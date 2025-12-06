La edición 31 de los Critics Choice Awards se celebrará el domingo 4 de enero de 2026. | Foto: captura E!

Los Critics Choice Awards 2026 dieron a conocer la lista oficial de nominados en cine y televisión, generando gran expectativa entre los fanáticos que, año tras año siguen la premiación de la Asociación Estadounidense-Canadiense de Críticos Cinematográficos (CCA). La edición número 31 destaca películas como 'Pecadores', 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, y 'Hamnet', que figuran entre los más mencionados en las principales categorías.

La sorpresa llegó con la nominación del brasileño Wagner Moura en la categoría de mejor actor, un hecho histórico para su país. Junto a él, nombres como Michael B. Jordan, Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio refuerzan la competencia de este año, marcada por la diversidad de géneros y producciones internacionales. A continuación, un listado con los principales nominados.

Lista de nominados a los Critics Choice Awards 2026 (película)

Mejor película

'Bugonia'

'Frankenstein'

'Hamnet'

'Jay Kelly'

'Marty supremo'

'Una batalla tras otra'

'Valor sentimental'

'Pecadores'

'Sueños de trenes'

'Wicked: Para siempre'.

Mejor director

Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'

Ryan Coogler por 'Pecadores'

Guillermo del Toro por 'Frankenstein'

Josh Safdie por 'Marty supremo'

Joachim Trier por 'Valor sentimental'

Chloé Zhao por 'Hamnet'.

Mejor actor

Timothée Chalamet por 'Marty supremo'

Leonardo DiCaprio por 'Una batalla tras otra'

Joel Edgerton por 'Sueños de tren'

Ethan Hawke por 'Luna azul'

Michael B. Jordan por 'Pecadores'

Wagner Moura por 'El agente secreto'.

Mejor actriz

Jessie Buckley por 'Hamnet'

Rose Byrne por 'Si tuviera piernas, te patearía'

Chase Infiniti por 'Una batalla tras otra'

Renate Reinsve por 'Valor sentimental'

Amanda Seyfried por 'El testamento de Ann Lee'

Emma Stone por 'Bugonia'.

Actor de reparto

Benicio del Toro por 'Una batalla tras otra'

Jacob Elordi por 'Frankenstein'

Paul Mescal por 'Hamnet'

Sean Penn por 'Una batalla tras otra'

Adam Sandler por 'Jay Kelly'

Stellan Skarsgård por 'Valor sentimental'.

Actriz de reparto

Elle Fanning por 'Valor sentimental'

Ariana Grande por 'Wicked: Para siempre'

Inga Ibsdotter Lilleaas por 'Valor sentimental'

Amy Madigan por 'Weapons'

Wunmi Mosaku por 'Sinners'

Teyana Taylor por 'Una batalla tras otra'.

Guión original

Noah Baumbach y Emily Mortimer por 'Jay Kelly'

Ronald Bronstein y Josh Safdie por 'Marty Supreme'

Ryan Coogler por 'Pecadores'

Zach Cregger por 'Weapons'

Eva Victor por 'Lo siento, cariño'

Eskil Vogt y Joachim Trier por 'Valor sentimental'.

Guión adaptado

Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'

Clint Bentley y Greg Kwedar por 'Sueños de tren'

Park Chan Wook, Lee Kyoung Mi, Don Mckellar y Jahye Lee por 'No hay otra opción'

Guillermo del Toro por 'Frankenstein'

Will Tracy por 'Bugonia'

Chloé Zhao y Maggie O'Farrell por 'Hamnet'.

Reparto y conjunto

Nina Gold por 'Hamnet'

Douglas Aibel y Nina Gold por 'Jay Kelly'

Jennifer Venditti por 'Marty supremo'

Cassandra Kulukundis por 'Una batalla tras otra'

Francine Maisler por 'Pecadores'

Tiffany Little Canfield y Bernard Telsey por 'Wicked: Para siempre'.

