Cine y series

Reparto de 'El mapa que me lleva a ti': quién es quién en la película romántica de Amazon Prime

Madelyn Cline y KJ Apa encabezan el reparto de 'El mapa que me lleva a ti', el nuevo estreno juvenil de Amazon Prime basado en la novela de J. P. Monninger, con una romántica trama ambientada en Europa.

Reparto de 'El mapa que me lleva a ti': quién es quién en la película romántica de Amazon Prime. Foto: Amazon
Reparto de 'El mapa que me lleva a ti': quién es quién en la película romántica de Amazon Prime. Foto: Amazon

Amazon Prime Video continúa apostando por los dramas románticos con 'El mapa que me lleva a ti', película que marca el regreso de Madelyn Cline al género tras su éxito en 'Outer Banks'. A su lado, KJ Apa se transforma en un joven aventurero cuya vida gira en torno a un diario familiar. La producción, dirigida por Lasse Hallström —conocido por cintas como 'Chocolat' y 'Querido John'— se estrena este 20 de agosto de 2025 y ya genera expectativas entre los fanáticos del romance contemporáneo.

Rodada en locaciones de España, el estreno está basada en la novela del autor estadounidense J. P. Monninger y combina paisajes europeos, descubrimientos emocionales y decisiones que cambian el rumbo de sus protagonistas. La historia promete conectar con quienes buscan historias profundas, centradas en el amor, la incertidumbre del futuro y la importancia de las decisiones personales.

¿De qué trata 'El mapa que me lleva a ti'?

'El mapa que me lleva a ti' narra la historia de Heather Mulgrew, interpretada por Madelyn Cline, una joven con la vida planificada al detalle que decide embarcarse en un viaje por Europa junto a sus amigas antes de comenzar una nueva etapa profesional. Todo cambia cuando, durante su travesía, conoce a Jack (KJ Apa), un viajero carismático y espontáneo que sigue las pistas dejadas en el diario de su abuelo.

La sinopsis oficial de Amazon Prime Video señala: “Un encuentro fortuito con Jack da pie a un romance inesperado que culmina en un profundo descubrimiento emocional. Cuando los secretos y las decisiones ponen a prueba su unión, el camino de Heather cambiará para siempre.”

Reparto de 'El mapa que me lleva a ti': conoce a los protagonistas

La película reúne a un elenco joven con rostros reconocidos de la televisión y el cine actual. A continuación, un repaso por los actores principales y los personajes que interpretan en esta nueva propuesta de Amazon Prime Video.

Madelyn Cline como Heather Mulgrew

Conocida por su participación en 'Outer Banks' y 'Glass Onion: A Knives Out Mystery', Cline da vida a Heather, una joven estructurada que se enfrenta a un giro inesperado en su vida al enamorarse durante un viaje. La actriz ha destacado por interpretar personajes femeninos fuertes, y en esta cinta representa a una mujer dividida entre lo planificado y lo imprevisible.

Madelyn Cline como Heather Mulgrew. Foto: captura

Madelyn Cline como Heather Mulgrew. Foto: captura

KJ Apa como Jack

El actor neozelandés, famoso por su papel de Archie Andrews en 'Riverdale', interpreta a Jack, un joven viajero impulsado por el legado de su abuelo. Apa ha participado en producciones como 'I Still Believe' y 'The Hate U Give', y en este filme explora un personaje que esconde secretos familiares que marcarán su relación con Heather.

KJ Apa como Jack. Foto: captura

KJ Apa como Jack. Foto: captura

Sofia Wylie como Connie

Wylie, reconocida por su papel en 'High School Musical: El musical: La serie', interpreta a Connie, la confidente de Heather durante el viaje. Su personaje ofrece un contrapeso emocional y aporta momentos de humor y reflexión.

Sofia Wylie como Connie. Foto: captura

Sofia Wylie como Connie. Foto: captura

Madison Thompson como Amy

La actriz de 'Ozark' encarna a Amy, otra amiga cercana de Heather que comparte con ella las emociones y conflictos que surgen durante el recorrido por Europa.

Madison Thompson como Amy. Foto: captura

Madison Thompson como Amy. Foto: captura

Orlando Norman como Raef

Norman, con experiencia en series como 'Silo' y 'Eric', interpreta a Raef, el amigo de Jack que conoce parte de los secretos que su compañero intenta mantener ocultos.

Orlando Norman como Raef. Foto: captura

Orlando Norman como Raef. Foto: captura

Elenco completo de 'El mapa que me lleva a ti'

Además de los protagonistas, la película cuenta con un reparto secundario que complementa la historia y expande el universo emocional de los personajes principales. A continuación, los actores y sus respectivos roles:

  • Josh Lucas como el Profesor
  • Eva García Montiel como Sofía
  • Giuseppe Schillaci como Marco

Karl-el Santos, Marilyn Cutts, JR Esposito, Diego Ross y Jorge Osório completan el elenco en papeles secundarios, algunos vinculados a las experiencias de viaje de los protagonistas y otros al trasfondo familiar del personaje de Jack.

