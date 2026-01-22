'Pecadores' rompe récord en los Oscar 2026 y se corona como la película más nominada de todos los tiempos: supera a 'Titanic' y 'La La Land'
El cine de terror vive un momento sin precedentes de la mano de 'Pecadores', película sobre vampiros que superó a 'Titanic' y 'La La Land' al conseguir un total de 16 nominaciones a los Oscar 2026.
El cine mundial acaba de vivir un momento histórico. 'Pecadores', la poderosa película de terror dirigida por Ryan Coogler, irrumpió en la temporada de premios al convertirse en la producción más nominada en la historia de los Oscar. Lo que durante décadas parecía inalcanzable para un género tantas veces relegado se hizo realidad: la cinta alcanzó un récord absoluto que la coloca ya entre las leyendas del séptimo arte.
La mañana del jueves 22 de enero, desde Los Ángeles, la lectura de los nominados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se transformó en un auténtico acontecimiento. Entre aplausos y sorpresa, 'Sinners' fue anunciada con un total de 16 nominaciones, superando el registro de 14 que ostentaban 'Titanic' (1997), 'La La Land' (2016) y 'Eva al desnudo' (1950). El anuncio encendió la expectativa mundial y puso la mirada en la gala del próximo 15 de marzo, que promete ser una de las más memorables de los últimos años.
'Pecadores' hace historia en los Oscar 2026
La película 'Pecadores' se instaló en las categorías más prestigiosas de los Oscar 2026, con menciones que incluyen la de mejor película, mejor dirección para Ryan Coogler y mejor actor para Michael B. Jordan, quien deslumbra con su doble interpretación de los gemelos gánster Smoke y Stack. La Academia dejó fuera a Jack O’Connell en la competencia de reparto, pese a su imponente actuación como el despiadado vampiro irlandés Remmick, antagonista central de esta historia de terror. Sin embargo, sí reconoció a Delroy Lindo por su potente caracterización del sabio anciano Delta Slim y a Wunmi Mosaku, que encarna con fuerza a la aguerrida Annie.
Las nominaciones también abarcan apartados técnicos y artísticos como música original, diseño de producción, vestuario, maquillaje, fotografía y efectos visuales. La cinta, distribuida por Warner Bros., se convirtió en una de las apuestas originales más ambiciosas y celebradas de 2025, y ahora marca un antes y un después en la historia del cine de terror dentro de la Academia.
Todas las nominaciones de 'Pecadores' en los Oscar 2026
- Mejor película
- Mejor dirección (Ryan Coogler)
- Mejor actor (Michael B. Jordan)
- Mejor actor de reparto (Delroy Lindo)
- Mejor actriz de reparto (Wunmi Mosalu)
- Mejor casting
- Mejor guion original
- Mejor música original
- Mejor cinematografía
- Mejores efectos visuales
- Mejor sonido
- Mejor montaje
- Mejor diseño de producción
- Mejor canción original ('I Lied to You' por Miles Caton)
- Mejor diseño de vestuario
- Mejor maquillaje y peinado.
Nominadas a mejor película en los Oscar 2026. Foto: captura YouTube/The Academy
'Pecadores' marca un hito para el cine de terror en los Oscar
El récord de Pecadores redefine la presencia del cine de terror en la ceremonia más seguida de Hollywood. En 2025, 'La sustancia' obtuvo cinco nominaciones, pero hacía más de medio siglo que una película de este género no alcanzaba semejante impacto en la carrera por los Oscar. La última vez fue con 'El exorcista' (1973), que logró diez candidaturas y abrió un camino que muy pocas producciones se atrevieron a transitar.
En esa línea también sobresale 'El silencio de los inocentes' (1991), la única cinta de terror que ha ganado el Oscar a mejor película, además de imponerse en otras cuatro categorías de las siete que disputaba. Ahora, con 'Pecadores' en la cima de las nominaciones, el género brilla con más fuerza que nunca y se convierte en protagonista de una edición histórica. La Academia, además, sorprendió a los amantes del terror al incluir 'La hermanastra fea' y 'Weapons' entre las nominadas, consolidando un año en el que el miedo se adueñó de la pantalla grande.