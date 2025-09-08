HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Cine y series

'El verano en que me enamoré' temporada 3 capítulo 10: fecha, hora y link oficial para ver el penúltimo capítulo de la serie

Belly ya está en París y el desenlace de su historia se acerca. Te contamos cuándo y a qué hora se estrena el capítulo 10 de la temporada 3 de 'El verano en que me enamoré', y dónde ver la serie online de forma oficial.

'El verano en que me enamoré' en Amazon Prime Video. Foto: Captura YouTube
'El verano en que me enamoré' en Amazon Prime Video. Foto: Captura YouTube

Tras su emotivo viaje a París, la historia de Belly, Conrad y Jeremiah entra en su recta final. El capítulo 10 de la temporada 3 de 'El verano en que me enamoré' está a punto de llegar a Amazon Prime Video y marcará el penúltimo episodio de toda la serie, preparando el terreno para un final cargado de decisiones, emociones y reencuentros.

Basada en las novelas juveniles de Jenny Han, la ficción ha conseguido consolidarse como una de las producciones más vistas del catálogo de Amazon Prime Video. Su tercera temporada ha mantenido el interés con nuevos escenarios y dilemas personales. El episodio 10 promete ser una antesala intensa para la resolución definitiva del triángulo amoroso que ha atrapado a miles de fans en todo el mundo.

PUEDES VER: Reparto de 'El mapa que me lleva a ti': quién es quién en la película romántica de Amazon Prime

Estreno de 'El verano en que me enamoré' temporada 3 capítulo 10

El esperado episodio 10 de 'El verano en que me enamoré' temporada 3, escrito por Jenny Zhang, se estrena este miércoles 10 de septiembre de 2025 en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Este capítulo es clave dentro de la narrativa, ya que funcionará como preparación directa para el gran final de la serie, el cual está programado para emitirse una semana después.

Como ya es habitual en las producciones originales de Amazon, el lanzamiento se realizará de forma global y simultánea. Este episodio será particularmente importante, pues permitirá entender cómo se cerrarán las líneas argumentales que han marcado la evolución de Belly y los hermanos Fisher a lo largo de las tres temporadas.

PUEDES VER: Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

¿A qué hora se estrena 'El verano en que me enamoré' temporada 3 capítulo 10?

El capítulo 10 de la temporada 3 de 'El verano en que me enamoré' se lanza al mismo tiempo a nivel mundial, pero su disponibilidad depende del huso horario de cada país. A continuación, te detallamos los horarios exactos:

  • Estados Unidos: 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET)
  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 1:00 a.m.
  • Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 2:00 a.m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 3:00 a.m.
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay: 4:00 a.m.
  • España: 9:00 a.m.

Con esta programación, los fans de la serie en Latinoamérica y Europa podrán ver el capítulo durante la madrugada o por la mañana, según su ubicación geográfica.

PUEDES VER: 'Perdidamente enamorada': descubre cuántos capítulos tiene el dorama coreano del momento

¿Cómo ver el episodio 10 de la tercera temporada de 'El verano en que me enamoré'?

El único canal oficial para ver 'El verano en que me enamoré' temporada 3 capítulo 10 es Amazon Prime Video. La serie es una producción exclusiva del servicio de streaming y solo puede ser vista por quienes cuentan con una suscripción activa a la plataforma.

Para acceder, basta con ingresar a la aplicación o al sitio web de Prime Video, buscar The Summer I Turned Pretty, seleccionar la temporada 3 y reproducir el capítulo correspondiente cuando ya esté disponible. Si aún no tienes una cuenta, Amazon ofrece un período de prueba gratuita en algunos países, lo que puede ser útil para quienes desean ponerse al día con los episodios previos.

Vale destacar que este episodio es el penúltimo de la serie, lo que lo convierte en una pieza fundamental para entender el rumbo final de los personajes. El capítulo 11, que marcará el desenlace definitivo de 'El verano en que me enamoré', se emitirá el próximo miércoles 17 de septiembre de 2025.

Reparto de 'El mapa que me lleva a ti': quién es quién en la película romántica de Amazon Prime

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

'Betty, la fea' 2 segunda temporada: hora de estreno en Latinoamérica y dónde ver la serie

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

