El documental sobre Enrique Verástegui: “Apariciones en un panel de computador”

"Apariciones en un panel de computador" de Diego Lazarte es un trabajo que cumple su objetivo: nos invita a (re)devorar la poesía de Enrique Verástegui. Como todo buen documental, este deja preguntas sin responder, que son todo un llamado a la necesaria discusión. ¿Por qué Bolaño lo llegó a odiar?



"Apariciones en un panel de computador". Imagen: Difusión.
"Apariciones en un panel de computador". Imagen: Difusión.

El poeta Enrique Verástegui falleció el 27 de julio de 2018. Tenía 68 años y había visto en vida lo que contados escritores: el reconocimiento total. También hay que indicar que, desde su partida, su obra, o los títulos principales de esta, ha estado siendo reeditada y a la vez frecuentada por lectores de poesía peruana muy jóvenes.

Poemarios suyos como En los extramuros del mundo (1971) y Monte de goce (1991), por citar un par de títulos que son toda una invitación para el potencial interesado, lo colocan en un lugar de privilegio en nuestra tradición poética, de la que no debemos dejar de señalar que es una de las más fuertes del siglo XX. Para no pocos especialistas, Verástegui está en la lista de los top 10 de la poesía peruana, compartiendo espacio con César Vallejo, Martín Adán, José María Eguren, Blanca Varela, Emilio Adolfo Westphalen, Jorge Eduardo Eielson, entre otros gigantes. En su poética, hay vanguardia formal, pero también mucho voltaje juvenil en su discurso. Su poesía exhibe crítica social, vitalismo, desarraigo e inconformidad.

El documental

Por lo ya expuesto, no debería sorprender que se hagan trabajos sobre su vida y obra. No debemos dejar de consignar, además, que su reconocimiento como escritor iba a la par de su leyenda. Y vaya que Verástegui la tenía.

En este sentido, recomiendo el documental del escritor y artista visual Diego Lazarte sobre Verástegui: Apariciones en un panel de computador (BNP & Cinemapoesía, 2025), el cual se va a proyectar este martes 27, a las 7 y 30 p.m. en la Biblioteca Nacional del Perú (sede San Borja).

Este documental, de casi 26 minutos de duración, recoge imágenes de archivo de Verástegui y cuenta con la participación de Paolo de Lima, Tulio Mora, Willy Gómez, Carmen Ollé, Vladimir Herrera e Isabel Verástegui (hermana del poeta). Es un trabajo dinámico, no es nada aburrido. Pero lo más importante es que depara una inquietud. Si vamos a hablar de Verástegui, tiene que haber algo más que gran poesía.

La polémica con Roberto Bolaño

Enrique Verástegui y el escritor Roberto Bolaño tuvieron diferencias, por decirlo de alguna manera. En la famosa novela Los detectives salvajes, el chileno le dedica pasajes muy perversos, de esos que nacen de la venganza que se acumula y que espera el momento de manifestarse. En vida, a Verástegui se le llegó a preguntar varias veces por esos pasajes y sus respuestas no fueron menos que contundentes. A saber, lo llegó a llamar novelista mediocre.

Infrarrealistas. Imagen: Archivo Bolaño.

Infrarrealistas. Imagen: Archivo Bolaño.

En el documental, cuando se le pregunta al buen poeta Vladimir Herrera por ese impase, él señala que nunca hubo una bronca más allá de algunos entredichos en unas cartas. Pero Herrera dice eso en base a la experiencia de Bolaño y Verástegui en España. La bronca entre ambos autores se dio en México, en los años 70.

Es una lástima que este documental no cuente con la versión de José Rosas Ribeyro. Rosas Ribeyro falleció en 2023. Rosas Ribeyro llegó a conocer a Bolaño en su etapa mexicana (está clarísimo que nadie quiere hablar de la etapa mexicana del autor de 2666) y fue testigo privilegiado de cómo nació el odio entre ambos escritores.

Verástegui llegó a México con Carmen Ollé. Rosas Ribeyro los conocía y era parte del Movimiento Infrarrealista de Bolaño y Mario Santiago Papasquiaro. Y aquí viene el conflicto: el poeta mayor de México, Octavio Paz, era odiado por Bolaño y compañía.

Octavio Paz. Imagen: Difusión.

Octavio Paz. Imagen: Difusión.

José Rosas Ribeyro fue testigo del encuentro entre Paz y Verástegui. Este hecho enfureció a Bolaño, que “nunca se lo perdonó al zambo” por lo que Paz representaba para él, de acuerdo con Rosas Ribeyro. El testimonio de Rosas Ribeyro es parte de publicaciones y lo relataba todas las veces que podía. A quien escribe lo contó en tres ocasiones, sin variaciones. Y en cada una de esas ocasiones me quedaba muy claro que no se quiere hablar de la etapa mexicana de Roberto Bolaño. El único que quería hacerlo era Rosas Ribeyro, pero nunca le dieron la oportunidad. De la etapa de Bolaño en España, se sabe de sobra, hasta de memoria.

Apariciones en un panel de computador honra a Verástegui, pero deja preguntas sin respuestas, lo cual está muy bien, porque la idea es discutir. Hablamos de gigantes de la literatura hispanoamericana: Verástegui, Bolaño y Paz.

Dato:

Comentarios: a cargo de J. J. Maldonado, Sergio Castillo Falconí y Diego Lazarte. Biblioteca Nacional del Perú (Av. De la Poesía 160, San Borja).

