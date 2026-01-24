Han pasado más de dos décadas desde que la trilogía de 'El señor de los anillos' inició su camino en el cine y marcó un antes y un después en el género de la fantasía. Ahora, la saga dirigida por Peter Jackson regresa a las salas para celebrar el 25 aniversario de 'La comunidad del anillo', ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de revivir la magia en pantalla gigante.

El reestreno no solo es un homenaje a la obra de J.R.R. Tolkien y a la visión cinematográfica de Jackson, sino también una invitación para nuevas generaciones que nunca vieron la trilogía en cines. La Tierra Media vuelve a despertar y promete una experiencia épica que combina nostalgia y espectáculo.

La trilogía que redefinió la fantasía en el cine

Basada en la obra literaria de J.R.R. Tolkien, 'El señor de los anillos' narra la lucha de la Comunidad por destruir el Anillo Único y derrotar al Señor Oscuro Sauron. Con escenarios rodados en Nueva Zelanda y un despliegue técnico sin precedentes, Peter Jackson convirtió la saga en un fenómeno cultural que trascendió la pantalla.

La trilogía está compuesta por 'La comunidad del anillo' (2001), 'Las dos torres' (2002) y 'El retorno del rey' (2003). Cada entrega profundiza en la épica aventura de Frodo, Aragorn, Gandalf y compañía, personajes que se volvieron íconos de la cultura popular y que aún hoy mantienen vigencia.

Fechas y dónde ver el regreso de 'El señor de los anillos' en cines

El ciclo especial se proyectará en cadenas como Cineplanet, Cinemark y Cinépolis con funciones limitadas: 'La comunidad del anillo' el 29 de enero, 'Las dos torres' el 30 de enero y 'El retorno del rey' el 31 de enero. Esta última es recordada por ser la única película de fantasía épica que ganó el Oscar a mejor película, además de obtener 11 estatuillas en total, arrasando con todas sus nominaciones.

La gran sorpresa para los seguidores de la saga es que cada entrega será exhibida en su versión extendida, con secuencias que no aparecieron en el corte original y que enriquecen aún más la experiencia en pantalla grande. Para conocer los horarios exactos en cada complejo, lo ideal es revisar la página web o el aplicativo oficial de la cadena de tu preferencia.

Trilogía de 'El señor de los anillos' fue dirigida por Peter Jackson. Foto: Warner Bros.

El legado de 'El señor de los anillos' en el cine y las franquicias

El impacto de la trilogía de 'El señor de los anillos' fue enorme: redefinió el género de fantasía en Hollywood y consolidó a Warner Bros. como un estudio capaz de producir sagas de alcance global. Su éxito abrió el camino para otras franquicias épicas y demostró que las adaptaciones literarias podían convertirse en fenómenos de taquilla y crítica.

Más allá de los premios, sus más de 100 nominaciones en prestigiosas ceremonias y la recaudación, la saga dejó una huella en la industria del entretenimiento. Inspiró videojuegos, series, coleccionables y nuevas producciones ambientadas en la Tierra Media, como 'El hobbit' y la serie 'Los anillos de poder'. Su regreso a los cines confirma que la saga sigue siendo un referente cultural y un espectáculo que nunca pierde vigencia.