‘Resident evil: noche cero’: tráiler oficial y fecha de estreno confirmada de la nueva película de zombis

Sony Pictures ha generado gran expectativa entre los aficionados al género de terror con la presentación del primer tráiler de 'Resident Evil: Noche cero', una película que pretende reinventar la famosa franquicia.

Dirigida por Zach Cregger, conocido por sus trabajos en 'Barbarian' y 'Weapons', esta nueva entrega se aleja de los personajes icónicos como Leon S. Kennedy y Jill Valentine.

En su lugar, la historia se centra en Bryan, un mensajero médico interpretado por Austin Abrams, quien se encuentra atrapado en una noche aterradora mientras la ciudad se desmorona a su alrededor.

¿Cuándo se estrena 'Resident Evil: Noche cero'?

La película 'Resident Evil: Noche cero' se estrenará en cines el 18 de septiembre y presenta un enfoque innovador al alejarse de los personajes icónicos de la saga. En esta ocasión, la trama se centra en un protagonista ordinario que debe lidiar con el descontrol en Raccoon City.

Sin conexiones con S.T.A.R.S. ni experiencia militar, esta narrativa busca intensificar la tensión y el realismo, resaltando la fragilidad de un ciudadano común en medio del caos.

¿Qué habrá en 'Resident Evil: Noche cero'?

El director Zach Cregger optó por distanciarse de las narrativas tradicionales de los videojuegos para evitar comparaciones y ofrecer una historia completamente original. En una entrevista, Cregger manifestó: “Sentiría que no hay forma de ganar si contara la historia de Leon, porque los juegos hacen un trabajo tan bueno. Sería redundante y, en última instancia, decepcionante”.

A pesar de esta decisión, el director aseguró que el espíritu del survival horror se mantendrá presente. Durante su intervención en CinemaCon, prometió que los seguidores de la saga reconocerán su esencia en cada escena: “Si amas los juegos, sentirás su influencia en todas partes en la película”. Elementos como la progresión de armas, la gestión de recursos y la tensión constante serán fundamentales en esta nueva experiencia cinematográfica.