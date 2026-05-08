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'Intercambiados' película Netflix: qué animal es y de qué trata la fábula 'Swapped'

La nueva película animada de Netflix, 'Intercambiados', llega con un mensaje sobre la empatía y la amistad, mientras dos personajes cambian de cuerpos. Con las voces de Michael B. Jordan y Juno Temple, descubre qué animales interpretan.

Netflix apuesta por una nueva película animada. Foto: Netflix
Netflix apuesta por una nueva película animada. Foto: Netflix
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Netflix sigue apostando por la animación original con 'Intercambiados', una película que mezcla comedia, aventura y fantasía. Dirigida por Nathan Greno, conocido por su trabajo en 'Enredados', la historia no solo ofrece diversión, sino también una reflexión sobre los prejuicios y la importancia de ponerse en el lugar del otro. Esta nueva propuesta cuenta con un elenco impresionante que incluye a Michael B. Jordan y Juno Temple, quienes prestan sus voces a los personajes principales.

La trama de la fábula nos transporta a un ecosistema de fantasía llamado El Valle, donde los animales viven una convivencia compleja, llena de conflictos entre especies. La historia sigue a dos criaturas que, a través de un accidente mágico, intercambian sus cuerpos y deben aprender a trabajar juntas para sobrevivir a una serie de desafíos.

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'Intercambiados' en Netflix: ¿qué animal es?

En 'Intercambiados', el cambio de cuerpos ocurre entre dos animales completamente distintos: Ollie, una pequeña criatura del bosque parecida a una zarigüeya, e Ivy, una majestuosa ave tropical. Este intercambio no solo crea situaciones cómicas, sino que también pone de manifiesto las diferencias naturales entre las especies.

El personaje de Ollie, un animal tímido y ágil, se ve forzado a adaptarse a las capacidades de un ave grande, lo que añade una capa de humor físico a la película. Por otro lado, Ivy, una criatura llena de orgullo y energía, debe aprender a manejar el mundo desde una perspectiva mucho más pequeña y vulnerable, lo que crea momentos de comedia y reflexión.

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¿De qué trata la película animada 'Intercambiados' en Netflix?

'Intercambiados' se desarrolla en El Valle, un mundo poblado por criaturas del bosque y aves, donde Ollie e Ivy son enemigos naturales. Sin embargo, un accidente con una planta mágica provoca que ambos personajes despierten en los cuerpos del otro. Este cambio de roles obliga a los dos a cooperar, a pesar de su naturaleza opuesta.

La historia toma un giro cómico y aventurero cuando Ollie, atrapado en el cuerpo de un ave, tiene que volar y lidiar con los desafíos que enfrentan los animales más grandes. Mientras tanto, Ivy, ahora en el cuerpo de una pequeña criatura del bosque, debe navegar por un mundo mucho más peligroso y pequeño, lo que desafía su propia percepción de sí misma.

El relato se enfoca en la importancia de la empatía, al mostrar cómo los personajes aprenden a verse a través de los ojos del otro. Este enfoque recuerda a otras historias de intercambio de cuerpos, como 'Un viernes de locos', pero con un toque único, ya que los animales de 'Intercambiados' deben enfrentar peligros reales mientras intentan ayudar a otros y cambiar su perspectiva sobre los enemigos naturales.

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