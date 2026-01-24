HOYSuscripcion LR Focus

‘Lima 2021’ llegará a los cines peruanos: tráiler, trama y reparto de la película que pronosticó la pandemia del coronavirus

'Lima 2021', la ópera prima de Scénika, llegará pronto a los cines peruanos, y su teaser fue filmado antes de la pandemia de 2020, destacando su singularidad.

El elenco incluye a figuras como Karina Jordán y Gisela Ponce de León, y refleja las tensiones sociales de Lima. Fotos: difusión.
El elenco incluye a figuras como Karina Jordán y Gisela Ponce de León, y refleja las tensiones sociales de Lima. Fotos: difusión.

‘Lima 2021’, la ópera prima de Scénika y uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos desarrollados por la productora, llegará a los cines peruanos muy pronto. Este proyecto que cuenta con la producción general de J Allemant, ha llamado la atención no solo porque se refiere a una pandemia, sino porque el teaser fue filmado antes de la alerta sanitaria del 2020.

El teaser de ‘Lima 2021’, dirigida por Pancho Tuesta y escrita por Tommy Párraga y Federico Abrill, presenta el universo narrativo de la película y deja ver una propuesta visual sólida, de alto estándar cinematográfico, pensada para conectar con audiencias locales e internacionales. El adelanto marca el inicio del camino de una historia potente, urbana y contemporánea de acción y terror.

PUEDES VER: ‘La Exorcista’ llega a los cines peruanos: trama, tráiler y fecha de estreno de la película de horror y posesión

lr.pe

¿Quiénes participan en la película ‘Lima 2021’?

La pelicula ‘Lima 2021’, que se filmará este 2026, cuenta con un elenco de destacadas figuras como Karina Jordán, Gisela Ponce de León, Óscar López Arias, Sebastián Monteghirfo, Tommy Párraga, Olenka Zimmermann y la periodista Milagros Leiva, quienes conforman un relato coral marcado por el conflicto, la intensidad emocional y una mirada actual sobre la ciudad. También habrá una participación especial del fallecido Diego Bertie.

PUEDES VER: ‘Una batalla tras otra’, con 13 nominaciones a los premios Oscar 2026, vuelve a los cines peruanos este jueves 22 de enero

lr.pe

¿De qué trata ‘Lima 2021’?

‘Lima 2021’ propone una historia directa y provocadora, con personajes complejos y una narrativa que refleja las tensiones sociales, humanas y emocionales de la Lima contemporánea. El teaser funciona como una carta de presentación poderosa que adelanta el tono, la atmósfera y la ambición del proyecto.

Con este lanzamiento, Scénika reafirma su apuesta por el desarrollo de contenidos audiovisuales de alto impacto, orientados a generar nuevas audiencias y posicionarse dentro del circuito cinematográfico nacional e internacional.

