‘Euphoria 3’ confirma fecha de estreno en HBO e incorpora a la actriz Sharon Stone y a la Rosalía en su elenco principal

La esperada tercera temporada de ‘Euphoria’ ya tiene fecha de estreno en HBO Max: abril de 2026. La aclamada serie de drama adolescente, creada por Sam Levinson, regresará con la mayoría de sus personajes favoritos y sumará a nuevas estrellas al elenco.

Tras iniciar su rodaje en febrero de 2025, la serie protagonizada por Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie y Eric Dane, entre otros, vuelve con nuevos episodios después de más de cuatro años desde el cierre de la segunda temporada. Los fanáticos podrán disfrutar nuevamente de sus historias intensas y del mundo de adolescentes que convirtió a Euphoria en un fenómeno mundial.

PUEDES VER: 'Euphoria': Jacob Elordi teme verse mayor para la tercera temporada de la serie de HBO

Sharon Stone y Rosalía se suman a 'Euphoria 3'

'Euphoria 3' confirma la llegada de grandes nombres al elenco. La icónica actriz Sharon Stone y la cantante española Rosalía se suman a la serie, aunque aún no se han dado detalles sobre los personajes que interpretarán. La noticia generó gran emoción entre los fanáticos, quienes esperan los primeros avances que se revelarán en las próximas semanas.

HBO Max Latinoamérica compartió el primer póster oficial de Euphoria 3, anunciando la fecha de estreno y emocionando a los seguidores de uno de los fenómenos juveniles más populares de la plataforma. En la imagen se ve a Rue Bennett (Zendaya) recostada en los asientos de una camioneta, cruzando los pies cerca del timón y con la mirada perdida. El post incluye el mensaje: “Prepárense para el viaje. Abril 2026”.

¿De qué trataría 'Euphoria 3'?

Nuevos adelantos de la tercera temporada muestran cambios importantes en la vida de los personajes. Cassie Howard (Sydney Sweeney) incursionará en el mundo del contenido para adultos, convirtiéndose en una figura famosa dentro de ese ámbito. Esta transformación se da tras los rumores de boda con Nate Jacobs (Jacob Elordi), con quien tuvo un vínculo sentimental al final de la segunda temporada. Sam Levinson, creador de la serie, confirmó para Variety: “Cassie y Nate sí se casan”.

Por su parte, Rue (Zendaya) seguirá lidiando con su adicción a las drogas, mientras enfrenta la amenaza de dos grupos de narcotraficantes que la persiguen, prometiendo que la trama mantenga el drama y la intensidad que caracteriza a Euphoria.