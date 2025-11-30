'Zootopia 2': "La película refleja mucho nuestra sociedad actual"

La secuela animada de Disney se mantiene en los primeros puestos de la taquilla. Según la prensa de Estados Unidos, Zootopia 2 se convirtió “en el cuarto fin de semana de estreno más taquillero de la historia”. Y es que la película no está solamente dirigida al público infantil: es un guion que vuelve a hablar de la inclusión y del poder. Además, sin hacer spoiler, la participación de Shakira (como la cantante y activista Gazelle) es un momento de celebración y un mensaje para los latinos.

“A veces llamamos cine para niños, pero en realidad solo es cine animado y los mensajes son para todos. Creo que, como las fábulas desde el principio de los tiempos, los animalitos y los dibujos vienen a recordarnos cosas que necesitamos traer a la sociedad todos los días”, nos dice por Zoom la actriz mexicana Michelle Rodríguez, quien le da voz a la castora Nibbles Maplestick.

Junto a la actriz está Roberto Palazuelos, la voz del nuevo alcalde de Zootopia. “(Hay un mensaje de) inclusión, de que todos somos iguales y que todos podemos”.

Por un lado, tenemos a una castora que es aliada y se juega la vida. Después está el alcalde, un actor que ahora es político. ¿Qué pueden decir de sus personalidades?

Roberto: En el caso concreto, él está amenazado por el poder, y ya van más de 20 alcaldes a los que les cortaron la cabeza, ¿no? Entonces, está como oprimido. Pero está viendo todo el mal que se hace y no puede hacer nada, y de repente, ¡pum!, se revela, y se levanta y hace lo correcto. Eso es lo que más me gusta del alcalde Winddancer, y ese es el mensaje más importante de él. En esta vida, siempre hay que hacer lo correcto.

Michelle: Creo que las personalidades en Zootopia reflejan muchísimo de nuestra sociedad actual. Aquí le dieron un poco en el blanco porque Roberto es mucho como su personaje, y yo soy mucho como Nibbles. Entonces, es un reflejo de lo que estamos viviendo todos los días. Solo hay que poner atención a las cosas que hacemos, porque marcan la vida de los demás.

Creo que los países latinoamericanos hemos pasado por ello. En ese sentido, ¿estamos viendo un cine de animación que ya no subestima el entendimiento de los niños?

-Michelle: Sí, ellos lo tienen más claro que nosotros, ¿no? Son mensajes que se nos olvidan. Entonces, es muy ‘padre’ tener la oportunidad de este tipo de conversaciones, ¿no? Estamos haciendo la promoción de un proyecto inmenso de Disney, pero, sobre todo, estamos recalcando mensajes importantes para nuestra sociedad.

-Roberto: Así es, y no olvidar que los niños que estás educando hoy son los hombres del mañana. Y bueno, el mensaje también es para los adultos.

En la película hay una celebración, un concierto con la voz de Shakira. Digamos que es latina y es una estrella mundial en tiempos de violencia y de crisis de los inmigrantes. ¿Qué les ha parecido esa coincidencia?

Michelle: Pareciera que (en Disney) saben las cosas antes que nosotros, porque trabajar en esta película les llevó años para construirla. Y es tan actual que pareciera que lo sabían desde antes. Entonces, por un lado, es importante, como dice Roberto, porque los niños son quienes van a llevar esta sociedad mañana. Y, por otro lado, de que nos demos cuenta que a lo largo de los tiempos seguimos peleándonos por las mismas cosas y que es necesario parar de pelear y abrazar nuestras diferencias.

Bueno, entonces esperemos Zootopia 3.

Roberto: Esperemos que sí. ¿Y el alcalde ya será el gobernador?

Michelle: ¡Ay, sí! ¡Me encanta!¡Con campaña política! ¡Es más, hagamos la campaña ahora!