La única cinta de fantasía que ganó el Oscar a mejor película en toda la historia de los premios

Los Oscar han dejado momentos irrepetibles que forman parte de la memoria del cine. Entre ellos, brilla con especial intensidad el reconocimiento al único filme de fantasía que logró coronarse como mejor película en toda la historia de esta prestigiosa premiación, que ha mostrado predilección por el drama en casi un siglo de trayectoria.

Al igual que el género de terror, que tiene en 'El silencio de los inocentes' a su única representante con la máxima estatuilla, la fantasía ha recibido escaso reconocimiento por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, a pesar de estar presente desde los orígenes del séptimo arte en relatos inolvidables, impulsados por visionarios que ofrecieron historias extraordinarias y mundos imaginarios, donde lo imposible es una realidad.

¿Cuál es la única cinta de fantasía que ha ganado el Oscar a mejor película?

Un largometraje que ha dejado huella en el cine. 'El señor de los anillos: el retorno del rey' es la única cinta de fantasía que logró consolidarse como mejor película en toda la historia de los Premios Oscar, que en 2026 celebran su edición número 98 el domingo 15 de marzo.

Estrenada en 2003, cierra con broche de oro la trilogía dirigida por Peter Jackson que está basada en los libros del escritor británico J. R. R. Tolkien. La historia sigue la batalla final por la Tierra Media, con Frodo Bolsón y Samwise Gamgee (Elijah Wood y Sean Astin, respectivamente) enfrentando el desafío de destruir el Anillo Único mientras Aragorn (Viggo Mortensen) asume su destino como monarca. Actualmente, está disponible en HBO Max tanto en su edición cinematográfica como en una versión extendida de más de cuatro horas.

¿Cuáles son los récords de 'El señor de los anillos: el retorno del rey' en los Oscar?

Además de ser la única cinta de fantasía en obtener el Oscar a mejor película, 'El señor de los anillos: el retorno del rey' triunfó en las 11 categorías en las que competía. Este logro la mantiene, hasta hoy, como el mayor "barrido" en la historia de la ceremonia, por encima de 'Quisiera ser millonario', que conquistó sus 10 nominaciones en la gala de 2009. A ello se suma que continúa siendo una de las tres producciones más premiadas por la Academia, al igual que 'Ben-Hur' (1959) y 'Titanic' (1997).

Más allá de sus hazañas en los Oscar, el largometraje se consolidó como un fenómeno cultural y cinematográfico que llevó el subgénero de la fantasía épica a su máxima expresión. Su recaudación superior a los 1.000 millones de dólares en taquilla mundial confirmó su impacto global y, al mismo tiempo, marcó un hito para Warner Bros., que demostró ser un estudio capaz de unir fidelidad literaria, efectos visuales revolucionarios e innovación tecnológica en una obra que dejó huella.

La trilogía de 'El señor de los anillos' fue dirigida por Peter Jackson. Foto: Warner Bros.

Todos los Oscar de 'El señor de los anillos: el retorno del rey'

Mejor película

Mejor director - Peter Jackson

Mejor dirección de arte - Grant Major, Dan Hennah y Alan Lee

Mejor guion adaptado - Fran Walsh, Philippa Boyens y Peter Jackson

Mejor maquillaje - Richard Taylor y Peter King

Mejor diseño de vestuario - Ngila Dickson y Richard Taylor

Mejor banda sonora - Howard Shore

Mejor canción original - Fran Walsh, Annie Lennox y Howard Shore por 'Into the West'

Mejor sonido

Mejores efectos visuales

Mejor montaje - Jamie Selkirk.

¿Y pasa con 'Todo en todas partes al mismo tiempo'?

Al contrario de lo que muchos pueden creer, 'Todo en todas partes al mismo tiempo' es una película multigénero que combina la ciencia ficción, la comedia absurda y ciertos toques de fantasía surrealista. Su relato se sostiene en la exploración del multiverso y en conceptos inspirados en la física cuántica, más cercanos a la especulación científica que a la magia o lo sobrenatural.

La película utiliza la idea de realidades paralelas y saltos dimensionales como motor narrativo, elementos que la vinculan principalmente con el género de la ciencia ficción, aunque su fuerza dramática proviene de la historia familiar que atraviesa esos mundos.