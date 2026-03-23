La cinta protagonizada por Timothée Chalamet se estrena en abril en HBO Foto: Composición LR | difusión

La cinta protagonizada por Timothée Chalamet se estrena en abril en HBO Foto: Composición LR | difusión

'Marty supreme', la galardonada cinta protagonizada por Timothée Chalamet, ya tiene fecha de estreno en streaming. El filme estadounidense, considerado uno de los más destacados del año - tras obtener nueve nominaciones en los Premios Oscar 2026 -, estará disponible de manera exclusiva en HBO Max en abril.

Dirigida por Josh Sadfie y producida por A24, la cinta se estrenó en las salas de cine de América Latina el 22 de enero. Asimismo, cuenta con un elenco de reconocidas estrellas como Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Learry y Tyler, the Creator.

¿Cuándo y a qué hora se estrena 'Marty supreme' en HBO Max?

La comedia dramática deportiva, inspirada libremente en el jugador de tenis de mesa Marty Reisman, estará disponible en la plataforma desde el 24 de abril de 2026 para toda la región. Hasta el momento, HBO Max no ha dado a conocer la hora exacta de estreno por país, por lo que se recomienda a los usuarios estar atentos a sus canales oficiales.

¿De qué trata 'Marty Supreme'?

Timothée Chalamet interpreta a un joven decidido a ganarse el respeto en un deporte poco valorado: el ping-pong en los años 50. La película explora la ambición, los excesos y el costo de alcanzar la fama a cualquier precio.

La historia sigue a Marty Mauser - personaje basado en Marty Reisman -, un protagonista carismático pero narcisista que arriesga todo por convertirse en el mejor.

¿Cómo le fue a 'Marty supreme' en la temporada de premios?

Aunque la película obtuvo nueve nominaciones en los Óscar 2026, no logró ganar ninguna estatuilla. Además, consiguió once nominaciones en los Premios BAFTA.

A nivel individual, Timothée Chalamet ganó el premio a Mejor Actor en Comedia o Musical en los Globos de Oro, así como el galardón a Mejor Actor en los Critics Choice Awards y el premio Astra por su interpretación.

Reparto de 'Marty supreme'

Timothée Chalamet como Marty Mauser

Gwyneth Paltrow como Kay Stone

Odessa A'zion como Rachel Mizler

Kevin O'Leary como Milton Rockwell

Tyler, the Creator como Wally

Abel Ferrara como Ezra Mauser-Mishkin

Fran Drescher como Rebecca Mauser

Sandra Bernhard como Judy

Spenser Granese como Clark

Philippe Petit como Brussels MC

Luke Manley como Dion Galanis

John Catsimatidis como Christopher Galanis

Tracy McGrady como un trotamundos

Kemba Walker como un trotamundos

Isaac Mizrahi Smeke como Merle

Naomi Fry como la asistente de Kay Stone

George Gervin como Lawrence

Ted Williams como Ted

Emory Cohen como Ira Mizler

David Mamet como Glenn Nordmann

Fred Hechinger como Troy

Levon Hawke como Christian

Hailey Gates como Trish

Géza Röhrig como Bela Kletzki

Ronald Bronstein como Blarney Stone (voz)

Penn Jillette como Hoff











