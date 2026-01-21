HOYSuscripcion LR Focus

Netflix confirma todos los nuevos k-dramas que lanzará en 2026: de 'Tantara', con Gong Yoo y Song Hye Kyo, a 'Sabuesos 2'

¿Y la segunda temporada de 'Estamos muertos'? Netflix ha revelado su lista de estrenos coreanos para 2026, con historias cautivadoras y actores icónicos como Gong Yoo y Song Hye Kyo.

Netflix confirmó sus nuevos k-dramas para 2026 este martes 20 de enero.
Netflix confirmó sus nuevos k-dramas para 2026 este martes 20 de enero. | Foto: composición LR/Netflix

La espera terminó para los fanáticos de los k-dramas. Tras los lanzamientos de '¿Cómo se traduce este amor?', 'Humana por accidente' y 'La infiltrada Srta. Hong' en enero, Netflix confirmó su lista completa de estrenos coreanos para 2026, un calendario que promete emociones intensas y nuevas historias con algunos de los actores más queridos de la industria.

El anuncio refuerza la presencia de Corea del Sur en la plataforma y anticipa un gran año para las audiencias globales, aunque uno de los títulos más anticipados brilla por su ausencia: la segunda temporada de 'Estamos muertos', la historia de zombis que causó furor en 2022.

'Tantara'

Netflix apuesta por la fuerza de dos de sus estrellas más queridas, Gong Yoo y Song Hye Kyo, quienes encabezan 'Tantara', un drama que se adentra en el competitivo mundo de la música y el entretenimiento coreano entre las décadas de 1960 y 1980. La historia sigue a Shin Suk Ho, un productor caído en desgracia que decide levantar una nueva banda desde cero.

'Sabuesos 2' ('Bloodhounds 2')

La segunda temporada de la exitosa serie 'Sabuesos' retoma la historia de dos jóvenes boxeadores que se enfrentan a mafias financieras. La nueva entrega, nuevamente con Woo Do Hwan y Lee Sang Yi liderando el elenco, promete más acción y un retrato crudo de la lucha por la justicia en las calles de Seúl.

'Boyfriend on Demand'

Protagonizada por Jisoo de BLACKPINK y Seo In Guk, esta comedia romántica narra la vida de una creadora de webtoon que contrata un programa de citas virtual para enfrentar las presiones sociales, pero termina descubriendo sentimientos reales en medio de situaciones inesperadas con su rival laboral.

'Take Charge of My Heart'

Este nuevo k-drama de Netflix combina fantasía y romance en una historia que une a Baek Ho Rang (Kim Young Kwang), un heredero con un corazón artificial que amenaza con dejar de funcionar, y Na Bo Bae (Chae Soo Bin), una guionista capaz de generar electricidad. Sus vidas se cruzan cuando ella se convierte en la única persona capaz de recargar su corazón, lo que los obliga a firmar un contrato inesperado que transforma su destino.

'The Wonderfools'

Superhéroes coreanos de Netflix. 'The Wonderfools' sigue a un grupo de personas comunes que, en 1999, descubren poderes extraordinarios que transforman sus vidas y los enfrentan a dilemas. Dirigida por Yoo In Sik, su elenco es encabezado por Park Eun Bin y Cha Eun Woo, junto a la veterana Kim Hae Sook, Choi Dae Hoon, Im Seong Jae y Son Hyun Joo.

'The Scandal'

Ambientado en la dinastía Joseon, este k-drama expone un juego de seducción y poder que sacude a la corte. Lady Cho (Son Ye Jin) desafía las normas de su tiempo con una apuesta arriesgada que involucra a Cho Won (Ji Chang Wook), el conquistador más célebre de la nobleza, y a Hui Yeon (Nana), una joven inocente atrapada en una red de engaños y pasiones prohibidas.

'The Art of Sarah'

El 13 de febrero llega a Netflix 'The Art of Sarah'. Este thriller de misterio pone en el centro a Sarah Kim (Shin Hye Sun), la enigmática presidenta de la división asiática de una marca de lujo, cuya vida se convierte en un rompecabezas tras un asesinato que sacude su entorno. El detective Park Mu Kyeong (Lee Joon Hyuk) se adentra en la investigación para descubrir quién era realmente esta mujer y qué secretos escondía detrás de su impecable imagen.

