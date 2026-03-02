Cine peruano en Los Ángeles

El cine peruano ha logrado premios importantes, como el obtenido por Kinra en el Festival de Cine de Mar del Plata. Este filme fue proyectado en Los Ángeles como parte de una iniciativa del consulado peruano. Sin embargo, Perú no ha vuelto a los Óscar luego de la nominación a La teta asustada (2010). El cónsul adjunto en temas culturales, Adán Silva Blanco, nos responde desde la ciudad clave para la industria cinematográfica.

Estamos en plena temporada de premios. A pesar de que Perú no logró una nominación, Kinra fue proyectada en LA, un lugar clave. ¿Cómo organizan estas proyecciones?

Dentro de las labores que hacemos —sin dejar de atender las necesidades de la comunidad peruana en cuanto a asistencia humanitaria y trámites— como cónsules a los lugares donde vamos, es crear una red de contactos. Al estar en Los Ángeles, donde es la sede de la industria de Hollywood, le otorga esta ventaja comparativa al momento de realizar promoción. Nuestros aliados son la propia comunidad peruana y los peruanos que trabajan en la industria cinematográfica. Tenemos casos muy conocidos como es la actriz Isabela Merced.

¿Cuál diría que ha sido la repercusión de estrenar una película en quechua o aymara?

El cine en este caso es una plataforma cultural que nos ayuda a dar a conocer nuestra cultura peruana a nivel internacional. Visibilizamos cómo son nuestras dinámicas internas. Hay un prestigio que ya tiene el Perú, del que goza el Estado peruano, como una potencia cultural en el ámbito internacional. Por eso, es muy importante que estas actividades de promoción continúen.

Es ver al cine más allá de lo estético, ¿no? Otros países, como Brasil, lo entienden así.

Por supuesto. Bueno, también es un tema de orgullo nacional. Lo hemos visto, ahora que mencionas el caso de Brasil, el año pasado con la película I’m Still Here.Cuando fue seleccionada como la ganadora en su categoría, fue una celebración que parecía que Brasil había ganado el mundial. En el caso del 2010 con la nominación de La teta asustada, salieron reportajes en Manchay. Todos los peruanos estábamos orgullosísimos de ese logro histórico. Entonces, es un tema de identidad.

Acudió a la ceremonia de nominaciones al Óscar. ¿Qué lectura le da a las nominaciones para Latinoamérica?

Fue una experiencia bastante importante, porque fui partícipe de algo que sucedió a nivel mundial. Creo que esto responde a una tendencia de la propia Academia que ha cambiado. Hay una apertura hacia el cine no anglo. De hecho, en The Economist, se habla de esa proyección: la cultura latina va a seguir influyendo en todos los ámbitos a nivel mundial.

Entonces, es un escenario interesante para Perú. Sin embargo, la película prenominada depende de la campaña.

Definitivamente, una campaña para los Óscar es una tarea compleja que requiere un presupuesto elevado, expertise porque es duradera. Las campañas inician desde los primeros festivales del año. Como Estado peruano, deberíamos pensar de manera estratégica e identificar cuáles son nuestras fortalezas. Vamos a competir en la categoría de mejor película internacional; no se tiene que hacer una campaña que abarque a todos los miembros de la Academia. Debería abarcar a los que se enfocan en esa categoría. No necesariamente gana quien tiene el mayor presupuesto, sino quien tiene la mejor estrategia.

Pero este año, el productor de Kinra señaló que no contaron con apoyo del Ministerio de Cultura. ¿Sería mejor que la precandidata fuera elegida antes?

Por supuesto, tener un mayor tiempo para conocer la película que nos va a representar ayudará a tener mayor planificación y, de repente, poder establecer no solo un screening, que es lo que se ha venido haciendo, sino también hacer una gira de medios de prensa. Nos daría más margen de acción para unir esfuerzos.

Y apoyar el buen cine, sin importar la ideología.

Sí, por supuesto. Nosotros nos basamos en un plan de política cultural en el exterior en el cual nos otorgan ciertos lineamientos de acción a nivel internacional. Y dentro de esto apoyamos a la película independientemente de cuál sea. No se apoya solo a la película, se apoya al cine peruano en su conjunto. Cada película será diferente, pero lo que no se tiene que cambiar es el apoyo que se viene realizando.

¿Hay la posibilidad de que, al margen de la temporada de premios, hagan un ciclo de cine peruano?

Es una posibilidad. Tenemos una comunidad bastante importante acá en el sur de California; más o menos estamos hablando de unos 100.000 peruanos y tenemos autores peruanos, directores, guionistas, camarógrafos, técnicos y sonidistas. Vamos a seguir trabajando para ver si lo podemos concretar.