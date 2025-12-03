HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy

Cine y series

‘Euphoria 3’ confirma fecha de estreno en HBO e incorpora a la actriz Sharon Stone y a la Rosalía en su elenco principal

Actrices Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney regresan para una tercera temporada de ‘Euphoria’, la famosa serie juvenil de HBO. 

Sharon Stone tiene 67 años y es famosa por la película 'Bajos instintos. Foto: The news international
Sharon Stone tiene 67 años y es famosa por la película 'Bajos instintos. Foto: The news international

La esperada tercera temporada de ‘Euphoria’ ya tiene fecha de estreno en HBO Max: abril de 2026. La aclamada serie de drama adolescente, creada por Sam Levinson, regresará con la mayoría de sus personajes favoritos y sumará a nuevas estrellas al elenco.

Tras iniciar su rodaje en febrero de 2025, la serie protagonizada por Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie y Eric Dane, entre otros, vuelve con nuevos episodios después de más de cuatro años desde el cierre de la segunda temporada. Los fanáticos podrán disfrutar nuevamente de sus historias intensas y del mundo de adolescentes que convirtió a Euphoria en un fenómeno mundial.

PUEDES VER: 'Euphoria': Jacob Elordi teme verse mayor para la tercera temporada de la serie de HBO

lr.pe

Sharon Stone y Rosalía se suman a 'Euphoria 3'

'Euphoria 3' confirma la llegada de grandes nombres al elenco. La icónica actriz Sharon Stone y la cantante española Rosalía se suman a la serie, aunque aún no se han dado detalles sobre los personajes que interpretarán. La noticia generó gran emoción entre los fanáticos, quienes esperan los primeros avances que se revelarán en las próximas semanas.

HBO Max Latinoamérica compartió el primer póster oficial de Euphoria 3, anunciando la fecha de estreno y emocionando a los seguidores de uno de los fenómenos juveniles más populares de la plataforma. En la imagen se ve a Rue Bennett (Zendaya) recostada en los asientos de una camioneta, cruzando los pies cerca del timón y con la mirada perdida. El post incluye el mensaje: “Prepárense para el viaje. Abril 2026”.

PUEDES VER: ¿'Euphoria' fue cancelada? Tercera temporada podría no salir al aire y HBO se pronuncia

lr.pe

¿De qué trataría 'Euphoria 3'?

Nuevos adelantos de la tercera temporada muestran cambios importantes en la vida de los personajes. Cassie Howard (Sydney Sweeney) incursionará en el mundo del contenido para adultos, convirtiéndose en una figura famosa dentro de ese ámbito. Esta transformación se da tras los rumores de boda con Nate Jacobs (Jacob Elordi), con quien tuvo un vínculo sentimental al final de la segunda temporada. Sam Levinson, creador de la serie, confirmó para Variety: “Cassie y Nate sí se casan”.

Por su parte, Rue (Zendaya) seguirá lidiando con su adicción a las drogas, mientras enfrenta la amenaza de dos grupos de narcotraficantes que la persiguen, prometiendo que la trama mantenga el drama y la intensidad que caracteriza a Euphoria.

Notas relacionadas
Don Ramón también tendrá su serie: HBO Max anuncia producción sobre el icónico personaje de ‘El chavo del 8’

Don Ramón también tendrá su serie: HBO Max anuncia producción sobre el icónico personaje de ‘El chavo del 8’

LEER MÁS
'It: Bienvenidos a Derry' guía de episodios: cuándo salen, fecha y horario de estreno en HBO Max

'It: Bienvenidos a Derry' guía de episodios: cuándo salen, fecha y horario de estreno en HBO Max

LEER MÁS
Cronología de ‘El Conjuro’: orden correcto para ver las películas y en qué plataforma de streaming están disponibles

Cronología de ‘El Conjuro’: orden correcto para ver las películas y en qué plataforma de streaming están disponibles

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Bueno y los secretos de Don Gilberto: su futuro en “AFHS” y una nueva generación

Gustavo Bueno y los secretos de Don Gilberto: su futuro en “AFHS” y una nueva generación

LEER MÁS
Netflix cancela secuela de 6 underground porque no es culturalmente relevante

Netflix cancela secuela de 6 underground porque no es culturalmente relevante

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Cine y series

Estrenos de Netflix en diciembre 2025: lista completa de nuevas películas y series del mes

Final de 'Stranger Things' llega a los cines de Estados Unidos

Documental sobre una masacre: “Uyariy” de Javier Corcuera

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025