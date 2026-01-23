HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa
Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí, su pasado chino lo condena | Arde Troya con Juliana Oxenford

Cine y series

'Bailando sobre hielo' en Netflix: guía completa de la serie, de qué trata y final explicado

Descubre todo sobre la nueva serie juvenil de Netflix que combina patinaje artístico y emociones intensas.

'Bailando sobre hielo' en Netflix, es la nueva serie juvenil.
'Bailando sobre hielo' en Netflix, es la nueva serie juvenil. | Foto composición LR / Netflix

'Bailando sobre hielo' (Finding Her Edge) es una serie juvenil de drama romántico que llega a Netflix con ocho episodios llenos de pasión, competencia y romance. Inspirada en la novela homónima de Jennifer Iacopelli, publicada en 2022, la historia fusiona el mundo del patinaje artístico de alto rendimiento con un triángulo amoroso que recuerda a los clásicos de Jane Austen.

La autora tomó como referencia los Juegos Olímpicos de Invierno 2018, protagonizados por Tessa Virtue y Scott Moir, y reinterpretó la novela 'Persuasión', creando un relato moderno lleno de tensión, emociones y desafíos personales para los protagonistas.

PUEDES VER: ‘Skyscraper Live’ en Netflix: a qué hora ver el evento en vivo donde un hombre arriesgará su vida ante millones

lr.pe

Dirección y equipo de 'Bailando sobre hielo' en Netflix

La serie está dirigida por Shamim Sarif y Jacqueline Pepall, con guionistas como Shelley Scarrow, Sabrina Sherif, Jacqueline Pepall y Jeff Norton, quien también ejerce como showrunner y productor ejecutivo. Esta combinación garantiza un relato consistente, atractivo y cargado de emociones que conectan con el público juvenil y adulto por igual.

El equipo creativo buscó mantener la esencia romántica y deportiva del libro, llevando a la pantalla conflictos, amistades y la pasión por el patinaje, mientras se desarrolla un triángulo amoroso que atrapa desde el primer episodio.

De qué trata 'Bailando sobre hielo'

La trama gira en torno a Adriana Russo (Madelyn Keys), una talentosa patinadora de 17 años que debe enfrentar la presión de continuar con el legado familiar en la pista Russo. Para salvar el espacio de entrenamiento frente a problemas económicos, Adriana y su nuevo compañero Brayden Elliott (Cale Ambrozic) fingen un romance fuera del hielo, atrayendo la atención de patrocinadores y redes sociales.

El regreso de Freddie O’Connell (Olly Atkins), primer amor y excompañero de Adriana, complica la situación. Mientras la protagonista busca equilibrar competencia, sentimientos y expectativas familiares, se enfrenta a decisiones que pondrán a prueba su madurez y su capacidad de amar.

Elenco y personajes de 'Bailando sobre hielo'

  • Madelyn Keys como Adriana Russo
  • Cale Ambrozic como Brayden Elliott
  • Olly Atkins como Freddie O’Connell
  • Alexandra Beaton como Elise Russo
  • Alice Malakhov como Maria Russo
  • Harmon Walsh como Will Russo
  • Millie Davis como Riley Monroe

Cada personaje aporta dinamismo y conflictos propios, enriqueciendo la historia y generando vínculos emocionales con la audiencia.

PUEDES VER: La reina del flow 3: dónde ver el capítulo 20 y los episodios finales en Netflix

lr.pe

Qué pasó al final de Bailando sobre hielo

Al final de la primera temporada, Adriana y Brayden enfrentan la competencia y los malentendidos con Freddie. Tras un beso apasionado entre Adriana y Freddie, Brayden se muestra celoso y confronta a su compañera. A pesar de la tensión, la rutina en la pista es impecable, logrando la medalla de oro y preparando el terreno para futuras competiciones. El cierre de la temporada también muestra la unión familiar de las hermanas Russo, la venta de la pista de patinaje a la Academia Voltaje y el inicio de nuevos vínculos entre los jóvenes protagonistas, dejando abierta la historia para la próxima temporada.

La serie se encuentra disponible en Netflix desde el 22 de enero de 2025. Solo necesitas una suscripción activa para disfrutar de los ocho episodios llenos de drama, romance y patinaje artístico de alto nivel.

Notas relacionadas
La reina del flow 3: dónde ver el capítulo 20 y los episodios finales en Netflix

La reina del flow 3: dónde ver el capítulo 20 y los episodios finales en Netflix

LEER MÁS
‘Skyscraper Live’ en Netflix: a qué hora ver el evento en vivo donde un hombre arriesgará su vida ante millones

‘Skyscraper Live’ en Netflix: a qué hora ver el evento en vivo donde un hombre arriesgará su vida ante millones

LEER MÁS
‘Rebelde’, el clásico juvenil de 2004, volvería Netflix y Anahí Puente con Alfonso Herrera impactan con video en redes

‘Rebelde’, el clásico juvenil de 2004, volvería Netflix y Anahí Puente con Alfonso Herrera impactan con video en redes

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La reina del flow 3: dónde ver el capítulo 20 y los episodios finales en Netflix

La reina del flow 3: dónde ver el capítulo 20 y los episodios finales en Netflix

LEER MÁS
Todos los nominados a los Oscar 2026: lista completa y final actualizada en vivo

Todos los nominados a los Oscar 2026: lista completa y final actualizada en vivo

LEER MÁS
La reina del flow 3: conoce al reparto completo y los nuevos personajes

La reina del flow 3: conoce al reparto completo y los nuevos personajes

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Incendio cerca al penal de Lurigancho: ocho unidades de bomberos atienden la emergencia

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

Cine y series

Películas nominadas al Oscar 2026: ¿Dónde ver ‘Pecadores’, ‘Una batalla tras otra’, ‘La hora de la desaparición’ y otros reconocidos filmes?

César Galindo sobre el regreso actoral de Magaly Solier con 'Killapa Wawan': "Hay que cuidarla, es un ícono nacional"

Óscar 2026: Jafar Panahi, el director condenado por el régimen iraní es nominado por 'Fue solo un accidente'

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025