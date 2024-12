'Sidelined: The QB and me' película completa en español: ¿dónde ver online y gratis?

La película 'Sidelined: The QB and me' se estrenó a finales del mes de noviembre. Foto: difusión

La película 'Sidelined: The QB and me' se estrenó a finales del mes de noviembre. Foto: difusión

La película 'Sidelined: The QB and Me', dirigida por Justin Wu, se centra en dos estudiantes de último año de secundaria cuyas vidas están marcadas por la pasión y los obstáculos. Dallas Bryan, una bailarina decidida y Drayton Lahey, un jugador de fútbol americano arrogante, pero con un lado sensible, se ven atrapados en una relación complicada mientras lidian con sus propias aspiraciones y las dificultades que conlleva el camino hacia el futuro.

Ambos deben confrontar sus sentimientos el uno por el otro, pero a medida que sus sueños de posgrado se ven amenazados por diversas circunstancias, también deben enfrentarse a un drama familiar que pone en riesgo la posibilidad de estar juntos.

¿Dónde puedes ver la película completa de 'Sidelined: The QB and me' en español latino?

La película 'Sidelined: The QB and me', que se estrenó el pasado 29 de noviembre de 2024, se encuentra disponible a través de Tubi, pero solo en inglés y para Estados Unidos. Por el momento, la cinta no está traducida al español de forma oficial, sin embargo, existe una forma de verla subtitulada a este idioma.

¿Dónde ver 'Sidelined: The QB and me' película completa gratis y online?

Actualmente, puedes ver la película en YouTube subtitulada al español, aunque esta no ha sido subida desde una cuenta oficial. Si deseas ver 'Sidelined: The QB and Me' de manera gratuita y en línea, la plataforma Cuevana te permite acceder a esta película. Sin embargo, es importante recordar que sitios como este suelen distribuir contenido sin la debida autorización, por lo que el uso de estas páginas debe ser bajo tu propio riesgo y responsabilidad.

Reparto de la película 'Sidelined: The QB and me'

Siena Agudong como Dallas Bryan

Noah Beck como Drayton Lahey

Jake Foy como Justin Douglas

Chris Wood como Bouncer

Josh Zaharia como Chase

Mia Shanks como Emily

Jason Fernandes como Josh Lahey

Resumen de la película 'Sidelined: The QB and me'

La película 'Sidelined: The QB and Me' transporta al público al vibrante mundo del fútbol americano, pero se aleja de los dramas deportivos tradicionales. En lugar de centrarse únicamente en la competencia en el campo, combina la emoción de las luces del viernes por la noche con un romance inesperado y conmovedor, que promete tocar el corazón de los espectadores.

Bajo la dirección de Justin Wu, esta adaptación cinematográfica está basada en la exitosa novela juvenil 'The QB Bad Boy and Me de Tay Marley'. La historia sigue a Dallas (interpretada por Siena Agudong), una talentosa, pero obstinada bailarina que lucha por alcanzar su sueño de ingresar a la mejor escuela de danza del país, la misma alma mater de su madre fallecida.

Sin embargo, sus planes se ven alterados cuando Drayton (interpretado por Noah Beck), un chico popular, galán y jugador de fútbol americano de la escuela secundaria, irrumpe en su vida, lo que trae consigo una historia propia y profundamente emocional. Juntos, deberán enfrentarse a sus propios obstáculos y decidir si es posible hacer realidad sus sueños en un entorno que constantemente los pone a prueba. ¿Lograrán estos dos jóvenes encontrar una forma de lograr sus aspiraciones, o el destino los marginará en su búsqueda de la felicidad?.