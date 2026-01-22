‘Sirāt: trance en el desierto’, nominada al Oscar 2026 a Mejor película extranjera, llega a los cines peruanos: tráiler, trama y fecha de estreno
‘Sirat: trance en el desierto’, la película que cuenta con dos nominaciones en los Oscar 2026, llega a los cines este 29 de enero. Es una experiencia audiovisual que combina imagen y sonido, capturando la esencia de una road movie.
- Películas nominadas al Oscar 2026: ¿Dónde ver ‘Pecadores’, ‘Una batalla tras otra’, ‘La hora de la desaparición’ y otros reconocidos filmes?
- 'El agente secreto' de Brasil hace historia y logra 4 nominaciones a los Oscar 2026, incluyendo a mejor película y actor
El último 22 de enero se dieron a todos los nominados a los Premios Oscar 2026, que no solo reconoce a lo mejor del cine estadounidense, sino también a las producciones realizadas en otros países. Una de ellas es ‘Sirāt: trance en el desierto’, el filme que competirá por Mejor película extranjera y Mejor edición de sonido. El thriller del cineasta español Oliver Laxe, una de las voces más originales y premiadas del cine español contemporáneo, llegará a los cines peruanos este 29 de enero.
‘Sirāt: trance en el desierto’ es una experiencia audiovisual inmersiva, donde la imagen y el sonido se funden borrando la frontera entre lo real y lo espiritual. Siguiendo la estructura de una road movie, la película captura en formato Super 16 mm mediante una gama de colores terrosos y poco saturados. Su banda sonora compuesta por el francés Kangding Ray oscila entre el techno intenso y frecuencias más suaves y meditativas, describiendo el pulso cambiante de los personajes y creando un ambiente hipnótico.
¿De qué trata ‘Sirāt: trance en el desierto’?
Dicen que para alcanzar el paraíso se debe cruzar un puente tendido sobre el infierno que es extremadamente fino y peligroso, tan delgado como un cabello y más afilado que una espada. Se denomina sirât y, según indica la tradición islámica, tanto justos como pecadores pasarán por este vertiginoso camino para alcanzar la salvación.
En ‘Sirāt: trance en el desierto’, quien debe atravesarlo es un padre (Sergi López en un rol de alta intensidad) desesperado por encontrar a su hija desaparecida hace meses en el desierto marroquí. Junto a su hijo adolescente se adentra en el mundo de las fiestas rave en la que será una odisea cargada de peligros y música electrónica sin pausa, convencido de que entre beats, polvo y sudor por fin podría recuperarla.
El éxito detrás de ‘Sirāt: trance en el desierto’
Desde su debut en el Festival en el Festival de Cannes 2025 donde obtuvo el Premio del Jurado, ‘ Sirāt: trance en el desierto’ ha circulado por certámenes de prestigio como los Festivales de Cine de Toronto y Londres, además de acumular múltiples reconocimiento en los recientes European Film Awards, lograr 11 nominaciones a los Premios Goya, 2 nominaciones a los Globos de Oro, 2 nominaciones a los Critics Choice Awards. Hoy se anota como favorita en la temporada de Oscars con nominaciones a Mejor pelicula extranjera y Mejor edicion de sonido.
En plataformas como Letterboxd, la película mantiene una de las valoraciones más altas de la temporada, con miles de comentarios destacando su intensidad y su autenticidad. Con cifras de asistencia acumuladas en Francia y España por sobre el millón de espectadores, ‘Sirat: trance en el desierto’ llega a cines locales con toda su potencia inmersiva. Este es cine para espectadores valientes, electrizante y demoledor.