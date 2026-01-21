Premios Oscar 2026 en vivo: nominados, a qué hora inicia y cómo seguir la gala

La temporada de premios de Hollywood alcanza su punto más alto con los Premios Oscar 2026, la ceremonia más esperada por la industria del cine y millones de espectadores alrededor del mundo. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas revelará a los nominados este jueves 22 de enero, en un anuncio en vivo que marcará el inicio oficial de la cuenta regresiva hacia la gala número 98.

El interés por los Oscar no solo se centra en quiénes competirán por la estatuilla dorada, sino también en cómo y dónde seguir cada detalle. Desde la revelación de nominados hasta la ceremonia principal del 15 de marzo de 2026, los fanáticos buscan información precisa sobre horarios y canales de transmisión, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica.

¿A qué hora inicia el anuncio de nominados a los Oscar 2026?

La Academia confirmó que el anuncio de nominados se realizará el jueves 22 de enero a las 8:30 a. m. (hora del Este de EE. UU.) / 5:30 a. m. (hora del Pacífico) desde Los Ángeles. La presentación estará a cargo de los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman, quienes darán a conocer la lista completa de candidatos al Oscar en vivo.

Perú, Colombia, Ecuador: 8.30 a. m. del jueves 22 de enero

México, Nicaragua y Costa Rica: 7.30 a. m. del jueves 22 de enero

Bolivia, Venezuela: 9.30 a. m. del jueves 22 de enero

Chile, Argentina, Brasil y Uruguay: 10:30 a. m. del jueves 22 de enero

España: 2.30 p. m. del jueves 22 de enero.

¿Cómo seguir el anuncio de los nominados a los Premios Oscar 2026?

El anuncio de nominados a los Oscar 2026 podrá verse en vivo a través de las plataformas digitales de la Academia: Oscar.com, Oscars.org, YouTube, TikTok, Instagram y Facebook, además de las señales de ABC, Hulu y Disney+ en Estados Unidos. En Latinoamérica, el anuncio también se transmitirá en las redes sociales de la Academia, mientras que la ceremonia principal del 15 de marzo contará con transmisión televisiva vía TNT, además de la opción de streaming en HBO Max.

De esta manera, los seguidores tendrán múltiples alternativas para no perderse ningún detalle, desde la revelación de los nominados hasta la gala en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde se entregarán las estatuillas más codiciadas del cine, con base en la votación de los miembros de la Academia, quienes ahora tienen la obligación de ver todas las películas nominadas.

Todas las categorías de los Oscar 2026

La ceremonia de la Academia reconoce lo mejor del cine en diversas áreas, desde las actuaciones más destacadas hasta los aspectos técnicos que hacen posible cada producción. Estas son las 24 categorías que estarán en competencia en la edición número 98 de los Oscar, incluyendo la de mejor casting, que debutará por primera vez en 2026.