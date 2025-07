'El verano en que me enamoré' temporada 3: ¿dónde ver todos los capítulos de la serie online y gratis?

'El verano en que me enamoré' promete causar sensación. Foto: Composición LR/captura/Amazon

'El verano en que me enamoré' promete causar sensación. Foto: Composición LR/captura/Amazon

Tras convertirse en un fenómeno juvenil con sus dos primeras entregas, ‘El verano en que me enamoré’ temporada 3 marca el cierre definitivo de la historia de Belly, Conrad y Jeremiah. La producción, basada en las novelas de Jenny Han, regresa con nuevos giros argumentales y una dosis más intensa de romance y decisiones que marcarán el futuro de sus protagonistas.

La serie, protagonizada por Lola Tung, Gavin Casalegno y Christopher Briney, lanzó sus dos primeros episodios el 16 de julio de 2025 a través de Amazon Prime Video. La tercera temporada consta de once capítulos, tres más que la segunda entrega, lo que promete una conclusión más extensa y detallada para sus seguidores. A continuación, te explicamos cómo ver la serie ‘El verano en que me enamoré’ online y toda la información clave sobre su emisión.

¿Dónde ver 'El verano en que me enamoré' temporada 3?

Todos los episodios de ‘El verano en que me enamoré’ temporada 3 están disponibles exclusivamente en Amazon Prime, la plataforma de streaming que tiene los derechos de distribución de la serie. Para acceder al contenido es necesario contar con una suscripción activa al servicio.

La serie no se encuentra disponible en otras plataformas como Netflix, HBO Max o Disney+. Los usuarios pueden acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo compatible: Smart TV, laptops, tablets o celulares.

Aunque algunos países permiten el acceso a un periodo de prueba gratuita, es importante verificar esta opción directamente en el sitio oficial de Amazon según tu región. No se recomienda el uso de sitios web no oficiales para ver ‘El verano en que me enamoré’ temporada 3 online gratis, ya que pueden poner en riesgo la seguridad del usuario y violan los derechos de distribución de la serie.

¿A qué hora se estrenan los capítulos de 'El verano en que me enamoré' temporada 3?

Los episodios de la temporada final se lanzan semanalmente todos los miércoles en Amazon Prime Video. Los dos primeros capítulos fueron estrenados el miércoles 16 de julio de 2025, y el resto seguirá un calendario regular hasta mediados de septiembre.

Los horarios de estreno son los siguientes:

3:00 a. m. (hora del Este - ET)

12:00 a. m. (hora del Pacífico - PT)

Es decir, los nuevos capítulos de ‘El verano en que me enamoré’ temporada 3 online están disponibles en la madrugada de cada miércoles, permitiendo a los fanáticos maratonear apenas estén liberados.

Guía de estrenos de todos los capítulos de 'El verano en que me enamoré' temporada 3

A diferencia de las temporadas anteriores, la tercera entrega de la serie consta de 11 episodios. La historia profundiza en la evolución de Belly tras terminar su penúltimo año de universidad, enfrentando dilemas amorosos y personales mientras decide entre su actual pareja Jeremiah y su primer amor, Conrad.

A continuación, el calendario completo de estrenos en Amazon Prime Video:

Episodio 1 - “La última temporada” : 16 de julio de 2025 (ya disponible)

: 16 de julio de 2025 (ya disponible) Episodio 2 - “La última Navidad” : 16 de julio de 2025 (ya disponible)

: 16 de julio de 2025 (ya disponible) Episodio 3 : 23 de julio de 2025

: 23 de julio de 2025 Episodio 4 : 30 de julio de 2025

: 30 de julio de 2025 Episodio 5 : 6 de agosto de 2025

: 6 de agosto de 2025 Episodio 6 : 13 de agosto de 2025

: 13 de agosto de 2025 Episodio 7 : 20 de agosto de 2025

: 20 de agosto de 2025 Episodio 8 : 27 de agosto de 2025

: 27 de agosto de 2025 Episodio 9 : 3 de septiembre de 2025

: 3 de septiembre de 2025 Episodio 10 : 10 de septiembre de 2025

: 10 de septiembre de 2025 Episodio 11 (final): 17 de septiembre de 2025

Además del trío protagónico, el elenco se completa con Jackie Chung, Rachel Blanchard, Sean Kaufman, Rain Spencer, Kyra Sedgwick, Elsie Fisher, entre otros. La creadora Jenny Han anticipó que esta entrega contará con giros inesperados que la alejan en parte de los libros originales: “Definitivamente hay cambios. Hay sorpresas. Y hay cosas que no son exactamente como en los libros”, declaró a Entertainment Weekly.