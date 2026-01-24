HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

Regreso épico: la trilogía de 'El señor de los anillos' vuelve a los cines con función especial por tiempo limitado

Prepárate para revivir la magia de 'El señor de los anillos': las tres películas regresan a los cines de Perú en sus versiones extendidas. El reestreno especial celebra el 25 aniversario de 'La comunidad del anillo'.

Trilogía de 'El señor de los anillos' fue dirigida por Peter Jackson.
Trilogía de 'El señor de los anillos' fue dirigida por Peter Jackson. | Foto: Warner Bros.

Han pasado más de dos décadas desde que la trilogía de 'El señor de los anillos' inició su camino en el cine y marcó un antes y un después en el género de la fantasía. Ahora, la saga dirigida por Peter Jackson regresa a las salas para celebrar el 25 aniversario de 'La comunidad del anillo', ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de revivir la magia en pantalla gigante.

El reestreno no solo es un homenaje a la obra de J.R.R. Tolkien y a la visión cinematográfica de Jackson, sino también una invitación para nuevas generaciones que nunca vieron la trilogía en cines. La Tierra Media vuelve a despertar y promete una experiencia épica que combina nostalgia y espectáculo.

PUEDES VER: La única cinta de fantasía épica que ganó el Oscar a mejor película en toda la historia

lr.pe

La trilogía que redefinió la fantasía en el cine

Basada en la obra literaria de J.R.R. Tolkien, 'El señor de los anillos' narra la lucha de la Comunidad por destruir el Anillo Único y derrotar al Señor Oscuro Sauron. Con escenarios rodados en Nueva Zelanda y un despliegue técnico sin precedentes, Peter Jackson convirtió la saga en un fenómeno cultural que trascendió la pantalla.

La trilogía está compuesta por 'La comunidad del anillo' (2001), 'Las dos torres' (2002) y 'El retorno del rey' (2003). Cada entrega profundiza en la épica aventura de Frodo, Aragorn, Gandalf y compañía, personajes que se volvieron íconos de la cultura popular y que aún hoy mantienen vigencia.

PUEDES VER: 'Pecadores' rompe récord en los Oscar 2026 y se corona como la película más nominada de todos los tiempos: supera a 'Titanic' y 'La La Land'

lr.pe

Fechas y dónde ver el regreso de 'El señor de los anillos' en cines

El ciclo especial se proyectará en cadenas como Cineplanet, Cinemark y Cinépolis con funciones limitadas: 'La comunidad del anillo' el 29 de enero, 'Las dos torres' el 30 de enero y 'El retorno del rey' el 31 de enero. Esta última es recordada por ser la única película de fantasía épica que ganó el Oscar a mejor película, además de obtener 11 estatuillas en total, arrasando con todas sus nominaciones.

La gran sorpresa para los seguidores de la saga es que cada entrega será exhibida en su versión extendida, con secuencias que no aparecieron en el corte original y que enriquecen aún más la experiencia en pantalla grande. Para conocer los horarios exactos en cada complejo, lo ideal es revisar la página web o el aplicativo oficial de la cadena de tu preferencia.

Trilogía de 'El señor de los anillos' fue dirigida por Peter Jackson. Foto: Warner Bros.

Trilogía de 'El señor de los anillos' fue dirigida por Peter Jackson. Foto: Warner Bros.

PUEDES VER: Todos los nominados a los Oscar 2026: lista completa y final actualizada en vivo

lr.pe

El legado de 'El señor de los anillos' en el cine y las franquicias

El impacto de la trilogía de 'El señor de los anillos' fue enorme: redefinió el género de fantasía en Hollywood y consolidó a Warner Bros. como un estudio capaz de producir sagas de alcance global. Su éxito abrió el camino para otras franquicias épicas y demostró que las adaptaciones literarias podían convertirse en fenómenos de taquilla y crítica.

Más allá de los premios, sus más de 100 nominaciones en prestigiosas ceremonias y la recaudación, la saga dejó una huella en la industria del entretenimiento. Inspiró videojuegos, series, coleccionables y nuevas producciones ambientadas en la Tierra Media, como 'El hobbit' y la serie 'Los anillos de poder'. Su regreso a los cines confirma que la saga sigue siendo un referente cultural y un espectáculo que nunca pierde vigencia.

Notas relacionadas
‘Lima 2021’ llegará a los cines peruanos: tráiler, trama y reparto de la película que pronosticó la pandemia del coronavirus

‘Lima 2021’ llegará a los cines peruanos: tráiler, trama y reparto de la película que pronosticó la pandemia del coronavirus

LEER MÁS
El documental sobre Enrique Verástegui: “Apariciones en un panel de computador”

El documental sobre Enrique Verástegui: “Apariciones en un panel de computador”

LEER MÁS
‘La Exorcista’ llega a los cines peruanos: trama, tráiler y fecha de estreno de la película de horror y posesión

‘La Exorcista’ llega a los cines peruanos: trama, tráiler y fecha de estreno de la película de horror y posesión

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La reina del flow 3 en Netflix: dónde y cuándo ver el capítulo 20 y los episodios finales

La reina del flow 3 en Netflix: dónde y cuándo ver el capítulo 20 y los episodios finales

LEER MÁS
“Encintados”: la reflexión del amor LGTBIQ+ y lamaternidad lésbica a través de la comedia

“Encintados”: la reflexión del amor LGTBIQ+ y lamaternidad lésbica a través de la comedia

LEER MÁS
“Encintados”: la reflexión del amor LGTBIQ+ y lamaternidad lésbica a través de la comedia

“Encintados”: la reflexión del amor LGTBIQ+ y lamaternidad lésbica a través de la comedia

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Cine y series

La reina del flow 3: dónde y cuándo ver el capítulo 20 y los episodios finales

Skyscraper Live en Netflix: a qué hora y dónde ver el evento en vivo donde un hombre que arriesgará su vida ante millones

Por qué “Bailando sobre hielo” se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix: aquí te contamos todo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025