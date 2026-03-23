'Marty Supreme' en HBO Max: cuándo y a qué hora se estrena la película de Timothée Chalamet en streaming
Dirigida por Josh Sadfie, la comedia dramática sigue la vida de Marty Mauser, un joven que busca triunfar en el ping-pong en los años 50. La producción cuenta con un elenco estelar, entre ellos Gwyneth Paltrow y Tyler, the Creator.
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'Marty supreme', la galardonada cinta protagonizada por Timothée Chalamet, ya tiene fecha de estreno en streaming. El filme estadounidense, considerado uno de los más destacados del año - tras obtener nueve nominaciones en los Premios Oscar 2026 -, estará disponible de manera exclusiva en HBO Max en abril.
Dirigida por Josh Sadfie y producida por A24, la cinta se estrenó en las salas de cine de América Latina el 22 de enero. Asimismo, cuenta con un elenco de reconocidas estrellas como Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Learry y Tyler, the Creator.
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¿Cuándo y a qué hora se estrena 'Marty supreme' en HBO Max?
La comedia dramática deportiva, inspirada libremente en el jugador de tenis de mesa Marty Reisman, estará disponible en la plataforma desde el 24 de abril de 2026 para toda la región. Hasta el momento, HBO Max no ha dado a conocer la hora exacta de estreno por país, por lo que se recomienda a los usuarios estar atentos a sus canales oficiales.
¿De qué trata 'Marty Supreme'?
Timothée Chalamet interpreta a un joven decidido a ganarse el respeto en un deporte poco valorado: el ping-pong en los años 50. La película explora la ambición, los excesos y el costo de alcanzar la fama a cualquier precio.
La historia sigue a Marty Mauser - personaje basado en Marty Reisman -, un protagonista carismático pero narcisista que arriesga todo por convertirse en el mejor.
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¿Cómo le fue a 'Marty supreme' en la temporada de premios?
Aunque la película obtuvo nueve nominaciones en los Óscar 2026, no logró ganar ninguna estatuilla. Además, consiguió once nominaciones en los Premios BAFTA.
A nivel individual, Timothée Chalamet ganó el premio a Mejor Actor en Comedia o Musical en los Globos de Oro, así como el galardón a Mejor Actor en los Critics Choice Awards y el premio Astra por su interpretación.
Reparto de 'Marty supreme'
- Timothée Chalamet como Marty Mauser
- Gwyneth Paltrow como Kay Stone
- Odessa A'zion como Rachel Mizler
- Kevin O'Leary como Milton Rockwell
- Tyler, the Creator como Wally
- Abel Ferrara como Ezra Mauser-Mishkin
- Fran Drescher como Rebecca Mauser
- Sandra Bernhard como Judy
- Spenser Granese como Clark
- Philippe Petit como Brussels MC
- Luke Manley como Dion Galanis
- John Catsimatidis como Christopher Galanis
- Tracy McGrady como un trotamundos
- Kemba Walker como un trotamundos
- Isaac Mizrahi Smeke como Merle
- Naomi Fry como la asistente de Kay Stone
- George Gervin como Lawrence
- Ted Williams como Ted
- Emory Cohen como Ira Mizler
- David Mamet como Glenn Nordmann
- Fred Hechinger como Troy
- Levon Hawke como Christian
- Hailey Gates como Trish
- Géza Röhrig como Bela Kletzki
- Ronald Bronstein como Blarney Stone (voz)
- Penn Jillette como Hoff