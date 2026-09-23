El filme, que se estrena el 1 de octubre, marca el debut actoral de Miranda Capurro y reúne a reconocidos artistas del entretenimiento nacional. Foto: difusión/Luis Bayeto

El filme, que se estrena el 1 de octubre, marca el debut actoral de Miranda Capurro y reúne a reconocidos artistas del entretenimiento nacional. Foto: difusión/Luis Bayeto

El pasado martes 22 de septiembre, el director y periodista Gino Tassara presentó oficialmente su nueva película, 'Amigo, por ahí no es', durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por gran parte del elenco. La cinta, que combina comedia y una propuesta orientada a generar reflexión sobre diversas problemáticas sociales, tiene previsto su estreno a nivel nacional para este jueves 1 de octubre, con distribución de Cinecolor Films.

Miranda Capurro debuta en el cine con 'Amigo, por ahí no es'

La película también representa el debut en la pantalla grande de Miranda Capurro, creadora de contenido, modelo y cantante, quien asume uno de los papeles principales junto con los jóvenes actores Jassir Yunis y Mathias Spitzer.

La producción reúne, además, a reconocidas figuras del entretenimiento nacional. Entre los integrantes del elenco se encuentran Haydeé Cáceres, Rossana Fernández Maldonado, Andrea Luna, Marisa Minetti, Edith Tapia, Tito Vega, Giuliana Muente, Fiorella Flores, Karla Medina, Carla Arriola y Santiago Suárez.

A ellos se suman otros rostros de la escena local, como la tricampeona de surf Vania Torres, la conductora Andrea Arana, Daniella Stornaiuolo, Giulian Vallebuona, Milena Federici, Ana Claudia Pérez, Gerardo Fiedler y Gabriel González.

El director Gino Tassara presentó su nueva película ‘Amigo, por ahí no es’, una comedia que aborda problemáticas sociales. Foto: difusión/Luis Bayeto

Miranda Capurro responde a las críticas por su debut cinematográfico

Durante la conferencia de prensa, Miranda Capurro expresó su entusiasmo por asumir una faceta diferente en su carrera y por la cercanía del estreno de la película. "Estoy súper emocionada y quiero sentir toda esa adrenalina; estoy ansiosa de que el público vea el resultado de tanto esfuerzo previo al rodaje", comentó.

La protagonista también fue consultada sobre las críticas y comentarios negativos que ha recibido ante su incursión en el cine. Frente a ello, aseguró que respeta las opiniones del público y que espera que su desempeño sea evaluado a partir del resultado de su trabajo.

"El público tiene derecho a opinar, pero soy fiel creyente de que el trabajo habla por uno mismo. Quiero demostrarle a la gente que cualquiera que trabaje duro por un reto lo puede lograr", sostuvo Capurro.

Gino Tassara explica el mensaje de 'Amigo, por ahí no es'

Más allá de dar detalles sobre la producción, Gino Tassara aprovechó su encuentro con los medios de comunicación para reflexionar sobre algunas de las problemáticas que, desde su perspectiva, afectan actualmente a los jóvenes.

El realizador señaló que el cine también puede convertirse en una herramienta para retratar situaciones presentes en la sociedad. En ese sentido, explicó que, pese a tratarse de una comedia, 'Amigo, por ahí no es' desarrolla una historia que incorpora temas sensibles y de actualidad.

"Esta película es una comedia, pero aborda temas muy sensibles y urgentes. Vivimos en tiempos muy violentos, donde lamentablemente nuestros jóvenes no reconocen los límites", manifestó Tassara.

Según explicó el director, la trama busca generar reflexión en los espectadores al presentar situaciones relacionadas con la falta de rumbo, las falsas lealtades y las consecuencias de determinadas decisiones. "Ponemos sobre la mesa el peligro real de las drogas y la necesidad de rescatar el valor de la amistad verdadera en una sociedad que parece desensibilizada", agregó.