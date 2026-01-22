Los Premios Oscar 2026 han nominado a ‘Sirāt: trance en el desierto’ en las categorías de Mejor película extranjera y Mejor edición de sonido. Foto: difusión. | Foto: difusión.

El último 22 de enero se dieron a todos los nominados a los Premios Oscar 2026, que no solo reconoce a lo mejor del cine estadounidense, sino también a las producciones realizadas en otros países. Una de ellas es ‘Sirāt: trance en el desierto’, el filme que competirá por Mejor película extranjera y Mejor edición de sonido. El thriller del cineasta español Oliver Laxe, una de las voces más originales y premiadas del cine español contemporáneo, llegará a los cines peruanos este 29 de enero.

‘Sirāt: trance en el desierto’ es una experiencia audiovisual inmersiva, donde la imagen y el sonido se funden borrando la frontera entre lo real y lo espiritual. Siguiendo la estructura de una road movie, la película captura en formato Super 16 mm mediante una gama de colores terrosos y poco saturados. Su banda sonora compuesta por el francés Kangding Ray oscila entre el techno intenso y frecuencias más suaves y meditativas, describiendo el pulso cambiante de los personajes y creando un ambiente hipnótico.

¿De qué trata ‘Sirāt: trance en el desierto’?



Dicen que para alcanzar el paraíso se debe cruzar un puente tendido sobre el infierno que es extremadamente fino y peligroso, tan delgado como un cabello y más afilado que una espada. Se denomina sirât y, según indica la tradición islámica, tanto justos como pecadores pasarán por este vertiginoso camino para alcanzar la salvación.

En ‘Sirāt: trance en el desierto’, quien debe atravesarlo es un padre (Sergi López en un rol de alta intensidad) desesperado por encontrar a su hija desaparecida hace meses en el desierto marroquí. Junto a su hijo adolescente se adentra en el mundo de las fiestas rave en la que será una odisea cargada de peligros y música electrónica sin pausa, convencido de que entre beats, polvo y sudor por fin podría recuperarla.

El éxito detrás de ‘Sirāt: trance en el desierto’



Desde su debut en el Festival en el Festival de Cannes 2025 donde obtuvo el Premio del Jurado, ‘ Sirāt: trance en el desierto’ ha circulado por certámenes de prestigio como los Festivales de Cine de Toronto y Londres, además de acumular múltiples reconocimiento en los recientes European Film Awards, lograr 11 nominaciones a los Premios Goya, 2 nominaciones a los Globos de Oro, 2 nominaciones a los Critics Choice Awards. Hoy se anota como favorita en la temporada de Oscars con nominaciones a Mejor pelicula extranjera y Mejor edicion de sonido.

En plataformas como Letterboxd, la película mantiene una de las valoraciones más altas de la temporada, con miles de comentarios destacando su intensidad y su autenticidad. Con cifras de asistencia acumuladas en Francia y España por sobre el millón de espectadores, ‘Sirat: trance en el desierto’ llega a cines locales con toda su potencia inmersiva. Este es cine para espectadores valientes, electrizante y demoledor.

