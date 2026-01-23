'Bailando sobre hielo' en Netflix: guía completa de la serie, de qué trata y final explicado

'Bailando sobre hielo' (Finding Her Edge) es una serie juvenil de drama romántico que llega a Netflix con ocho episodios llenos de pasión, competencia y romance. Inspirada en la novela homónima de Jennifer Iacopelli, publicada en 2022, la historia fusiona el mundo del patinaje artístico de alto rendimiento con un triángulo amoroso que recuerda a los clásicos de Jane Austen.

La autora tomó como referencia los Juegos Olímpicos de Invierno 2018, protagonizados por Tessa Virtue y Scott Moir, y reinterpretó la novela 'Persuasión', creando un relato moderno lleno de tensión, emociones y desafíos personales para los protagonistas.

Dirección y equipo de 'Bailando sobre hielo' en Netflix

La serie está dirigida por Shamim Sarif y Jacqueline Pepall, con guionistas como Shelley Scarrow, Sabrina Sherif, Jacqueline Pepall y Jeff Norton, quien también ejerce como showrunner y productor ejecutivo. Esta combinación garantiza un relato consistente, atractivo y cargado de emociones que conectan con el público juvenil y adulto por igual.

El equipo creativo buscó mantener la esencia romántica y deportiva del libro, llevando a la pantalla conflictos, amistades y la pasión por el patinaje, mientras se desarrolla un triángulo amoroso que atrapa desde el primer episodio.

De qué trata 'Bailando sobre hielo'

La trama gira en torno a Adriana Russo (Madelyn Keys), una talentosa patinadora de 17 años que debe enfrentar la presión de continuar con el legado familiar en la pista Russo. Para salvar el espacio de entrenamiento frente a problemas económicos, Adriana y su nuevo compañero Brayden Elliott (Cale Ambrozic) fingen un romance fuera del hielo, atrayendo la atención de patrocinadores y redes sociales.

El regreso de Freddie O’Connell (Olly Atkins), primer amor y excompañero de Adriana, complica la situación. Mientras la protagonista busca equilibrar competencia, sentimientos y expectativas familiares, se enfrenta a decisiones que pondrán a prueba su madurez y su capacidad de amar.

Elenco y personajes de 'Bailando sobre hielo'

Madelyn Keys como Adriana Russo

Cale Ambrozic como Brayden Elliott

Olly Atkins como Freddie O’Connell

Alexandra Beaton como Elise Russo

Alice Malakhov como Maria Russo

Harmon Walsh como Will Russo

Millie Davis como Riley Monroe

Cada personaje aporta dinamismo y conflictos propios, enriqueciendo la historia y generando vínculos emocionales con la audiencia.

Qué pasó al final de Bailando sobre hielo

Al final de la primera temporada, Adriana y Brayden enfrentan la competencia y los malentendidos con Freddie. Tras un beso apasionado entre Adriana y Freddie, Brayden se muestra celoso y confronta a su compañera. A pesar de la tensión, la rutina en la pista es impecable, logrando la medalla de oro y preparando el terreno para futuras competiciones. El cierre de la temporada también muestra la unión familiar de las hermanas Russo, la venta de la pista de patinaje a la Academia Voltaje y el inicio de nuevos vínculos entre los jóvenes protagonistas, dejando abierta la historia para la próxima temporada.

La serie se encuentra disponible en Netflix desde el 22 de enero de 2025. Solo necesitas una suscripción activa para disfrutar de los ocho episodios llenos de drama, romance y patinaje artístico de alto nivel.