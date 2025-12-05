HOYSuscripcion LR Focus

Sarah Paulson recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Ceremonia. La actriz de 'American Horror Story' fue homenajeada por Hollywood. Su pareja, Holland Taylor, declaró: “Su talento secreto como actriz reside en su propia humanidad”.

Actriz de cine, televisión y teatro. | AFP

La protagonista de la serie American Horror Story, Sarah Paulson, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y una parte de su discurso lo dedicó a homenajear a Julia Roberts.  “Sé que algunas personas con la suerte de recibir este honor suelen hablar de la primera vez que pisaron el Paseo de la Fama de Hollywood. Al pensar en esto, me di cuenta de que mi conexión no provenía de la vida real, sino de las propias películas. Una película en particular, Pretty Woman”, señaló a los invitados a la ceremonia.

 Entre los asistentes estuvo la actriz Amanda Peet, el productor y guionista Ryan Murphy y la pareja de Paulson, la actriz Holland Taylor. “Me costó mucho comprender que Julia Roberts se había ganado nuestro corazón porque era tan descaradamente ella misma. Soñaba con una trayectoria profesional que imitara a la de ella; no podía ver el camino”.

La actriz continuó diciendo que en esa idea basó su camino. “Bastaba con que alguien dijera, de pasada, con cierta naturalidad, que me parecía un poco a ella, para que esta mente adolescente narcisista se apoderara de mí. Nació mi búsqueda para transformarme en ella, aunque fue efímera porque no había considerado que nadie pensaba en Julia Roberts como si se hubiera acabado el tiempo. Nadie buscaba una versión pobre de ella”.

Pero la carrera de Paulson ha ido entre el cine y la televisión. Otra de las producciones en las que destacó en los últimos años es en la miniserie Ratched, de Netflix. La historia está basada en la enfermera de One Flew Over the Cuckoo’s Nest (o en el cine Atrapado sin salida). “Se lanza sin miedo a interpretar a personas desacreditadas, abatidas, horribles, mezquinas, retorcidas, ignoradas y mal juzgadas. El resultado es que ella es su defensora, su salvadora, su restitución. Resulta que su talento secreto como actriz reside en su propia humanidad”, dijo Holland Taylor.

Murphey, de series como Glee (2009), The Prom (2020) y American Horror Story (2011), señaló: “Sarah salta por encima de las colinas, sin saber dónde estará el horizonte. Se lanza con una energía galopante a los proyectos, y solo juega en terrenos que la asustan, a menos que sus manos estén llenas de arenas movedizas. He visto esta cualidad de cerca y en persona durante décadas. Nunca escribí papeles para Sarah porque quisiera desafiarla. Los escribí como fan. Solo quería que me entretuviera. Quería reír y conmoverme. Recuerdo tantas veces en mi vida, pasando la noche con alegría mientras creaba estos papeles para ella”, dijo Murphy.

Conmovida, Sarah Paulson citó a James Baldwin: “El rol del artista es exactamente el mismo que el del amante. Si te amo, tengo que hacerte consciente de las cosas que no ves”, dijo la actriz y agregó. “La práctica del arte se siente vital para nuestra supervivencia como sociedad. No se me ocurre nada más poderoso para responder a los momentos más solitarios de la vida que intentar que los demás se sientan vistos”.

