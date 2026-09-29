Fiscalía reporta 36 amenazas a candidatos y 10 presuntos atentados

La Libertad es la región donde se registran mayor cantidad de incidencias en medio del proceso electoral. Dos homicidios han sido registrados hasta la fecha.

La Libertad es la región donde se registran mayor cantidad de incidencias en medio del proceso electoral. Dos homicidios han sido registrados hasta la fecha.

A cuatro días de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, el Ministerio Público reportó 36 amenazas a candidatos a gobernadores regionales y alcaldes, así como diez atentados contra la vida de los postulantes a un cargo subnacional, según el reporte de ocurrencias actualizado hasta las 17.00 horas del último miércoles.

La gerenta del Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía, Brenda Belleza, detalló que hasta la fecha identificaron 66 ocurrencias de relevancia penal relacionadas a los comicios de este domingo, de las cuales 39 están en seguimiento y sobre 12 ya se aperturó investigación.

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“No necesariamente todas las ocurrencias tienen una investigación iniciada. En algunos casos ya se viene realizando el seguimiento y en algunos todavía no se ha presentado investigación, pero sobre todos ellos el fiscal viene realizando el acercamiento para poder ver en qué medida es necesario iniciar una investigación y realizar los procesos que correspondan”, señaló Belleza a La República.

La mayor cantidad de estas incidencias se han producido en La Libertad con 10 casos, seguida por Loreto y Lima Este con 5. Aparecen también Lambayeque e Ica con 4 casos; y Lima Centro, Junín y Cajamarca todos con 3 casos.

Reporte Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público

“Advertimos riesgos como el alto índice de criminalidad respecto de delitos violentos como la extorsión, sicariato, robo agravado. Tenemos candidatos que ahora mismo, por ejemplo, han sufrido robos, accidentes o atentados también en algunas circunstancias”, sostuvo la funcionaria.

Sus declaraciones van en línea de la marcada peligrosidad con la que se vienen desarrollando las elecciones regionales y municipales. El último 19 de setiembre fue asesinada Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, de un balazo durante una actividad proselitista.

Precisamente, el reporte del Observatorio Criminal del Ministerio Público registra dos casos de homicidios. Sumado al de Susy Aponte ocurrió otro en la región Apurímac. Un candidato a regidor distrital fue asesinado por arma blanca en medio de un enfrentamiento entre simpatizantes.

A ello se suman los casos de amenazas revelados. Hace apenas cuatro días el candidato al gobierno regional de Junín por Alianza para el Progreso, Arnoldo Mallma, denunció que recibió un paquete con una cabeza de perro, fotografías y una carta con amenazas de muerte en el exterior de su vivienda, en el sector San Carlos de Huancayo.

“No necesariamente todas las amenazas llegan al fiscal, lo que nosotros hemos hecho es coordinar en las mesas de trabajo interinstitucional que se han establecido para este proceso, que todos estos hechos que sean conocidos por las organizaciones del sistema electoral, sean comunicados al Ministerio Público para su debida investigación. Si hay un compromiso por parte de los jefes de los organismos y con ello esperamos mejorar el abordaje de esta situación”, indicó.

Despliegue de fiscales

La Fiscalía dispondrá 6.538 fiscales a nivel nacional para cubrir los 34 distritos fiscales este domingo 4 de octubre. La fiscal provincial de prevención del delito, María Rabines, adelantó que esperan designar a un fiscal por cada local de votación.

“Estamos principalmente enfocados en lo que son delitos electorales para que el ciudadano vaya con tranquilidad a votar y todo se desarrolle normalmente. Se supervisarán la prevención de delitos como inducción al voto, propaganda electoral y suplantación, que son los de más alta incidencia”, detalló.

Sin embargo, aclaró que también estarán preparados ante posibles incidencias relacionadas a lesiones, disturbios o ataques que podrían ocurrir. Para ello, el trabajo es articulado con las fiscalías penales y especializadas, debido al contexto local y regional.

“El trabajo es coordinado a nivel nacional, con la ONPE, JNE y la Policía [...] Si se dan otros delitos como lesiones, disturbios —que son aledaños— también en determinadas zonas se puede dar sicariato y extorsión relacionado a los políticos, porque las regionales o municipales no son diferentes a las presidenciales, son más locales. Eso también se trabaja”, agregó.

La Fiscalía también ha participado en la verificación de los equipos de cómputo electoral para las elecciones del domingo en las oficiales descentralizadas. Asimismo, según el protocolo electoral, los fiscales de prevención de delito han supervisado el arribo de material electoral a los distintos ODPE, junto a efectivos de la Policía, JNE y la ONPE. ❖