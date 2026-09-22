‘Cuentos del jardín mágico’ llega a los cines peruanos: tráiler, trama y todo sobre el estreno de la película animada que brilló en Berlín
La película aborda el duelo y la ausencia a través de la historia de tres hermanos que, tras perder a su abuela, encuentran en la creatividad una forma de honrar su memoria y procesar su pérdida.
Tras formar parte del Festival Internacional de Cine de Berlín, 'Cuentos del jardín mágico' (Pohádky po babicce) se estrenará en las salas de cine del Perú este jueves 1 de octubre. La película propone una historia sobre el duelo y la ausencia abordada desde una perspectiva pensada para niños, adolescentes y sus familias.
¿De qué trata 'Cuentos del jardín mágico'?
La trama gira en torno a tres hermanos que vuelven a encontrarse con su abuelo tras el fallecimiento de su abuela, quien solía ser la narradora de las historias familiares. Ante el vacío que deja su partida, los pequeños empiezan a imaginar sus propios cuentos y universos fantásticos. De esta manera, encuentran en la creatividad una herramienta para procesar la pérdida y mantener vivos los recuerdos de su ser querido.
'Cuentos del jardín mágico' y su exitoso estreno en Berlín
La producción tuvo su estreno en el Festival de Cine de Berlín en 2025 y es resultado de una colaboración internacional entre realizadores de República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Francia. El proyecto demandó varios años de trabajo para dar forma a una antología de historias realizadas mediante animación stop-motion.
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Precisamente, uno de los principales atractivos de 'Cuentos del jardín mágico' se encuentra en su propuesta estética y en el proceso empleado para llevarla a la pantalla. Los personajes, escenarios y diferentes recursos utilizados para crear los efectos fueron elaborados de manera artesanal y posteriormente animados fotograma a fotograma.
Con esta propuesta, la cinta se incorpora a una tendencia de películas animadas que han logrado trascender el público exclusivamente infantil para explorar asuntos complejos mediante distintas técnicas y formas de narración. Producciones como 'Flow', 'Mi amigo robot' y 'El niño y la garza' forman parte de ejemplos recientes que consiguieron destacar en festivales y conectar con espectadores de diferentes edades.
La técnica del stop-motion, además, posee una importante trayectoria dentro del cine. Estudios como Aardman han contribuido a popularizarla con producciones como 'Wallace & Gromit' y 'Shaun the Sheep', mientras que Laika ha hecho lo propio con títulos como 'Coraline' y 'ParaNorman'. A estas producciones se suman clásicos de la animación cuadro por cuadro como 'El extraño mundo de Jack'.
Dentro de este panorama, 'Cuentos del jardín mágico' recurre a la animación artesanal para explorar los lazos familiares, la memoria y las diferentes formas de sobrellevar la pérdida de un ser querido. Los relatos creados por sus protagonistas funcionan como el hilo que conecta sus emociones y les permite mantener presente el recuerdo de quien ya no está.