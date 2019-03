The Walking Dead 9x15: 'Los Simpsons' predijeron la muerte de los supervivientes

No es la primera vez que "Los Simpsons" "predicen" algunos hechos de la historia o tramas de series en sus capítulos. Ya ha pasado en varias ocasiones y los fans comentan que Homero y su familia tienen algún don. En esta oportunidad, predijeron lo que iba a pasar con "The Walking Dead".

El último domingo se estrenó The Walking Dead 9x15: 'The Calm Before', el aterrador episodio de la serie de FOX que dejó sin palabras a todos los fans. Alpha, la líder de los 'Susurradores', no tuvo piedad de los sobrevivientes y terminó asesinando a diez de ellos.

En The Walking Dead 9x15: 'The Calm Before' vimos como Daryl y compañía se topó con un espantoso panorama. En la 'frontera' habían 10 estacas y en sus puntas, cabezas clavadas. Entre los muertos estan Ozzy, Alek, DJ, Frankie, Tammy Rose, Addy, Rodney, Tara, Enid y Henry.

Un Fanpage de la serie, "The Walking Dead", realizó una singular publicación donde aparecía Homero junto a Marge, quienes ven varias cabezas clavadas en unas estacas. "Los Simpsons" vuelven a predecir el futuro", se puede leer en la publicación que se volvió viral en cuestión de horas.

¿Volvió a ocurrir? Aunque suene descabellado, es verdad. El episodio pertenece a la temporada 19 y se estrenó el año pasado, sin embargo, hay un grueso error en esto. El capítulo de "Los Simpsons" no tuvo alguna referencia a "The Walking Dead" sino a una de sus series rivales, "Game of Thrones".

La imagen no deja de ser cómica pues ha divertido a los fans de ambas series.