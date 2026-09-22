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‘Cuentos del jardín mágico’ llega a los cines peruanos: tráiler, trama y todo sobre el estreno de la película animada que brilló en Berlín

La película aborda el duelo y la ausencia a través de la historia de tres hermanos que, tras perder a su abuela, encuentran en la creatividad una forma de honrar su memoria y procesar su pérdida.

El estreno de ‘Cuentos del jardín mágico’ (Pohádky po babicce) en Perú está programado para este jueves 1 de octubre, tras su participación en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Foto: difusión
El estreno de ‘Cuentos del jardín mágico’ (Pohádky po babicce) en Perú está programado para este jueves 1 de octubre, tras su participación en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Foto: difusión
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Tras formar parte del Festival Internacional de Cine de Berlín, 'Cuentos del jardín mágico' (Pohádky po babicce) se estrenará en las salas de cine del Perú este jueves 1 de octubre. La película propone una historia sobre el duelo y la ausencia abordada desde una perspectiva pensada para niños, adolescentes y sus familias.

¿De qué trata 'Cuentos del jardín mágico'?

La trama gira en torno a tres hermanos que vuelven a encontrarse con su abuelo tras el fallecimiento de su abuela, quien solía ser la narradora de las historias familiares. Ante el vacío que deja su partida, los pequeños empiezan a imaginar sus propios cuentos y universos fantásticos. De esta manera, encuentran en la creatividad una herramienta para procesar la pérdida y mantener vivos los recuerdos de su ser querido.

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'Cuentos del jardín mágico' y su exitoso estreno en Berlín

La producción tuvo su estreno en el Festival de Cine de Berlín en 2025 y es resultado de una colaboración internacional entre realizadores de República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Francia. El proyecto demandó varios años de trabajo para dar forma a una antología de historias realizadas mediante animación stop-motion.

Precisamente, uno de los principales atractivos de 'Cuentos del jardín mágico' se encuentra en su propuesta estética y en el proceso empleado para llevarla a la pantalla. Los personajes, escenarios y diferentes recursos utilizados para crear los efectos fueron elaborados de manera artesanal y posteriormente animados fotograma a fotograma.

Con esta propuesta, la cinta se incorpora a una tendencia de películas animadas que han logrado trascender el público exclusivamente infantil para explorar asuntos complejos mediante distintas técnicas y formas de narración. Producciones como 'Flow', 'Mi amigo robot' y 'El niño y la garza' forman parte de ejemplos recientes que consiguieron destacar en festivales y conectar con espectadores de diferentes edades.

La técnica del stop-motion, además, posee una importante trayectoria dentro del cine. Estudios como Aardman han contribuido a popularizarla con producciones como 'Wallace & Gromit' y 'Shaun the Sheep', mientras que Laika ha hecho lo propio con títulos como 'Coraline' y 'ParaNorman'. A estas producciones se suman clásicos de la animación cuadro por cuadro como 'El extraño mundo de Jack'.

Dentro de este panorama, 'Cuentos del jardín mágico' recurre a la animación artesanal para explorar los lazos familiares, la memoria y las diferentes formas de sobrellevar la pérdida de un ser querido. Los relatos creados por sus protagonistas funcionan como el hilo que conecta sus emociones y les permite mantener presente el recuerdo de quien ya no está.

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