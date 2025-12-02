Final de 'Stranger Things' llega a los cines de Estados Unidos

Mientras Stranger Things se ubica como la serie más vista de la plataforma, Netflix confirmó que el capítulo final será proyectado en los cines de Estados Unidos. Es la primera vez que el gigante del streaming programa el estreno de una serie en la cartelera.

“El final de la exitosa serie mundial se proyectará en más de 500 cines en EE. UU. y Canadá a partir del 31 de diciembre a las 5 p. m. (hora del Pacífico) y se extenderá hasta el 1 de enero de 2026. Netflix también confirmó oficialmente que la duración del final será de 2 horas y 5 minutos”, difundió Variety.

Para los que no recuerdan cómo empezó esta suerte de universo ambientado en la década de los 80 (o para quienes decidan empezar a verla), la primera temporada de la producción creada por Ross y Matt Duffer se lanzó en julio de 2016. Nos presentan lo que sucede en el pueblo de Hawkins, cuando un niño llamado Will Byers (Noah Schnapp), desaparece.

En su regreso al estrellato, Winona Ryder interpreta a Joyce, la madre de Will, que inicia una búsqueda incansable y, en paralelo, descubre eventos y criaturas de otra dimensión.

La última temporada se sitúa en otoño de 1987. “Ellos no están viviendo una vida normal. En Hawkins ya nada es normal. El pueblo está en cuarentena, así que no pueden desplazarse con libertad, y hay cámaras de seguridad por todas partes. Están pasando muchas cosas, lo que se refleja en el día a día de todos”, declaró Matt Duffer, cocreador, productor ejecutivo, guionista y director.

La primera parte de la quinta temporada se estrenó en noviembre. “No se venderán entradas para las proyecciones, sino que los exhibidores venderán cupones de descuento que garantizarán a los aficionados un asiento en la función. De esta forma, los propietarios de las salas se quedarán con los ingresos de las proyecciones”, sostienen sobre la proyección del capítulo final.

Stranger Things no solo ha sido popular, sino que ha acumulado premios. Según cifras enviadas a La República, la plataforma sostiene que su cuarta temporada logró más de 140,7 millones de visualizaciones a nivel mundial. Consideran que ha sido una producción “inspirada en la nostalgia de los 80” y que impulsó canciones como Running Up That Hill de Kate Bush “a la lista Billboard Hot 100 por primera vez en sus 38 años de historia”.

¿Qué podemos esperar del final? Ross Duffer dice que explicarán qué es el ‘Mundo del revés’ y sostiene que es lo más ambicioso a nivel producción: “Esta es la temporada más grande que hemos tenido en cuanto a acción, efectos visuales e historia. Es, sin duda, la temporada más grande. Pero creo que, en definitiva, lo que la gente quiere es ver a estos personajes juntos por última vez. Eso es lo que más les emociona”.❖