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‘Avatar: Seven Havens’: cuándo se estrena, de qué trata, tráiler y dónde ver nueva serie sucesora de La Leyenda de Korra

El universo de 'Avatar: La leyenda de Korra' continúa su ciclo con un maestro del elemento tierra como defensor entre el mundo de los vivos y los espíritus. Pero esta vez con la misión de volver a unificar un mundo casi destruido.

Comienza un nuevo ciclo avatar con la maestra tierra Pavi. Composición LR. Instagram
Comienza un nuevo ciclo avatar con la maestra tierra Pavi. Composición LR. Instagram
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'Avatar: Seven Havens' nos narra las aventuras de Pavi, una maestra tierra que es la reencarnación del Avatar durante ese ciclo. Pero su título la convertirá en un blanco, ya que se le considerará como responsable de haber originado un cataclismo que destruyó gran parte del cosmos de los vivos como también el de los espíritus, durante su vida pasada.

La protagonista tendrá que cruzar los siete fuertes en los cuales se dividió su mundo, tras la catástrofe incriminada al Avatar Korra, para conocer la verdad acerca de lo que originó el cataclismo e intentar regresar la paz entre el mundo de los vivos y los espíritus.

Pero Pavi no estará sola: tendrá la compañía de su hermana gemela Nisha y estará bajo la protección de un maestro aire llamado Jae. Asimismo, se da indicio de que podremos ver otra vez a la Orden del loto blanco, una agrupación secreta que ha sido aliada del Avatar durante sus vidas anteriores.

¿Dónde podemos ver 'Avatar: Seven Havens'?

'Avatar: Seven Havens' se estrena en Perú el 9 de octubre a través de la plataforma de Paramount+. Ya puedes ver su tráiler final en YouTube, el cual nos muestra el tipo de animación que tendremos esta temporada, como también el tono que tendrá esta historia. Hasta el momento, la serie ha aprobado una segunda temporada y los usuarios esperan que el arco de Pavi esté a la altura de sus vidas pasadas.

Asimismo, puedes ver las aventuras de los avatares anteriores como 'Avatar: The Last Airbender' o 'Avatar: The Legend of Korra' en Perú, mediante la plataforma de streaming Netflix.

¿El avatar Korra provocó un cataclismo?

El tráiler de 'Avatar: Seven Havens' muestra cómo se señala al Avatar Korra como causante del cataclismo que devastó el mundo de los humanos y el de los espíritus. Esto convierte a estos protectores en un enemigo común dentro de lo que queda en ese universo. Asimismo, se indica que tras la muerte de esta maestra del agua, el Avatar no se ha reencarnado durante 200 años.

Pavi, junto a sus compañeros, a quienes se alude en el tráiler que algunos pertenecerán a la Orden del loto blanco, buscarán las respuestas de lo que sucedió con el Avatar Korra en relación con el cataclismo que se le atribuye, como también intentarán restaurar la armonía en su mundo, ahora dividido en siete fuertes.

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