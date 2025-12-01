Jodie Foster: “No habría elegido ser actriz”

Una de las grandes estrellas del cine no eligió ser actriz. Tenía tres años cuando empezó a grabar comerciales y a los seis ya estaba en la pantalla grande. “Nunca habría elegido ser actriz; no tengo la personalidad de una actriz. No soy de las que quieren bailar sobre una mesa y, ya sabes, cantarle canciones a la gente”, dijo en el Festival de Cine de Marrakech, en declaraciones recogidas por Variety.

“Mi trabajo es un poco diferente, porque no me interesa actuar solo por actuar. Si estuviera en una isla desierta, creo que lo último que haría sería actuar. Así que solo intentaba sobrevivir”, comentó Foster, pero también recordó el rodaje de Taxi Driver, la película que la llevó al Festival de Cine de Cannes cuando tenía 13 años.

La actriz contó que, antes de filmar, Robert De Niro leía el guion con ella en las cafeterías. “Me tomó bajo su protección”. Foster, quien tuvo a su madre como representante, recordó que, aunque sabía era “uno de nuestros mejores actores estadounidenses” y está “orgullosa de haber trabajado con él”, en ese momento no lo entendía. “Estaba muy metido en el personaje, como era en aquellos tiempos. Así que era muy aburrido, y recuerdo comer con él y pensar: ‘¿Qué pasa? ¿Cuándo puedo irme a casa?’. Y él no podía hablar conmigo, así que yo hablaba con los camareros y la gente de los restaurantes”.

Sin embargo, cree que hubo un antes y un después. “Por fin me enseñó a improvisar para cuando tuvimos nuestro tercer almuerzo juntos. Y a los 12 años me di cuenta de que era mi culpa porque no había aportado lo suficiente. Solo decía diálogos, esperaba el siguiente y actuaba con naturalidad, pero construir un personaje es algo diferente. Recuerdo lo emocionada que estaba y recuerdo volver a la habitación del hotel para encontrarme con mi madre y decirle: ‘He tenido una revelación’. A partir de ahí, todo cambió”.

“Nadie quería llevarme al Festival de Cannes”

Foster había estudiado francés, pero no estaba incluida en el grupo que viajaría a Francia en 1976. “Nadie quería llevarme porque no querían gastar dinero en mí”, contó. Su madre insistió: “Dijo: ‘No, es muy importante. Ella habla francés’. ¡Esto es Cannes!’. Así que pagamos nuestros propios vuelos”.

Taxi Driver ganó la Palma de Oro, pero la actriz recuerda que el elenco y el director Martin Scorsese estaban “paranoicos” porque pensaban que la película había sido percibida como muy violenta. “Hicimos la rueda de prensa juntos, pero después, todos se asustaron tanto que no querían salir de sus habitaciones en el Hotel du Cap. ¡Así que terminé haciendo todas las entrevistas en francés para todo el equipo!”

En el Festival de Cine de Marrakech, la actriz se dirigió a los jóvenes. “¿Dónde están sus padres? ¿Por qué nadie les dice que deberían dejar de hacer tantas películas o que no se emborrachen tanto en la alfombra roja? Quiero cuidar de ellos porque sé lo peligroso que es. No sé por qué alguien querría ser actor ahora, si supiera que para ser excelente tendría que lidiar con el riesgo de perder su vida. No sé cómo entender eso, salvo con lo que mi madre me ayudó a hacer, que es tener una clara distinción entre la vida privada y la pública”.

Foster dijo que hizo su carrera como una reacción a la segunda ola feminista y por eso decía: “Quiero ser importante. Quiero hacer películas que importen”.