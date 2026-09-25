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Película peruana ‘Coquito’ presenta su afiche oficial y anuncia fecha de estreno en cines

La cinta peruana 'Coquito' presentó su afiche oficial y confirmó su llegada a los cines. La historia estará inspirada en los primeros años de Everardo Zapata Santillana, creador del conocido libro escolar.

'Coquito' tiene como protagonistas a actores de Arequipa. Foto: Composición LR/Instagram.
'Coquito' tiene como protagonistas a actores de Arequipa. Foto: Composición LR/Instagram.
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'Coquito, la película' ya tiene fecha de estreno. La producción peruana presentó oficialmente su afiche y confirmó cuándo llegará a las salas de cine de todo el país. La cinta llevará a la pantalla la historia de Everardo Zapata Santillana, creador del conocido libro escolar que acompañó a varias generaciones.

La película es dirigida y producida por Eduardo Guillot y estará ambientada en los primeros años de vida del maestro arequipeño. La historia mostrará parte de su niñez y juventud, además de las experiencias que despertaron su vocación por la enseñanza y que, con el tiempo, lo llevaron a crear 'Coquito'.

Afiche oficial de la película &#039;Coquito&#039;. Foto: Instagram.

Afiche oficial de la película 'Coquito'. Foto: Instagram.

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¿Cuándo se estrena la película peruana 'Coquito'?

'Coquito, la película' llegará a los cines del Perú el 26 de noviembre de 2026, según confirmó su producción. El anuncio se realizó junto con la presentación del afiche oficial, con lo que comenzó la cuenta regresiva para el estreno de esta nueva cinta nacional.

La película busca acercar al público a los primeros años de Everardo Zapata Santillana y mostrar los acontecimientos que marcaron su camino como educador. El rodaje se realizó enArequipa y Punta de Bombón, lugares vinculados con la historia del maestro.

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¿Quiénes actúan en 'Coquito, la película'?

El actor Luis José Ocampo interpreta a Everardo Zapata Santillana, mientras que Elisa Costa dará vida a Lucía y Lucas Mamani interpretará a Coquito, personaje relacionado con el universo del conocido libro. El elenco también cuenta con la participación de la primera actriz Liliana Alegría, quien interpreta a Ofelia, la abuela de Coquito.

La producción también reúne a actores arequipeños como Martha Rebaza, Roberto Palacios, Edgar Guido Calderón, Luciano Basurco y Aldo Jesús Barrientos. La cinta mostrará una etapa de la vida de Zapata Santillana anterior a la creación del material educativo que fue utilizado durante décadas para enseñar a leer y escribir.

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