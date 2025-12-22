Streaming 2025: las mejores series y un acuerdo histórico

Hace unos días, el CEO de Warner Bros. David Zaslav, recibió a Ted Sarandos y a Greg Peters de Netflix en el histórico estudio de California. Los tres posaron para una fotografía donde aparece la torre de agua construida en 1927. La negociación llevaría al catálogo del gigante del streaming varias de las series más nominadas y premiadas de este año (y de ediciones pasadas), como The White Lotus que tienen seis nominaciones a los Globos de Oro. En cuanto al cine, Sinners y Una batalla tras otra de Warner arrasaron con las nominaciones y es probable que sean favoritas a los Óscar.

La ceremonia de los Globos de Oro que “será televisada en Estados Unidos por la CBS el domingo 11 de enero y se retransmitirá en streaming en Paramount+, llegará en un momento en que Hollywood se encuentra en medio de una reorganización sísmica”, dice The New York Times sobre la propuesta de compra. “Directores, productores y grupos teatrales ya están expresando su preocupación de que Netflix abandone el historial de Warner Bros. de estrenar películas en los cines”.

PUEDES VER: Las películas destacadas del cine peruano 2025

En total, Warner Bros. obtuvo 16 nominaciones en cine y televisión. La tercera temporada de The White Lotus, la serie escrita y dirigida por Mike White, se traslada a un resort en Tailandia donde vacaciona un grupo de millonarios. “Personas brillantes e infelices recibiendo su merecido al final de una serie de ocho horas con una trama impecable”, reseñó The Guardian. Mientras tanto, una de las cartas de Netflix para los premios de 2026 es Adolescence. La primera, el drama sobre un adolescente de 13 años acusado de asesinato que ganó ocho premios Emmy en las categorías de miniseries.

Al margen del acuerdo histórico está Apple TV, que tiene otro de los mejores estrenos de 2025: Pluribus. La nueva serie del creador de Breaking Bad, Vince Gilligan, es protagonizada por Rhea Seehorn. La actriz interpreta a Carol Sturka, una escritora que forma parte del grupo de personas que son inmunes a un virus. En el elenco está la peruana Darinka Arones. Otra premiada serie que estrenó su cuarta temporada este año fue The Bear.

Negociación en marcha

Según un informe revelado por The Hollywood Reporter, la primera llamada de Netflix a Warner fue en octubre de este año. La conversación clave habría sucedido este mes, cuando Ted Sarandos se comunicó con David Zaslav y le dijo que si demoraban en firmar “se retirarían de la subasta”.

El acuerdo incluye los estudios de cine y televisión de la compañía y HBO Max, con una oferta de US$82.700 millones. Casi de inmediato, Paramount hizo una oferta pública que, aparentemente, superaba a lo ofrecido por el gigante del streaming. Sin embargo, la oferta fue rechazada por el presidente de la junta directiva de Warner Bros., Samuel DiPiazza.

“Nuestro cliente espera que firmemos el acuerdo lo antes posible esta tarde y que se anuncie antes de la apertura del mercado mañana por la mañana”, dice el correo electrónico de Netflix difundido por THR. “Nos ha indicado que le comuniquemos que esta es nuestra mejor y última propuesta y que, si no la completamos antes de la apertura del mercado mañana por la mañana, nuestra propuesta se considerará retirada y nula. Nos retiraremos de su proceso, abandonaremos la transacción y daremos por terminadas las negociaciones”.

Si bien, Netflix planea incursionar en la producción de programas de televisión y superproducciones cinematográficas que fortalecerían el streaming, la compañía de la familia Ellison ofrece 108.000 millones de dólares, pero se trata de activos diferentes. Paramount pretende fusionar dos grandes estudios de cine. The Hollywood Reporter difundió que los accionistas de Warner se inclinan por firmar con Netflix: “Los documentos presentados indican que avanzaron con rapidez. La primera oferta oficial de Netflix llegó el 20 de noviembre, poco más de un mes después de que Sarandos llamara por primera vez a Zaslav para expresar su interés. Samuel Di Piazza, presidente de la junta directiva de WBD, convocó una reunión al día siguiente para discutir las ofertas de Netflix, Paramount, la “Compañía A” (Comcast) y la “Compañía C”. (Esta firma, “Compañía C”, aún no se ha revelado públicamente)”.

Lo que sostienen en Estados Unidos es que se trata de una negociación que cambiaría las reglas de juego de cara a la próxima temporada de premios. La semana pasada, por ejemplo, la Academia anunció que, a partir de la edición de 2029, trasladará la ceremonia a YouTube, la plataforma que lideró por meses el consumo en ese país, de forma gratuita. Es decir, existe una batalla por las audiencias. “Estamos encantados de entrar en una asociación global multifacética”, señalaron el CEO de la Academia de Cine, Bill Kramer y la presidenta Lynette Howell Taylor. Sin embargo, en X, el guionista Daniel Kunka comentó: “Que YouTube transmita los Óscar es como estrechar la mano de la persona que está tratando de matarte”.

Tras la reunión en el estudio de Warner en California, Netflix envió una carta a los accionistas. “Construimos Netflix mediante la mejora continua, la innovación, la atención al consumidor y una ambición audaz, ya sea pasando del DVD al streaming; de las licencias a los originales; o de la programación de Hollywood a los éxitos mundiales”, escribieron Sarandos y Peters. “A lo largo de los años, nuestro experimentado equipo directivo ha demostrado su capacidad para desenvolverse con éxito en un mercado del entretenimiento en constante cambio y altamente dinámico, creando un valor increíble para los consumidores y la industria creativa. Y hemos generado más de 400.000 millones de dólares en valor para los accionistas”.

Mientras es posible que ambas ofertas aumenten, los que cuestionan la venta de Warner Bros. coinciden en que la industria del cine, tal como la conocemos, sería afectada. Joseph M. Singer, productor y fundador de Elixir, le dijo a Deadline que, en uno de los casos, la industria pierde a un gran estudio y, en el segundo caso, la historia del cine estadounidense pasaría al streaming. “Se trata de preservar un mercado competitivo —y un ecosistema cultural democrático— de una consolidación tan grave que se reflejaría en toda la economía durante décadas. El Departamento de Justicia, la FTC y el Congreso deberían dejar en claro ahora que cualquier adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount o Netflix no pasa la prueba de interés público y no debería ser aprobada. Esta no es solo una historia de la industria. Es una historia de competencia".