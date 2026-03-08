Lila Downs: "La educación me hizo fuerte y me liberó"

Lila Downs sabe que su carrera ha inspirado a generaciones de mujeres. En 2003, subió al escenario de los Premios Óscar para cantar Burn It Blue y le rindió homenaje a Frida. Dos décadas después, la cantante de Oaxaca, México, canta Cielo rojo y conecta con el pasado de las mexicanas en Como agua para chocolate. La historia es una adaptación de la novela de Laura Esquivel, ambientada en el siglo XX y, para la compositora y antropóloga, hay varios motivos para participar, uno de ellos volver a coincidir con Salma Hayek, productora de la serie.

“Es muy bello poder coincidir 20 años después. Me acuerdo de que yo me casé justo en ese año en el que salió Frida. Me acuerdo que también se cayeron las Torres Gemelas. Fue un año tremendo. Y luego yo soy del mes de septiembre; es mi fecha de nacimiento, el 9. Entonces, muchas experiencias muy extrañas, de recuerdos bellos también. Es surreal, así como un poco la novela de Laura Esquivel”, nos comenta.

Con el lanzamiento de su nuevo disco y la promoción de la serie, Downs tiene una agenda copada. Se conecta unos minutos por Zoom, pero su preocupación por lo social está en cada respuesta. Resumiendo estas dos décadas, Salma Hayek y Lila Downs han continuado sus carreras sin dejar de decir lo que piensan e incluso enfrentándose al poder. La protagonista de Frida fue una de las figuras de Hollywood que denunció públicamente al productor y magnate del cine Harvey Weinstein. Por su lado, Downs ha cuestionado al Gobierno de Donald Trump. En 2016, estrenó la canción El demagogo : “Hay un diablo blanco que se cree rey del mundo. Compra y vende el odio”, dice en el tema. En 2019, cantó Clandestino, como una denuncia sobre la situación de los niños en las fronteras.

La cantante continúa siendo clave para la música latina y la cultura mexicana. Canta en inglés y español y es también una artista que no ha aceptado imposiciones. “Qué fortuna la mía, ¿no? Que aquí sigo vivita y coleando. Muy agradecida con Dios, con el universo. Y muy agradecida del equipo de trabajo con quienes he caminado”, nos responde al repasar los cambios en la industria.

Acaba de lanzar el sencillo Cambias mi mundo y estará en Estados Unidos con su música en tiempos marcados por la violencia contra los inmigrantes. “Yo creo que me importaba y me sigue importando cantar canciones en inglés con mensajes. Por ejemplo, ahora que voy de California, voy a cantar unos temas que hablan de la migración, que hablan del agradecimiento a las personas que están elaborando diferentes trabajos en diferentes contextos en Estados Unidos. Y siempre tener esa conciencia, ¿no? Pero al mismo tiempo prefiero, la verdad, cantar en español. Prefiero también cantar en los idiomas originarios de mi madre, de mis tías y de los parientes, porque todos tenemos parientes de diferentes naciones indígenas”.

La serie habla de la mujer y del empoderamiento. En ese momento no se podía decidir nada; era el siglo XX. ¿Cuántas cosas han cambiado y qué cosas no?

Es muy bella pregunta, porque han cambiado muchas cosas. Extraordinariamente, ya podemos hablar abiertamente de las represiones que hubo en nuestra historia y que hay aún de los temas de los que no se podía hablar. No se podía hablar del aborto, no se podía hablar de la dificultad dentro del matrimonio. Ahora estamos afuera del clóset, en muchos sentidos. Entonces, eso también ayuda a la creatividad artística. Y creo que, en ese sentido, veo a muchas nuevas generaciones ahora haciendo canción crítica, canción consciente, y eso me da mucho orgullo, porque he contribuido a esa necesidad. Y eso, pues, pocos tenemos la fortuna de verlo en vida, ¿no? Por otro lado, hace falta hacer muchas canciones más sobre mujeres, sobre la educación, sobre nuestra condición en las comunidades rurales y urbanas.

En tiempos violentos o de guerra, históricamente las mujeres pierden más siempre, ¿no? Ahora propones un nuevo disco. ¿En qué radica esa resistencia como artista y mujer?

Creo que la educación es algo tan importante para mí, porque a mí me sacó de la ignorancia y de las falsedades de los caminos, yo creo. Me hizo fuerte, me liberó y me gusta recordarlo. Me lo recuerdo a mí misma, pero también se lo canto a las niñas, porque tengo una chiquita de nueve años y la veo a ella y digo: qué guerreras que somos en esa edad, ¿no? Y digo: ¿en qué momento perdemos ese hilo tan fuerte que traemos de guerreras? Y me gusta explorar eso. Por eso empecé a componer estos versos y apoyo un fondo de becas de educación para jóvenes indígenas y afromestizas de mi tierra, Oaxaca. Y es un proyecto muy inspirador en el que ves a las mujeres jóvenes cambiar en seis meses y las ves expresándose con otro vocabulario y con sus sueños presentes. Y eso inspiró esa canción de Cambias mi mundo.

Sin embargo, el sexismo continúa, como también el racismo y la xenofobia. ¿Qué piensas cuando se dice que un artista no debe opinar sobre política?

Pues yo creo que, sin querer, todo es política. Todo el arte es política. Entonces, si cantas algo bien light, sin ningún mensaje en ese momento, también estás haciendo un statement; de una manera, estás expresando ese momento como lo vives tú. Pero es verdad que algunos de nosotros tuvimos que tomar esas riendas y decir: “De ahora en adelante yo voy a hacer canción con convicción”. Yo lo decidí en algún momento de mi carrera. Me ha pesado en algunos momentos porque me han sacado de ciertas participaciones y también me han censurado. Pero, al mismo tiempo, mi conciencia va libre porque yo he dicho lo que pienso. Y creo que eso también es muy válido. Y ahora más que nada yo creo que hay que ser conscientes. Yo compuse un tema sobre la basura, va a salir en este próximo disco. Y me decía un amigo artista que hace arte con basura: “Lila, el tema de la basura es un mito. No hay basura, hay flojera humana”. Y yo creo lo mismo. En las guerras, si de verdad estamos interesados en que no haya guerras, nosotros lo podemos parar.