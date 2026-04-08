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Actor David Hasselhoff reaparece irreconocible, apoyado en bastón tras cirugías y preocupa a fans

El mítico David Hasselhoff, de la recordada serie ‘Baywatch’, se sometió a diversas cirugías para las rodillas y cadera y se encuentra en proceso de recuperación.

David Hasselfoff cuenta con 73 años y la serie Baywatch lo catapultó a la fama. Foto: X
David Hasselfoff cuenta con 73 años y la serie Baywatch lo catapultó a la fama. Foto: X

Las recientes imágenes del actor David Hasselhoff han generado preocupación entre sus seguidores, ya que en ellas se le observa con dificultades para caminar. El diario Daily Mail publicó las fotografías, en las que el recordado protagonista de 'Baywatch' utiliza bastones para desplazarse por un área natural de California.

En ellas es acompañado en todo momento de su esposa, Hayley Roberts, quien lo asiste al tomarlo del brazo y posicionarse detrás de él para ofrecerle estabilidad. Según el medio, el actor de 73 años ha sido sometido a cirugías de rodilla y cadera recientemente, y actualmente se encuentra concentrado en su proceso de recuperación.

Su regreso se produce varios meses después de haber sido observado utilizando una silla de ruedas en el aeropuerto de Los Ángeles. En esa ocasión, había anunciado su intención de someterse a una cirugía de rodilla, luego de ser visto cojeando durante un viaje a Cancún.

PUEDES VER: David Hasselhoff: un recorrido a la carrera del ícono ochentero de Baywatch y El auto Fantástico

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¿David Hasselhoff estará en la nueva serie de 'Baywatch'?

Durante la reciente caminata, el actor lució un polo gris claro, pantalones deportivos oscuros, gorra negra y lentes oscuros. Su esposa, de 45 años, optó por un polo blanco, leggings negros y una gorra verde. Ambos se encontraban en una zona boscosa.

Esta aparición marca su primer evento público desde julio del año anterior y coincide con el lanzamiento de la nueva serie de 'Baywatch', que cuenta con un elenco renovado de actores e influencers. Sin embargo, todavía se desconoce si David Hasselhoff tendrá un papel en la serie que lo catapultó a la fama mundial.

La reaparición del actor se da un año después del fallecimiento de su segunda esposa, Pamela Bach, quien falleció en marzo de 2025. La pareja estuvo unida en matrimonio desde 1989 hasta 2006 y tuvo dos hijas. Desde 2011, Hasselhoff mantiene una relación con Hayley Roberts, con quien se casó en 2018 en Puglia, Italia.

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