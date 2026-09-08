El tráiler muestra un elenco estelar que incluye a Noah Centineo, Andrew Koji, David Dastmalchian y Jason Momoa, además de la participación especial de los luchadores Roman Reigns y Cody Rhodes de la WWE. Fotos: difusión

El tráiler muestra un elenco estelar que incluye a Noah Centineo, Andrew Koji, David Dastmalchian y Jason Momoa, además de la participación especial de los luchadores Roman Reigns y Cody Rhodes de la WWE. Fotos: difusión

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El pasado martes 1 de septiembre de 2026, Paramount Pictures y Legendary Entertainment anunciaron el nuevo tráiler de 'Street Fighter', una de las películas más esperadas a nivel mundial y que llegará a las salas peruanas el 15 de octubre de 2026. Este nuevo adelanto de la esperada adaptación cinematográfica, que está repleto de acción, ha generado gran expectativa entre los fanáticos del icónico videojuego.

Con un elenco estelar, integrado por las estrellas Noah Centineo, Andrew Koji, David Dastmalchian, Callina Liang y Jason Momoa, la película se prepara para llegar a los cines el jueves 15 de octubre. Antes del estreno, un grupo de apasionados seguidores y cosplayers peruanos celebraron el lanzamiento del nuevo tráiler y rindieron homenaje a la legendaria saga llevando la acción fuera de las pantallas.

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La presencia de dos figuras destacadas de la WWE, Roman Reigns y Cody Rhodes, también ha incrementado el interés por las escenas de acción de 'Street Fighter'. La participación de ambos luchadores genera expectativas sobre combates espectaculares y una puesta en escena que buscará respetar los movimientos y técnicas características del popular videojuego. Gracias a un reparto variado y reconocido, la película apunta a convertirse en una de las adaptaciones cinematográficas más esperadas del próximo año.

Otro de los personajes que concentra la atención de los fanáticos es M. Bison, quien será interpretado por David Dastmalchian. El emblemático villano, recordado también por la actuación de Raúl Juliá en la cinta de 1994, representa uno de los mayores desafíos de esta nueva versión. Dastmalchian, que recientemente destacó en producciones como 'Late Night with the Devil', tendrá la tarea de ofrecer una nueva interpretación del personaje, despertando expectativa entre los seguidores y, al mismo tiempo, inevitables comparaciones con versiones anteriores.

Cosplayers peruanos rinden homenaje a 'Street Fighter'

La expectativa por 'Street Fighter' ya se siente con fuerza en Perú. A pocas semanas de su llegada a los cines, un grupo de seguidores y cosplayers decidió rendir tributo a la histórica franquicia trasladando la acción a las calles de Lima, donde diversos espacios de la capital se convirtieron en escenarios inspirados en los combates del videojuego.

En Lima, cosplayers rendieron homenaje a la famosa saga recreando escenas del videojuego, reflejando la pasión de la comunidad, que celebra la adaptación cinematográfica como un fenómeno cultural.

Vestidos como varios de los personajes más emblemáticos de la saga, los participantes recrearon peleas, poses y escenas que forman parte de la memoria de millones de jugadores desde hace más de 30 años. La iniciativa quedó registrada en un video que refleja el entusiasmo, la creatividad y el compromiso de una comunidad que considera a Street Fighter mucho más que un videojuego: una franquicia convertida en fenómeno de la cultura popular.

El video muestra enfrentamientos como Ryu contra Guile, Chun-Li frente a Cammy y M. Bison contra Ryu. La secuencia culmina con el clásico ‘Hadoken’ en lugares representativos del centro de Lima, entre ellos la Plaza San Martín y el Jirón de la Unión.