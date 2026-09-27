‘Avengers: Endgame’ recauda US$86 millones en taquilla mundial tras su reestreno en cines

'Avengers: Endgame' volvió a los cines con una nueva edición que consiguió una importante respuesta del público a nivel internacional. El reestreno, presentado como 'Avengers: Endgame Encore', recaudó US$86 millones durante su primer fin de semana y se ubicó en el primer lugar de la taquilla mundial.

La película de Marvel Studios también tuvo una destacada acogida en Perú. Durante su primer día en cartelera, el jueves 24 de septiembre, convocó a sesenta y tres mil espectadores y encabezó la taquilla nacional, demostrando que el interés por una de las cintas más exitosas del Universo Cinematográfico de Marvel continúa vigente.

'Avengers: Endgame Encore' lidera la taquilla mundial con US$86 millones

El reestreno de 'Avengers: Endgame Encore' consiguió US$26 millones en la taquilla de Norteamérica y otros US$60 millones en los mercados internacionales, con lo que alcanzó una recaudación global de US$86 millones en su primer fin de semana. La cifra permitió que la producción dirigida por los hermanos Russo se colocara nuevamente en la cima de la taquilla mundial.

Con estos nuevos ingresos, 'Avengers: Endgame' elevó su recaudación histórica a aproximadamente US$2.885 millones. De esta manera, la cinta quedó a unos US$39 millones de alcanzar nuevamente a 'Avatar', que mantiene el primer puesto entre las películas con mayor recaudación mundial.

El reestreno de 'Avengers: Endgame' también triunfa en Perú

En Perú, el regreso de 'Avengers: Endgame' a los cines generó una respuesta significativa desde su primer día. La película reunió a sesenta y tres mil espectadores el jueves 24 de septiembre y se convirtió en la producción más vista de esa jornada en la cartelera nacional.

El especialista en taquilla Maykoll Calderón también destacó el desempeño histórico de la cinta en el país. La película había quedado cerca de los 4 millones de espectadores en Perú durante su estreno original, una cifra que ahora vuelve a crecer con su regreso a las salas.