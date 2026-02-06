HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

'Heated Rivalry' en HBO MAX: a qué hora se estrenan y cómo ver todos los capítulos de la serie 'Más que rivales'

Una de las series de amor queer más comentadas en redes sociales llegó al streaming latinoamericano, desatando el estusiamo de sus miles de fans, quienes se preguntan cuándo se estrenarán los tres episodios restantes de la serie basada en la novela 'Game changer', de Rachel Reid. 

'Más que rivales' llegó a Latinoamérica Foto: Composición LR | HBO Max

'Heated rivalry' se ha convertido en un fenómeno global que ha atrapado a miles de televidentes alrededor del mundo, especialmente a la generación Z. La serie de amor queer, protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, está basada en la exitosa saga literaria 'Game changers' de la escritora Rachel Reid. La historia sigue a Shane Hollander e Ilya Razanov, dos jugadores de hockey profesional. 

'Más que rivales', su título en español, se sumó al catálogo de HBO Max Latinoamérica el viernes 6 de febrero, tras varias semanas de espera desde su lanzamiento en Canadá y Estados Unidos. A solo horas del estreno de sus tres primeros episodios, las y los fanáticos ya se preguntan cuándo se estrenarán los tres últimos capítulos de la serie dirigida por Jacob Tierney. Si no quieres perderte ningún detalle, continúa leyendo está nota.

¿Cuándo se estrenó 'Heated rivalry' en América Latina?

La exitosa serie canadiense, grabada en solo 36 días, llegó HBO Max Latinoamérica el viernes 6 de febrero del 2026. Este mismo día se lanzaron los tres primeros episodios: 

  • Episodio 1. Novatos: Las estrellas del hockey Shane Hollander e Ilya Rozanov caminan sobre la delgada capa de hielo que separa su rivalidad de algo mucho más íntimo. 
  • Episodio 2. Olímpicos: Shane e Ilya mantienen su relación secreta, al tiempo que su vínculo es puesto a prueba por presiones personales y profesionales.
  • Episodio 3. Hunter: La arriesgada carrera de un jugador de hockey choca con el amor cuando un encuentro casual enciende una chispa. 

¿Cuándo se estrenan los tres últimos episodios de 'Heated rivalry''

Según informó HBO Max, los tres episodios restantes se estrenarán el viernes 13 de febrero. La lista completa de los episodios es la siguiente:

  • Capítulo 1: Rookies (ya disponible)
  • Capítulo 2: Olympians (ya disponible)
  • Capítulo 3: Hunter (ya disponible)
  • Capítulo 4: Rose (se estrena el 13 de febrero)
  • Capítulo 5: I'll believe in anything (se estrena el 13 de febrero)
  • Capítulo 6: The cottage (se estrena el 13 de febrero)

¿Habrá segunda tempora de 'Heated rivalry'?

La repuesta corta es sí. HBO y Crave confirmaron la renovación para una segunda entrega. Se espera que la nueva temporada continúe con la historia de 'The long game', secuela de 'Game changers', escrita por Rachel Reid. Aún se desconoce cuándo iniciarán las grabaciones.

Reparto de 'Heated rivalry'

  • Hudson Williams como Shane Hollander
  • Connor Storrie como Ilya Rozanov
  • Francois Arnaud como Scott Hunter
  • Sophie Nélisse como Rose Landry
  • Christina Chang como Yuna Hollander
  • Dylan Walsh como David Hollander
  • Callan Potter como Hayden Pike
  • Slavic Rogozine como Alexei Rozanov
  • Yaroslav Poverlo como Grigori Rozanov
  • Ksenia Daniela Kharlamova como Svetlana Vetrova
  • Kaden Connor como Sasha
  • Robbie G.K. como Kip Grady
  • Harrison Browne como Connors
  • Aidan Shaw como Kolya

Ficha ténica de 'Heated rivalry'

  • Año: 2025
  • Duración promedio de episodios: 47 minutos
  • País: Canadá
  • Dirección: Jacob Tierney
  • Guion: Jacob Tierney
  • Fotografía: Jackson Parrel
  • Compañía: Accent Aigu Entertainment
