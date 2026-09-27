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Cine y series

El accidentado paso de Robbie Williams por Lima

Después del caos en la salida de su primer concierto en Lima y la cancelación del segundo show, anunciaron la reprogramación aún sin fecha definida.

En su concierto en el Arena 1, San Miguel.
En su concierto en el Arena 1, San Miguel.One Entertainment.
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Hasta la tarde del jueves, miles se dirigían a San Miguel para el segundo concierto de Robbie Williams en Lima. Se trataba de la primera fecha confirmada que agotó entradas desde hacía meses, pero que fue cancelada el mismo día por la municipalidad del distrito tras el caos generado la noche del miércoles.

PUEDES VER: Indecopi inicia investigación preliminar a organizadores de Robbie Williams y advierte multas de hasta 450 UIT

Al salir del Arena 1 (también clausurado), las más de 20.000 personas que asistieron al show de la estrella británica no pudieron usar el puente Belén porque había sido cerrado sin mayor explicación. Como opción, la Costa Verde quedó bloqueada temporalmente para permitir que el público se trasladara por las pistas y subiera hacia Bertolotto, donde también en el camino estaban instalados los vendedores de polos, pósters y fotografías de la figura del Britpop. 

Quizá solo para los que vivían en San Miguel, Magdalena o se dirigían a la avenida Brasil, el largo trayecto no fue tan diferente al de otros eventos. Sin embargo, aparentemente, no hubo la seguridad suficiente para evitar que otros cientos de personas cruzaran las mallas y subieran por el acantilado de la Costa Verde hacia el malecón. Otros esperaron a los buses de la ATU.

El jueves por la tarde, las fotografías de un equipo de La República mostraron al puente Belén en mal estado, lo cual se presume fue el motivo de su cierre. “Bien clausurado”, dijo en su programa el periodista Marco Sifuentes. Sin embargo, en el comunicado de la Municipalidad de San Miguel no explican el porqué del cierre de ese acceso ni hablan del estado del puente, sino que responsabilizan a la organización de las “deficiencias en las vías de evacuación”.

Puente Belén.

Puente Belén.

Otro de los mayores errores fue el tardío comunicado de la empresa organizadora. One Entertainment anunció la reprogramación recién pasadas las 8 de la noche. Según lo dicho por el equipo que estuvo por la tarde en Arena 1, estaban haciendo lo posible para que el concierto se llevara a cabo, pero la municipalidad comunicó a la prensa que no se había regulado las observaciones notificadas.

El jueves, antes de las 8.00 p. m, Robbie Williams salió del hotel donde estaba hospedado y cantó a sus fans Angels. El viernes, al salir rumbo a Chile, dijo: “Voy a intentar volver muy pronto y compensarlos. Ayer fue horrible para todos, pero, sobre todo, fue horrible para ustedes. Lamento mucho que no hayamos podido tener ese momento. Ahora les prometo que voy a volver y que tendremos ese momento juntos”.

Al margen de lo sucedido, que ya dio vuelta al mundo, la organización del evento confirmó el viernes que el artista está dispuesto a volver. “Como es de conocimiento público, el concierto de Robbie Williams, programado para el jueves 24 de septiembre no pudo realizarse a raíz de la clausura del recinto dispuesta por la Municipalidad de San Miguel. Agradecemos la buena disposición del artista y de su equipo, con quienes venimos coordinando la reprogramación del concierto en un nuevo recinto que garantice su realización”.

El concierto

Robbie Williams cantó por primera vez en el Perú la noche del miércoles. Fue una fecha añadida a su gira porque la primera había hecho sold out. Durante hora y media confirmó que sigue siendo un gran cantante y un showman.

En las afueras del Arena 1, algunos posaban con una réplica del personaje de la película biográfica Better Man. No había comercio ambulante cerca de las puertas de acceso, pero sí revendedores. Una marca de gaseosas regalaba bebidas a los asistentes y sin detenernos a abordar el caótico tráfico limeño, hasta ese momento, el acceso peatonal fue ordenado.

El concierto lo abrió la banda británica The Lottery Winners. Williams tardó unos minutos y salió al escenario al promediar las 9 y 20 de la noche. Cantó casi el mismo setlist de lo que va de su gira mundial e inició con la canción Let Me Entertain You. “¿Por qué no viene antes?”, dijo en el Arena 1.

Antes de cantar Let Love Be Your Energy, el cantante de 52 años bromeó e hizo un guiño al paso del tiempo. “No es por la gloria, no por la plata, es porque tengo cuatro hijos y tengo que salir de la casa”.

Como su película, el concierto fue un repaso por su vida con un sube y baja de emociones en 20 canciones. Le dedicó tiempo a su familia, con figuras proyectadas en las pantallas mientras cantaba Love My Life. “Antes de tener familia estaba perdido”. Luego siguieron Supreme, una parte acústica, el cover de Wonderwall, Better Man, Millennium, estrofas de We Are the Champions, Hey Jude y, hacia el final, interpretó My Way.

Robbie Williams demostró que su voz sigue intacta y su energía igual. Habló con el público, bajó a fotografiarse con las primeras filas y subió a una fan al escenario con quien cantó She’s the One.

La calidad del artista que salió a cantarle al público que estaba desconcertado esperándolo afuera del hotel miraflorino no está en discusión. Esperamos que la organización y la ciudad pueda cumplir con las expectativas. Ha prometido regresar.

  • Acceso peatonal. El puente que fue cerrado tiene rajaduras. La organizadora no ha dado su versión sobre el cierre.

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