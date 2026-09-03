'La vida que me robaste' llega a las pantallas de América TV el martes 8 de septiembre. Foto: Difusión

'La vida que me robaste' llega a las pantallas de América TV el martes 8 de septiembre. Foto: Difusión

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'La vida que me robaste' es la nueva producción de Del Barrio Producciones para América TV y tiene como protagonista a Karina Jordán, quien vuelve a la televisión después de cuatro años. La novela peruana se estrenará el martes 8 de setiembre, inmediatamente después de 'Al fondo hay sitio'.

La historia sigue a Mariana, una mujer que permanece diez años en prisión tras recibir una condena injusta. Al recuperar su libertad, decide regresar junto a sus hijas, pero descubre que el tiempo transformó por completo a su familia: ellas crecieron y su hermana terminó ocupando el lugar que dejó durante su ausencia.

'La vida que me robaste' elenco: estos son los actores de la nueva novela de Del Barrio Producciones

Karina Jordán - Mariana Salazar Aguirre

Karina Jordán vuelve a protagonizar una novela en América Televisión luego de algunos años alejada de las pantallas. Ella encarna a Mariana, una madre de 33 años que tiene como hijas a Melissa y Stephany.

Fue hallada culpable y posteriormente condenada por el homicidio de Javier Miller Echegaray. Fue sentenciada a 20 años de prisión el 29 de marzo de 2016. Sin embargo, 10 años después, obtuvo su libertad condicional.

Karina Jordán regresa a las novelas en 'La vida que me robaste'.

Fiorella Díaz - Rossy Salazar Aguirre

En la novela 'La vida que me robaste', Fiorella Díaz interpretará a Rossy, una ama de casa que no puede tener hijos con su esposo Aquiles Palacios. Tras la detención de su hermana (Mariana), se convirtió en la figura materna de sus sobrinas.

En el reel oficial de la telenovela de América Televisión, se ve cómo, poco a poco, va perdiendo el control y hace lo posible por apoderarse de Melissa y Stephany.