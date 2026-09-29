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Cine y series

‘Los Tinelli’, temporada 2: dónde ver los nuevos capítulos del reality show de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Esta temporada de 'Los Tinelli' incluye el viaje del clan familiar a Perú, donde conocerán a la familia de Milett Figueroa, en medio de conflictos y momentos tensos, incluido el encuentro con su madre, doña Martha.


Milett Figueroa será una de las protagonistas de ‘Los Tinelli 2’, el nuevo docu-reality que profundiza en la vida de Marcelo Tinelli y su familia. La serie se estrena el 30 de septiembre en DGO. Foto: difusión.
Milett Figueroa será una de las protagonistas de ‘Los Tinelli 2’, el nuevo docu-reality que profundiza en la vida de Marcelo Tinelli y su familia. La serie se estrena el 30 de septiembre en DGO. Foto: difusión.
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Milett Figueroa tendrá un papel destacado en 'Los Tinelli 2', el docu-reality que muestra aspectos de la vida personal y profesional del reconocido presentador argentino Marcelo Tinelli y los integrantes de su familia. La nueva temporada de esta producción se estrenará miércoles 30 de septiembre y estará disponible para los clientes de la plataforma de streaming DGO, con acceso a Prime Video.

En esta nueva entrega, el clan Tinelli viajará a Perú para conocer de cerca a la familia de Milett Figueroa, quien fue atacada duramente por Mimi Alvarado. La visita dará lugar a diversos momentos de tensión, entre ellos conflictos y supuestas traiciones entre sus integrantes, además del esperado encuentro con doña Martha, madre de la modelo y actriz peruana, a quien las hijas del conductor argentino llegan a calificar como una bruja blanca.

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¿Qué mostrará 'Los Tinelli 2'?

La segunda temporada de 'Los Tinelli' también mostrará a Marcelo Tinelli atravesando uno de los momentos más complicados de su entorno familiar. Con Candelaria divorciada, Juana distanciada y en medio de amenazas contra su integridad, el presentador buscará mantener unido al clan y, al mismo tiempo, encontrar un equilibrio en su relación con Milett Figueroa y sus seres queridos.

Asimismo, otro episodio que afrontará la familia de Marcelo Tinelli es la venta de su propiedad en Punta del Este, una vivienda con un fuerte valor sentimental para el clan y cuya comercialización se produjo en un escenario de dificultades financieras para el creador de 'Showmatch'.

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¿Cómo activar Prime Video con DGO?

Los nuevos episodios de 'Los Tinelli' llegarán al streaming este miércoles y podrán ser vistos por los usuarios de DGO que cuenten con acceso a Prime Video, sin costo adicional. Solo deben completar el siguiente proceso de activación:

  • Acceder a la cuenta DGO e ingresar a "Configuración y cuenta"
  • Ingresar a "Mis productos" y seleccionar la opción "Nuevo"
  • Dar clic en "Activar" y seguir los pasos para crear la cuenta Prime Video.
  • Completar datos con nombre, apellido, ingresar dirección y crear contraseña.
  • Verificar la cuenta ingresando el código de validación enviado al email registrado en el paso anterior.
  • Dar clic en "Ver ahora"

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