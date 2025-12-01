Cineasta Jafar Panahi vuelve a ser condenado por el régimen iraní

Uno de los cineastas más exitosos de este año ha sido condenado por el régimen de Irán. Jafar Panahi estrenó la película It Was Just an Accident (Solo fue un accidente), una aclamada película respaldada por Cate Blanchett y Juliette Binoche en el Festival de Cine de Cannes.

La película que, al parecer, también ha incomodado al régimen de su país, narra la historia de un político que fue torturado y que secuestra a un hombre como venganza. La cinta fue la primera que filmó tras salir de prisión ya que el cineasta había estado prohibido de viajar y de trabajar por más de 15 años. En ese momento fue condenado por “propaganda contra el sistema”.

Ahora, Panahi de 65 años, se enfrenta a una nueva condena. “La sentencia incluye una prohibición de viajar durante dos años y la prohibición de que se afilie a cualquier grupo político o social”, sostuvo el abogado Mostafa Nili, en declaraciones recogidas por AFP.

Nilo ha declarado presentarían una apelación porque los cargos que presentaron se deben a que consideran que el director realiza “actividades de propaganda contra el Estado”.

En mayo, Jafar Panahi fue recibido como héroe en Teherán. En ese momento informamos que tras clausura del Festival de Cine de Cannes el cineasta fue ovacionado. “Este premio es para los cineastas que no pueden trabajar”, dijo tras ganar la Palma de Oro.

“En Irán, los cineastas, las figuras destacadas de los medios de comunicación y las celebridades iraníes son vigilados de cerca y su trabajo es revisado para detectar contenidos considerados críticos hacia la república islámica. El año pasado, el multipremiado director Mohammad Rasoulof huyó de Irán para escapar de una sentencia de prisión por cargos de ‘colusión contra la seguridad nacional’”, recuerda AFP.

Camino a los Óscar

A pesar de la justicia de su país, es muy probable que It Was Just an Accident (Solo fue un accidente), llegue a los Premios Óscar. La película es la precandidata de Francia en la categoría Mejor película internacional y ha recibido los mejores comentarios de la crítica. “Hay una sátira mordaz sobre la adicción de los funcionarios iraníes a los sobornos”, reseñó The Guardian.

Panahi no está en Irán. En el último mes estuvo cumpliendo una gira en Estados Unidos como parte de la promoción de la película. Durante las entrevistas ha hablado de la censura que ha sufrido en Irán. Además, como el público iraní no tiene acceso a sus películas, ha declarado que el gobierno desacredita su trabajo. De hecho, la prensa de Irán no hizo eco de su victoria en Cannes.

A pesar de una carrera exitosa (en 2015 ganó el Oso de Oro de Berlín por la película Taxi Teherán y en 2000 el León de Oro del Festival de Venecia por The Circle), el cineasta fue impedido de trabajar. Tras la ovación a su última película, dijo que su visión del cine cambió al estar en prisión. “Es realmente en este contexto (...) con este nuevo compromiso que había sentido en la cárcel, que tuve la idea, la inspiración para esta historia”.