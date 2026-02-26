HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano
Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     
EN VIVO

🔴 LÓPEZ ALIAGA, ACUÑA Y KEIKO: crece con la PELEA por el VOTO | #las10deldía

Cine y series

Final explicado de 'Bridgerton' temporada 4: ¿qué pasó con Benedict y Sophie en la serie de Netflix?

El desenlace de 'Bridgerton' 4 dejó momentos intensos que marcaron el destino de sus personajes y elevaron la expectativa por lo que vendrá en la historia en una posible temporada 5 en Netflix.

'Bridgerton' y su impactante final de temporada. Foto: composición LR/Netflix
'Bridgerton' y su impactante final de temporada. Foto: composición LR/Netflix

La cuarta temporada de 'Bridgerton' llegó a su desenlace con episodios cargados de romance y revelaciones que dejaron satisfechos a los seguidores de la ficción de Netflix. La historia se centró especialmente en el vínculo entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek, cuyo romance imposible mantuvo en vilo al público hasta el último capítulo.

Inspirada en las novelas de Julia Quinn y producida por Shonda Rhimes, la serie retomó el tono apasionado y emocional que la caracteriza. Tras una temporada marcada por secretos, diferencias sociales y conspiraciones familiares, el final confirmó el destino de la pareja protagonista y dejó abierta la expectativa de una quinta entrega de la serie.

Benedict y Sophie. Foto: Netflix

Benedict y Sophie. Foto: Netflix

PUEDES VER: Netflix revela primer avance oficial de 'Orgullo y prejuicio': así lucen Emma Corrin y Jack Lowden en la nueva adaptación del clásico de Jane Austen

lr.pe

¿Qué pasó con Benedict y Sophie en el capítulo final de 'Bridgerton' temporada 4?

La segunda parte de la temporada mostró el desarrollo del romance entre Benedict y Sophie luego de que él descubriera que la misteriosa mujer que lo cautivó en un baile era en realidad su nueva sirvienta. Este hallazgo cambió por completo la dinámica entre ambos, pues el joven aristócrata debió enfrentar las barreras sociales que separaban sus mundos.

El principal obstáculo llegó con la antagonista Lady Araminta Gun, interpretada por Katie Leung, quien denunció a la joven para proteger su estatus social. Sophie terminó en prisión, pero Benedict logró liberarla, dándole la oportunidad de recuperar el testamento de su padre, documento que probaba su verdadera identidad y su derecho al título de condesa de Penwood.

Finalmente, tras siete años de servicio y humillaciones, Sophie recuperó su posición y pudo comprometerse con Benedict, logrando un cierre romántico que mantiene la tradición de finales felices de la serie, tal como ocurrió con otras parejas memorables como Daphne Bridgerton y Simon Basset, Anthony Bridgerton y Kate Sharma, o Colin Bridgerton y Penelope Featherington.

PUEDES VER: Merlina tercera temporada anuncia a Winona Ryder y a más actores como nuevos personajes en la serie de Netflix

lr.pe

¿Por qué Violet no acepta la propuesta de matrimonio de Lord Marcus?

Otra historia romántica fue la de Violet Bridgerton, interpretada por Ruth Gemmell, y su relación con Lord Marcus Anderson, personaje de Daniel Francis. Tras un evidente acercamiento en la primera parte de la temporada, él le propuso matrimonio, y aunque ella aceptó inicialmente, luego reconsideró su decisión.

Violet finalmente decidió no casarse porque comprendió que no quería renunciar a la independencia y libertad personal que había construido con el tiempo. Su arco argumental reflejó una evolución emocional importante: pasó de ser una madre centrada en la familia a una mujer consciente de su autonomía y deseos individuales.

Notas relacionadas
Estrenos doramas marzo 2026: 'Un novio por suscripción', 'El beso de la sirena' y más k-dramas en streaming

Estrenos doramas marzo 2026: 'Un novio por suscripción', 'El beso de la sirena' y más k-dramas en streaming

LEER MÁS
Película ‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’ llegará a Netflix tras éxito en cines peruanos

Película ‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’ llegará a Netflix tras éxito en cines peruanos

LEER MÁS
¿Quiénes actúan en 'Pavana'? Reparto y personajes de la película coreana de Netflix

¿Quiénes actúan en 'Pavana'? Reparto y personajes de la película coreana de Netflix

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá temporada 5 de Bridgerton? Todo lo que sabe hasta ahora de la serie dramática de época de Netflix

¿Habrá temporada 5 de Bridgerton? Todo lo que sabe hasta ahora de la serie dramática de época de Netflix

LEER MÁS
Spider-Man 3: ¿cómo convencieron a Garfield y Maguire de volver en No way home?

Spider-Man 3: ¿cómo convencieron a Garfield y Maguire de volver en No way home?

LEER MÁS
¿Lyle Menéndez usaba peluquín? La verdad sobre el cabello del protagonista de 'Monstruos' en Netflix

¿Lyle Menéndez usaba peluquín? La verdad sobre el cabello del protagonista de 'Monstruos' en Netflix

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Final explicado de 'Bridgerton' temporada 4: ¿qué pasó con Benedict y Sophie en la serie de Netflix?

Candidata al Parlamento Andino por Podemos Perú es detenida tras agredir con golpes e insultos racistas a policías

Rescatistas retoman la búsqueda de desaparecidos tras las fuertes lluvias que azotaron el sureste de Brasil

Cine y series

‘Profundidad de campo’, documental que retrata el conflicto del Valle del Tambo y Tía María, se estrenará en las salas de cine alternativas

¿Habrá temporada 5 de Bridgerton? Todo lo que sabe hasta ahora de la serie dramática de época de Netflix

'Bridgerton' temporada 4 parte 2: hora exacta de estreno en Netflix y cómo verla

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidata al Parlamento Andino por Podemos Perú es detenida tras agredir con golpes e insultos racistas a policías

El presidente Balcázar llegó a Arequipa: alcaldes denuncian inacción y un presupuesto de solo S/100 mil por distrito

Elecciones del Colegio de abogados: todo lo que debes saber de los candidatos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025