Final explicado de 'Bridgerton' temporada 4: ¿qué pasó con Benedict y Sophie en la serie de Netflix?

La cuarta temporada de 'Bridgerton' llegó a su desenlace con episodios cargados de romance y revelaciones que dejaron satisfechos a los seguidores de la ficción de Netflix. La historia se centró especialmente en el vínculo entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek, cuyo romance imposible mantuvo en vilo al público hasta el último capítulo.

Inspirada en las novelas de Julia Quinn y producida por Shonda Rhimes, la serie retomó el tono apasionado y emocional que la caracteriza. Tras una temporada marcada por secretos, diferencias sociales y conspiraciones familiares, el final confirmó el destino de la pareja protagonista y dejó abierta la expectativa de una quinta entrega de la serie.

Benedict y Sophie. Foto: Netflix

¿Qué pasó con Benedict y Sophie en el capítulo final de 'Bridgerton' temporada 4?

La segunda parte de la temporada mostró el desarrollo del romance entre Benedict y Sophie luego de que él descubriera que la misteriosa mujer que lo cautivó en un baile era en realidad su nueva sirvienta. Este hallazgo cambió por completo la dinámica entre ambos, pues el joven aristócrata debió enfrentar las barreras sociales que separaban sus mundos.

El principal obstáculo llegó con la antagonista Lady Araminta Gun, interpretada por Katie Leung, quien denunció a la joven para proteger su estatus social. Sophie terminó en prisión, pero Benedict logró liberarla, dándole la oportunidad de recuperar el testamento de su padre, documento que probaba su verdadera identidad y su derecho al título de condesa de Penwood.

Finalmente, tras siete años de servicio y humillaciones, Sophie recuperó su posición y pudo comprometerse con Benedict, logrando un cierre romántico que mantiene la tradición de finales felices de la serie, tal como ocurrió con otras parejas memorables como Daphne Bridgerton y Simon Basset, Anthony Bridgerton y Kate Sharma, o Colin Bridgerton y Penelope Featherington.

¿Por qué Violet no acepta la propuesta de matrimonio de Lord Marcus?

Otra historia romántica fue la de Violet Bridgerton, interpretada por Ruth Gemmell, y su relación con Lord Marcus Anderson, personaje de Daniel Francis. Tras un evidente acercamiento en la primera parte de la temporada, él le propuso matrimonio, y aunque ella aceptó inicialmente, luego reconsideró su decisión.

Violet finalmente decidió no casarse porque comprendió que no quería renunciar a la independencia y libertad personal que había construido con el tiempo. Su arco argumental reflejó una evolución emocional importante: pasó de ser una madre centrada en la familia a una mujer consciente de su autonomía y deseos individuales.