Mejor comedia

'La balada de la isla Wallis'

'Eternidad'

'Amistad'

'La pistola desnuda'

'El esquema fenicio'

'Splitsville'.

Película animada

'Arco'

'Elio'

'En tus sueños'

'Las guerreras k-pop'

'La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia'

'Zootopia 2'.

Canción

'Drive' — 'F1

'Golden' — 'Las guerreras k-pop'

'I Lied to You' — 'Pecadores'

'Clothed by the Sun' — 'El testamento de Ann Lee'

'Train Dreams' — 'Sueños de trenes'

'The Girl in the Bubble' — Wicked: Para siempre'.

Película en lengua extranjera

'Belén

'Fue solo un accidente'

'La chica zurda'

'No hay otra opción'

'El agente secreto'

'Sirāt'.

Lista de nominados a los Critics Choice Awards 2026 (televisión)

Serie dramática

'Alien: Planeta Tierra'

'Andor'

'El diplomático'

'Paraíso'

'El Pitt'

'Pluribus'

'Severance'

'Tarea'

Serie de comedia

'Escuela primaria Abbott'

'Elsbeth'

'Fantasmas'

'Hacks'

'Nadie quiere esto'

'Solo asesinatos en el edificio'

'Las piedras preciosas justas'

'El estudio'.

Actor en una serie dramática

Sterling K. Brown por 'Paraíso'

Diego Luna por 'Andor'

Mark Ruffalo por 'Task'

Adam Scott por 'Severance'

Billy Bob Thornton por 'Landman'

Noah Wyle por 'The Pitt'.

Actor en una serie de comedia

Adam Brody por 'Nadie quiere esto'

Ted Danson por 'Un hombre en el interior'

David Alan Grier por 'St. Denis Medical'

Danny McBride por 'Las piedras preciosas justas'

Seth Rogen por 'El estudio'

Alexander Skarsgård por 'Murderbot'.

Actriz en una serie dramática

Kathy Bates por 'Matlock'

Carrie Coon por 'La edad dorada'

Britt Lower por 'Severance'

Bella Ramsey por 'El último de nosotros'

Keri Russell por 'El diplomático'

Rhea Seehorn por 'Pluribus'.

Actriz en una serie de comedia

Kristen Bell por 'Nadie quiere esto'

Natasha Lyonne por 'Poker Face'

Rose McIver por 'Fantasmas'

Edi Patterson por 'Las piedras preciosas justas'

Carrie Preston por 'Elsbeth'

Jean Smart por 'Hacks'.

Actor de reparto en una serie dramática

Patrick Ball por 'The Pitt'

Billy Crudup por 'El programa de la mañana'

Ato Essandoh por 'El diplomático'

Wood Harris por 'Para siempre'

Tom Pelphrey por 'Task'

Tramell Tillman por 'Severance'.

Actor de reparto en una serie de comedia

Ike Barinholtz por 'El estudio'

Paul W. Downs por 'Hacks'

Asher Grodman por 'Fantasmas'

Oscar Núñez por 'The Paper'

Chris Perfetti por 'Escuela Primaria Abbott'

Timothy Simons por 'Nadie quiere esto'.

Actriz de reparto en una serie dramática

Nicole Beharie por 'El programa de la mañana'

Denée Benton por 'La edad dorada'

Allison Janney por 'El diplomático'

Katherine LaNasa por 'The Pitt'

Greta Lee por 'El programa matutino'

Skye P. Marshall por 'Matlock'.

Actriz de reparto en una serie de comedia

Danielle Brooks por 'Peacemaker'

Hannah Einbinder por 'Hacks'

Janelle James por 'Escuela Primaria Abbott'

Justine Lupe por 'Nadie quiere esto'

Ego Nwodim por 'Saturday Night Live'

Rebecca Wisocky por 'Fantasmas'.

Serie animada

'Las hamburguesas de Bob'

'Harley Quinn'

'En pocas palabras'

'Marvel Zombies'

'South Park'

'Tu amigo y vecino: Spider-Man'.

Serie en lengua extranjera