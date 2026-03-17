'Las células de Yumi' temporada 3: fecha de estreno, tráiler, reparto y lo que debes saber del k-drama con Kim Go Eun

Han pasado cinco años desde que ‘Las células de Yumi’ llegó a las pantallas para conquistar al público con su mezcla de romance y animación, mostrando cómo las emociones de una mujer común se representan a través de pequeñas y carismáticas células que viven en su mente. Basada en el popular webtoon ‘Yumi’s Cells’ de Lee Dong Gun, la serie coreana se convirtió en un fenómeno internacional gracias a su frescura y a sus actores, entre ellos la estrella del show, Kim Go Eun.

Tras dos temporadas que dejaron huella —con Ahn Bo Hyun como Woong y Jinyoung como Babi—, la historia regresa con una protagonista más madura y un nuevo capítulo en su vida amorosa que promete emocionar gracias a la llegada de Soonrok, su amor definitivo.

¿Cuándo sale la temporada 3 de ‘Las células de Yumi’?

La tercera temporada de ‘Las células de Yumi’ tiene fecha confirmada de estreno: 13 de abril de 2026. El anuncio encendió la expectativa de los fanáticos, que esperaban noticias desde hace tiempo sobre el final de la historia. La producción promete un romance más profundo y sanador, en línea con la evolución de la protagonista.

El regreso del k-drama con sus ocho capítulos nuevos no solo marca la continuidad de un éxito televisivo, sino también la oportunidad de cerrar una etapa que ha acompañado a los espectadores desde 2021.

¿Dónde ver la temporada 3 de ‘Yumi’s Cells’

El estreno será en TVING a las 6.00 p. m. y en el canal tvN los lunes y martes a las 8.50 p. m. en Corea del Sur desde el 13 de abril de 2026. Además, la serie con Kim Go Eun tendrá distribución internacional en plataformas como HBO Max, que ya ha confirmado la incorporación a su catálogo, aunque no en todas las regiones.

Se espera que también esté disponible en Viki Rakuten, donde se alojan las dos primeras entregas completamente gratis, previo registro con correo electrónico.

Reparto de ‘Las células de Yumi’ temporada 3 y lo que esperar de la historia

Kim Go Eun (‘El rey: El eterno monarca’, ‘Goblin’, etc.) regresa como Yumi, ahora convertida en una escritora reconocida que enfrenta una nueva etapa de crecimiento profesional y personal. A su lado estará Kim Jae Won (‘Jerarquía’, ‘El arte de Sarah’, etc.) como Soonrok, un amor que representa un romance más pausado y comprensivo, en contraste con las relaciones pasadas de la protagonista. Aunque a primera vista se muestra reservado y distante, Soonrok guarda una faceta cálida y alegre que terminará por cautivar a Yumi.

Kim Go Eun como Yumi en 'Las células de Yumi' temporada 3. Foto. TVING

La trama mostrará cómo las células de Yumi reaccionan ante los cambios de su vida, explorando su madurez emocional y el impacto de un amor que llega en el momento justo. El equipo creativo original, encabezado por el director Lee Sang Yeob y las guionistas Song Jae Jung y Kim Kyung Ran, regresa para mantener la esencia de la serie, pero con un tono más reflexivo que promete conectar con quienes han seguido la evolución de Yumi desde el inicio.