'Heated rivalry' se ha convertido en un fenómeno global que ha atrapado a miles de televidentes alrededor del mundo, especialmente a la generación Z. La serie de amor queer, protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, está basada en la exitosa saga literaria 'Game changers' de la escritora Rachel Reid. La historia sigue a Shane Hollander e Ilya Razanov, dos jugadores de hockey profesional.

'Más que rivales', su título en español, se sumó al catálogo de HBO Max Latinoamérica el viernes 6 de febrero, tras varias semanas de espera desde su lanzamiento en Canadá y Estados Unidos. A solo horas del estreno de sus tres primeros episodios, las y los fanáticos ya se preguntan cuándo se estrenarán los tres últimos capítulos de la serie dirigida por Jacob Tierney. Si no quieres perderte ningún detalle, continúa leyendo está nota.

¿Cuándo se estrenó 'Heated rivalry' en América Latina?

La exitosa serie canadiense, grabada en solo 36 días, llegó HBO Max Latinoamérica el viernes 6 de febrero del 2026. Este mismo día se lanzaron los tres primeros episodios:



Episodio 1. Novatos: Las estrellas del hockey Shane Hollander e Ilya Rozanov caminan sobre la delgada capa de hielo que separa su rivalidad de algo mucho más íntimo.

Episodio 2. Olímpicos: Shane e Ilya mantienen su relación secreta, al tiempo que su vínculo es puesto a prueba por presiones personales y profesionales.

Episodio 3. Hunter: La arriesgada carrera de un jugador de hockey choca con el amor cuando un encuentro casual enciende una chispa.

¿Cuándo se estrenan los tres últimos episodios de 'Heated rivalry''

Según informó HBO Max, los tres episodios restantes se estrenarán el viernes 13 de febrero. La lista completa de los episodios es la siguiente:



Capítulo 1: Rookies (ya disponible)

Capítulo 2: Olympians (ya disponible)

Capítulo 3: Hunter (ya disponible)

Capítulo 4: Rose (se estrena el 13 de febrero)

Capítulo 5: I'll believe in anything (se estrena el 13 de febrero)

Capítulo 6: The cottage (se estrena el 13 de febrero)

¿Habrá segunda tempora de 'Heated rivalry'?

La repuesta corta es sí. HBO y Crave confirmaron la renovación para una segunda entrega. Se espera que la nueva temporada continúe con la historia de 'The long game', secuela de 'Game changers', escrita por Rachel Reid. Aún se desconoce cuándo iniciarán las grabaciones.

Reparto de 'Heated rivalry'

Hudson Williams como Shane Hollander

Connor Storrie como Ilya Rozanov

Francois Arnaud como Scott Hunter

Sophie Nélisse como Rose Landry

Christina Chang como Yuna Hollander

Dylan Walsh como David Hollander

Callan Potter como Hayden Pike

Slavic Rogozine como Alexei Rozanov

Yaroslav Poverlo como Grigori Rozanov

Ksenia Daniela Kharlamova como Svetlana Vetrova

Kaden Connor como Sasha

Robbie G.K. como Kip Grady

Harrison Browne como Connors

Aidan Shaw como Kolya

Ficha ténica de 'Heated rivalry'