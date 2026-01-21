HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Premios Oscar 2026 en vivo: nominados, a qué hora inicia y cómo seguir la gala

No te pierdas el anuncio de nominados a los Premios Oscar 2026 en vivo. La ceremonia contará con 24 categorías, incluyendo la nueva de mejor casting, y se podrá seguir en todo el mundo.

Anuncio de nominados a los Oscar 2026 se realizará en vivo este jueves 22 de enero.
Anuncio de nominados a los Oscar 2026 se realizará en vivo este jueves 22 de enero. | Foto: composición LR/The Academy/Hulu

La temporada de premios de Hollywood alcanza su punto más alto con los Premios Oscar 2026, la ceremonia más esperada por la industria del cine y millones de espectadores alrededor del mundo. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas revelará a los nominados este jueves 22 de enero, en un anuncio en vivo que marcará el inicio oficial de la cuenta regresiva hacia la gala número 98.

El interés por los Oscar no solo se centra en quiénes competirán por la estatuilla dorada, sino también en cómo y dónde seguir cada detalle. Desde la revelación de nominados hasta la ceremonia principal del 15 de marzo de 2026, los fanáticos buscan información precisa sobre horarios y canales de transmisión, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica.

PUEDES VER: La única cinta de fantasía que ganó el Oscar a mejor película en toda la historia: arrasó con sus 11 nominaciones y tiene versión de casi 5 horas

lr.pe

¿A qué hora inicia el anuncio de nominados a los Oscar 2026?

La Academia confirmó que el anuncio de nominados se realizará el jueves 22 de enero a las 8:30 a. m. (hora del Este de EE. UU.) / 5:30 a. m. (hora del Pacífico) desde Los Ángeles. La presentación estará a cargo de los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman, quienes darán a conocer la lista completa de candidatos al Oscar en vivo.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 8.30 a. m. del jueves 22 de enero
  • México, Nicaragua y Costa Rica: 7.30 a. m. del jueves 22 de enero
  • Bolivia, Venezuela: 9.30 a. m. del jueves 22 de enero
  • Chile, Argentina, Brasil y Uruguay: 10:30 a. m. del jueves 22 de enero
  • España: 2.30 p. m. del jueves 22 de enero.

PUEDES VER: Golden Globes 2026: estos son los ganadores a lo mejor del cine y la televisión

lr.pe

¿Cómo seguir el anuncio de los nominados a los Premios Oscar 2026?

El anuncio de nominados a los Oscar 2026 podrá verse en vivo a través de las plataformas digitales de la Academia: Oscar.com, Oscars.org, YouTube, TikTok, Instagram y Facebook, además de las señales de ABC, Hulu y Disney+ en Estados Unidos. En Latinoamérica, el anuncio también se transmitirá en las redes sociales de la Academia, mientras que la ceremonia principal del 15 de marzo contará con transmisión televisiva vía TNT, además de la opción de streaming en HBO Max.

De esta manera, los seguidores tendrán múltiples alternativas para no perderse ningún detalle, desde la revelación de los nominados hasta la gala en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde se entregarán las estatuillas más codiciadas del cine, con base en la votación de los miembros de la Academia, quienes ahora tienen la obligación de ver todas las películas nominadas.

PUEDES VER: Alfonso Obregón pone condiciones para su regreso como voz de Shrek 5: 'Mi crédito y dirigir la película'

lr.pe

Todas las categorías de los Oscar 2026

La ceremonia de la Academia reconoce lo mejor del cine en diversas áreas, desde las actuaciones más destacadas hasta los aspectos técnicos que hacen posible cada producción. Estas son las 24 categorías que estarán en competencia en la edición número 98 de los Oscar, incluyendo la de mejor casting, que debutará por primera vez en 2026.

  • Mejor película
  • Mejor dirección
  • Mejor actriz
  • Mejor actor
  • Mejor actriz de reparto
  • Mejor actor de reparto
  • Mejor guion original
  • Mejor guion adaptado
  • Mejor película internacional
  • Mejor película animada
  • Mejor largometraje documental
  • Mejor cortometraje documental
  • Mejor cortometraje
  • Mejor cortometraje animado
  • Mejor banda sonora original
  • Mejor canción original
  • Mejor sonido
  • Mejor montaje
  • Mejor fotografía
  • Mejor diseño de producción
  • Mejor diseño de vestuario
  • Mejor maquillaje y peinado
  • Mejores efectos visuales
  • Mejor casting.
