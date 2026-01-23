‘La Exorcista’, una de las películas de terror más esperadas, se estrena en Perú el 29 de enero, ofreciendo una experiencia intensa para los amantes del género. | Foto: difusión.

‘La Exorcista’, la película se presenta como una de las apuestas de terror más inquietantes de la temporada, llega a las pantallas peruanas este 29 de enero en un estreno muy esperado para todos los amantes del cine de terror efectista. El lanzamiento de este filme de horror y posesión con sello autoral se realizará en diversas cadenas de cine de Perú.

Con una propuesta oscura y tensa, la película se presenta como una de las apuestas de terror más inquietantes de la temporada, destinada a los espectadores que buscan una experiencia intensa y perturbadora.

¿De qué trata ‘La Exorcista’?



‘La Exorcista’ narra la historia de una joven que comienza a experimentar señales de una posesión cada vez más intensa y perturbadora. Ni la medicina convencional ni los especialistas en exorcismos consiguen detener a la entidad que toma control de su cuerpo y mente. A medida que la situación se desborda, los límites entre lo racional y lo sobrenatural se desdibujan, arrastrando a los personajes hacia una espiral de miedo y desesperación.

Uno de los aspectos más distintivos de la película es la incorporación de una monja que decide intervenir cuando las soluciones tradicionales fallan. Su participación en el ritual —inusual dentro del género de terror, donde suelen ser sacerdotes los encargados— aporta un enfoque fresco y realista. Esta elección está inspirada en un hecho verídico: la Iglesia Católica ha comenzado a formar religiosas en prácticas de exorcismo ante el aumento de casos reportados, un detalle que refuerza la credibilidad del filme.

Alejada del terror convencional basado en sobresaltos, ‘La Exorcista’ apuesta por una atmósfera tensa y envolvente. El miedo crece de forma paulatina a través de la sugestión, el desgaste psicológico de los protagonistas y una sensación permanente de peligro. El resultado es una propuesta que inquieta al espectador más allá del susto fácil.