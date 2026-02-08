Óscar 2026: 'Hamnet', relato sobre aquello que no muere

Agnes, la esposa de William Shakespeare, camina en medio de la multitud en el Teatro Globe, en Londres. No ha pasado mucho desde la muerte de su hijo y avanza hacia el escenario donde están presentando Hamlet. Piensa que es una burla, que el famoso dramaturgo no entiende el dolor del duelo, que estuvo ausente, pero envuelta en un puente entre la realidad y la ficción, logra imaginar un desenlace diferente. Esa es la historia de Hamnet, la película dirigida por Chloé Zhao. “Pedimos a todas las mujeres del pasado y del presente que sufrieron un gran dolor y una gran pérdida, y a los hombres que reprimieron sus sentimientos y huyeron de sí mismos, que nos guiaran”, comenta la directora en el informe de producción que nos compartió Universal Pictures.

Zhao adaptó el libro homónimo de la británica Maggie O’Farrell y coescribió el guion con ella. La autora reimagina la vida de la familia Shakespeare en un intenso relato sobre la trascendencia del amor y del duelo. La ganadora del Óscar por Nomadland, dice que Hamnet es la acumulación de su viaje como cineasta. “Le he tenido miedo a la muerte toda mi vida y, como consecuencia, también le he tenido miedo al amor. No sabía cómo mantener mi corazón abierto ante la impermanencia de la vida. He hecho cuatro películas sobre personajes que experimentan una gran pérdida y se encuentran a sí mismos a través de la aceptación”.

El filme inicia mostrando los diferentes caminos de Agnes y William. Ella perdió a su madre cuando era niña y es llamada “la hija de la bruja del bosque”. Sin embargo, sigue profundamente conectada a sus creencias y a la naturaleza. El dramaturgo creció en un hogar religioso, trabaja en un negocio familiar, pero su padre es violento y lo ha maltratado siempre.

La cinta muestra otro lado de la historia de Shakespeare: es un hombre que está agotado y que encuentra refugio en sus hijos y en Agnes, quien lo impulsa a dejar la casa de Henley Street para dedicarse al teatro en Londres porque, dejar su vocación lo estaba “matando”.

Hamnet es una película ambiciosa. Además, por evidentes cuestiones técnicas, como la fotografía y las recreaciones de los lugares en los que vivió la familia Shakespeare y el bosque, es impresionante ver la recreación del Globe Theatre. Para esto, la directora convocó a su equipo y les habló de lo que quería transmitir. Por ejemplo, trabajó con el director de fotografía, dos veces nominado al Óscar, Łukasz Żal (The Zone of Interest e Ida), e hizo preguntas como: ¿Qué es la masculinidad? ¿Qué es la feminidad? También hablaron del amor, de la muerte y de la familia.

La directora ganadora del Óscar.

Antes del rodaje, la directora envió a los actores a sesiones para practicar la creación con el inconsciente. “Kim Gillingham combina ejercicios somáticos y respiratorios con la exploración de los sueños, escalonando la teoría junguiana”.

Desde la mirada de Agnes

La protagonista cree en las almas y en lo que puede predecir. Una de las imágenes que la persigue es la de dos de sus hijos al lado de su tumba. La primera hija del matrimonio fue Susanna, pero cuando nacen los gemelos Judith y Hamnet, Agnes se promete hacer lo imposible para salvar a los tres. Como Judith nació con complicaciones de salud, los planes de los Shakespeare giran en torno a protegerla.

En 2022, la cineasta ya se había reunido con los actores irlandeses Jessie Buckley (Agnes) y Paul Mescal (William). “Agnes creció con su madrastra, así que ella es una especie de media hija de una ‘bruja del bosque’ y media hija de una dama respetable que va a la iglesia —está atrapada entre las mujeres que corren con los lobos y la joven del castillo de Barba Azul, ¿verdad? Jessie, además de ser una actriz brillante y profundamente auténtica, tiene dentro de sí estas dos energías en conflicto: la cazadora y la domadora de animales. Se puede ver eso latente en su interior. Quieres a alguien que no tenga miedo de aprovechar las fuerzas arquetípicas, que tenga el compromiso físico, psicológico y emocional, que esté dispuesta a llegar hasta allí, y este personaje le exigía hacerlo. Ella estaba dispuesta a hacer mucho trabajo profundo e inconsciente”, comenta Zhao.

Buckley cuenta que quedó cautivada por el mundo que creó O’Farrell. “Pensé: ‘Esta es la mujer que he estado buscando’. Es libre, sin ataduras, profundamente curiosa, como una especie de whisky de centeno, traviesa, hambrienta, con un alma de mujer hermosa”, dice la actriz que logra capturar las emociones de Agnes. “Es una marginada en su propia vida y encuentra consuelo y refugio en este bosque”.

Jacobi Jupe es Hamlet y su hermano mayor, Noah, interpreta el mismo personaje llevado al teatro. “Es un niño tan inteligente y profundo que sabe exactamente lo que se espera de él. Es tan especial que me ha roto el corazón”, señala Buckley. El joven actor dice que, desde antes del rodaje, ya eran una familia. “Jessie y Paul al instante me parecieron mi madre y mi padre, y no estoy bromeando. Hemos sido como una familia de verdad”.

En la película, vemos a la protagonista sostener a la familia mientras el dramaturgo desarrolla su carrera. Mescal explica que se centró en las obras de teatro para encontrar las raíces de quién era Shakespeare. “Durante cientos de años, se ha convertido en esa persona a la que colocamos en un pedestal, pero él debió albergar en su interior todos esos impulsos complicados para escribir desde el lugar donde escribió”.

En su último día en el teatro, después de descender de la montaña rusa de emociones, Zhao, el elenco, los extras y el equipo técnico celebraron bailando. Para la directora, esta película es una respuesta al miedo. “La razón más profunda para hacer esta película es desilusionar ese miedo mostrando el poder de metamorfosis que tenemos. Todos llegamos a este mundo sintiendo la tensión del vacío. Debemos tomar la decisión de mantener nuestros corazones abiertos y caminar entre las llamas. El amor no muere, se transforma. Es la mayor metamorfosis de este universo, y espero que nuestra película sirva como un humilde recordatorio de ello”.