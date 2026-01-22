HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

‘Una batalla tras otra’, con 13 nominaciones a los premios Oscar 2026, vuelve a los cines peruanos este jueves 22 de enero

El filme protagonizado por Leonardo DiCaprio regresa a los cines peruanos, permitiendo a los amantes del cine disfrutarlo nuevamente en pantalla grande, en selectas salas.

La aclamada película ‘Una batalla tras otra’, protagonizada por Leonardo DiCaprio, se reestrena este jueves 22 en cines seleccionados.
La aclamada película 'Una batalla tras otra', protagonizada por Leonardo DiCaprio, se reestrena este jueves 22 en cines seleccionados.

Este jueves 22 de enero se dio a conocer la lista completa de nominados a los premios Oscar 2026, donde ‘Pecadores’ rompió récords con 16 nominaciones y se coronó como la película más nominada de todos los tiempos. Otra producción que tuvo un gran reconocimiento en el evento fue ‘Una batalla tras otra’, con 13 menciones. Para alegría de los amantes del séptimo arte, el filme protagonizado por Leonardo DiCaprio vuelve a los cines peruanos.

En medio de la efervescencia de la temporada de premios, ‘Una batalla tras otra’, dirigida por Paul Thomas Anderson, regresa a la pantalla grande este jueves 22 de enero, ofreciendo al público la posibilidad de disfrutar nuevamente de una de las películas más destacadas de los últimos años.

PUEDES VER: Todos los nominados a los Oscar 2026: lista completa y final actualizada

¿Dónde ver ‘Una batalla tras otra’ en Perú?

‘Una batalla tras otra’ podrá verse nuevamente en cines seleccionados de la capital peruana. Un reestreno imperdible para quienes quieren volver a disfrutarla en la pantalla grande y prepararse para la premiación cinematográfica más esperada del año. 

  • Cinemark Angamos
  • Cinemark Jockey Plaza
  • Cinemark San Miguel
  • Movie Time Basadre
  • Cinepolis Norte
  • Cinepolis Santa Anita
  • Cinepolis Larcomar

PUEDES VER: 'El agente secreto' de Brasil hace historia y logra 4 nominaciones a los Oscar 2026, incluyendo a mejor película y actor

‘Una batalla tras otra’ parte como favorita en los Oscar 2026

Con un elenco encabezado por Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Sean Penn, ‘Una batalla tras otra’ se perfila como una de las grandes favoritas en la carrera hacia los Premios Oscar 2026, al acumular un total de 13 nominaciones. Entre las categorías más destacadas se encuentran Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guion Adaptado y Mejor Banda Sonora. La ceremonia más importante de la industria cinematográfica se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en Los Ángeles.

La película ya ha tenido un paso exitoso por la temporada de premios, obteniendo cuatro Globos de Oro, incluidos los galardones a Mejor Película – Comedia o Musical, Mejor Dirección y Mejor Guion para Paul Thomas Anderson, así como Mejor Actriz de Reparto para Teyana Taylor. Además, fue reconocida como Mejor Película en los Critics Choice Awards, consolidando su posición como una de las producciones más destacadas del cine contemporáneo.

