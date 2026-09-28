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¿Te quedaste sin entrada? Confirman nueva fecha de preventa para Avengers Doomsday en todos los cines de Perú

La preventa del 28 de septiembre para Avengers: Doomsday fue todo un éxito. Cineplanet, Cinemark y más cadenas de cines en Perú registraron una caída masiva, sin embargo, para alegría de todos, anunciaron una nueva y última fecha de venta de entradas.

Preventa de 'Avengers: Doomsday' hizo caer las páginas de Cineplanet y Cinemark. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Preventa de 'Avengers: Doomsday' hizo caer las páginas de Cineplanet y Cinemark. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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¿No alcanzaste entradas para ver 'Avengers: Doomsday'? La espera tendrá una nueva oportunidad para los fanáticos de Marvel en Perú. Luego de la gran demanda registrada durante la madrugada del 28 de septiembre, Cineplanet confirmó que habrá una nueva fecha de preventa para la esperada película, permitiendo que quienes no alcanzaron boletos puedan intentar conseguirlos nuevamente.

La nueva preventa se realizará el 2 de octubre y estará disponible para las salas regulares de Cineplanet. Sin embargo, los seguidores que esperaban conseguir entradas para Infinity Vision tendrán que esperar, pues la cadena informó que la preventa para este formato fue un éxito y todas las localidades se agotaron durante la madrugada del 28 de septiembre.

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Confirman nueva y última fecha de preventa de Avengers: Doomsday

La preventa de entradas para Avengers: Doomsday generó una avalancha de usuarios durante las primeras horas del 28 de septiembre. La gran cantidad de personas que intentó acceder al sistema provocó dificultades para ingresar tanto desde la aplicación como desde el sitio web de Cineplanet, dejando a numerosos seguidores sin poder completar su compra.

Publicación de Cineplanet sobre Avengers: Doomsday

Publicación de Cineplanet sobre Avengers: Doomsday

Ante este escenario, la cadena sorprendió al anunciar una nueva oportunidad para adquirir boletos. A través de sus redes sociales, comunicó que la preventa para las salas regulares estará disponible desde el viernes 2 de octubre, una noticia que rápidamente fue recibida con entusiasmo por los seguidores de Marvel que no lograron asegurar su lugar en la primera jornada de preventa.

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Usuarios reportan caída masiva de Cineplanet y Cinemark por preventa de Avengers: Doomsday

La alta demanda por las primeras entradas de Avengers: Doomsday también se hizo evidente en las redes sociales. Desde los primeros minutos de la madrugada, usuarios de distintas plataformas comenzaron a compartir capturas y comentarios sobre las dificultades que encontraban para acceder a las páginas de Cineplanet y Cinemark, justo cuando se habilitó la preventa. La información disponible confirma que ambas cadenas tenían programada la venta desde las 0.00 horas del 28 de septiembre.

En X y otras redes sociales, los comentarios reflejaron la frustración de quienes permanecieron conectados durante horas sin poder completar la compra. "Toda la madrugada despierto, dormí 1 hora y hasta ahora sigo sin poder comprar mi entrada para Avengers: Doomsday", escribió un usuario, mientras otro señaló: "Entro a la página de Cinemark y me dicen que tengo que hacer una cola de más de 4 horas".

También se pudieron leer mensajes como Cinemark y Cineplanet colapsaron y locura total por la nueva película de Marvel.

La experiencia de algunos compradores también quedó registrada en comunidades digitales. En Reddit, usuarios de Lima comentaron que las plataformas de Cineplanet y Cinemark no cargaban después de permanecer conectados durante más de una hora, mientras otros aseguraron haber conseguido comprar finalmente utilizando el navegador y accediendo como invitados.


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