HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     
Cine y series

¿A qué hora y dónde se estrena 'Betty, la fea' 2 temporada 2?

La nueva entrega de 'Betty, la fea: la historia continúa' llega a Amazon Prime Video con 10 episodios. Conoce el calendario completo de estrenos, horario exacto y cómo ver Betty la fea 2 online desde agosto de 2025.

'Betty la fea' 2 promete causar sensación en Amazon. Foto: Captura YouTube
'Betty la fea' 2 promete causar sensación en Amazon. Foto: Captura YouTube

La espera terminó: 'Betty, la fea: la historia continúa' regresa con su segunda temporada, y lo hace como uno de los estrenos más fuertes de Amazon Prime Video en agosto. La secuela de la icónica telenovela colombiana retoma la historia de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza, interpretados nuevamente por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. La producción, que debutó en 2023 bajo el formato de serie, retoma el universo de Ecomoda con nuevos conflictos familiares, tensiones amorosas y giros empresariales.

'Betty, la fea 2' es, sin duda, una de las propuestas más esperadas del año por los fanáticos de la televisión latina. En esta segunda entrega, los personajes se enfrentan a decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus vidas y la estabilidad de su entorno profesional. La serie, producida por Estudios RCN exclusivamente para Prime Video, estrenará sus episodios de forma progresiva a partir del viernes 15 de agosto de 2025.

PUEDES VER: ¿A qué hora se estrena 'En el barro' en Netflix? Fecha y horarios en Latinoamérica

lr.pe

¿Dónde puedo ver la temporada 2 de Betty la Fea?

'Betty, la fea' 2, también conocida como 'Betty, la fea: la historia continúa', estará disponible solo a través de Amazon Prime Video, plataforma de streaming que adquirió los derechos exclusivos de distribución internacional de la serie. Para acceder a los episodios, es necesario contar con una suscripción activa al servicio, el cual ofrece distintos planes según la región.

La producción, desarrollada en Colombia por Estudios RCN, no se transmitirá por señal abierta ni en otro servicio de video bajo demanda. A lo largo de cinco semanas, los usuarios podrán disfrutar de 10 episodios, lanzados en pares todos los viernes desde el 15 de agosto. Este modelo de distribución semanal busca mantener la expectativa y conversación activa en redes sociales, como ya ocurrió con la primera temporada.

PUEDES VER: ¿Qué capítulos de ‘El Chavo del 8’ están en Netflix? Mira la lista completa

lr.pe

¿Cuándo sale la segunda temporada de 'Betty, la fea' 2?

Calendario oficial de estrenos:

  • Episodios 1 y 2: viernes 15 de agosto de 2025
  • Episodios 3 y 4: viernes 22 de agosto de 2025
  • Episodios 5 y 6: viernes 29 de agosto de 2025
  • Episodios 7 y 8: viernes 5 de septiembre de 2025
  • Episodios 9 y 10: viernes 12 de septiembre de 2025

La historia continuará explorando las dificultades personales y profesionales de Betty, esta vez marcadas por su frágil relación con Armando y los nuevos retos como madre, mientras intenta acercarse a su hija Mila. Los conflictos dentro de Ecomoda también escalarán, dividiendo a los personajes entre el Team Betty y el Team Nacho, y enfrentando a la compañía a una posible fractura interna.

PUEDES VER: 'Gen V' temporada 2: fecha de estreno, tráiler, reparto y todo lo que debes saber del spin-off de 'The Boys'

lr.pe

¿A qué hora ver 'Betty, la fea' 2?

Los nuevos episodios de 'Betty, la fea' 2 estarán disponibles en Amazon Prime Video desde las 12:00 a.m. (hora local) del día de su lanzamiento. Esto significa que los usuarios en Colombia, México, Perú, Argentina y otros países de Latinoamérica podrán acceder al contenido desde la medianoche de cada viernes, siempre y cuando tengan una suscripción activa y una conexión estable a internet.

Este horario de estreno se alinea con la estrategia habitual de Amazon, que lanza sus series originales durante las primeras horas del día para garantizar disponibilidad global y minimizar filtraciones. Así, los fans más fieles podrán madrugar para conocer qué pasará con Betty, Armando y el resto del equipo de Ecomoda sin necesidad de esperar al fin de semana.

Notas relacionadas
¿A qué hora se estrena 'En el barro' en Netflix? Fecha y horarios en Latinoamérica

¿A qué hora se estrena 'En el barro' en Netflix? Fecha y horarios en Latinoamérica

LEER MÁS
¿Qué capítulos de ‘El Chavo del 8’ están en Netflix? Mira la lista completa

¿Qué capítulos de ‘El Chavo del 8’ están en Netflix? Mira la lista completa

LEER MÁS
‘La vorágine’ llega al streaming: actores cuentan cómo fue el reto de adaptar un clásico de más de cien años [EXCLUSIVO]

‘La vorágine’ llega al streaming: actores cuentan cómo fue el reto de adaptar un clásico de más de cien años [EXCLUSIVO]

LEER MÁS
'Betty, la fea: la historia continúa' confirma fecha de estreno de su segunda temporada y el regreso de uno de sus personajes más queridos

'Betty, la fea: la historia continúa' confirma fecha de estreno de su segunda temporada y el regreso de uno de sus personajes más queridos

LEER MÁS
Estos son los actores de ‘Valle Salvaje’: descubre el elenco completo de la novela española

Estos son los actores de ‘Valle Salvaje’: descubre el elenco completo de la novela española

LEER MÁS
¿Qué ver en Netflix en julio 2025? Estas son las series, películas y dramas coreanos que se estrenan

¿Qué ver en Netflix en julio 2025? Estas son las series, películas y dramas coreanos que se estrenan

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

LEER MÁS
Marina Gold: la curiosa razón que llevó a la peruana a incursionar en el cine para adultos

Marina Gold: la curiosa razón que llevó a la peruana a incursionar en el cine para adultos

LEER MÁS
La actriz de '¿Y dónde están las rubias?' que se volvió estrella 18+: su vida cambió y ahora es feliz

La actriz de '¿Y dónde están las rubias?' que se volvió estrella 18+: su vida cambió y ahora es feliz

LEER MÁS
'Rosario Tijeras' temporada 5: posible fecha de estreno, reparto y sinopsis de la serie mexicana

'Rosario Tijeras' temporada 5: posible fecha de estreno, reparto y sinopsis de la serie mexicana

LEER MÁS
¿Quién es Isabela Merced, la actriz peruana que deslumbra en la película 'Madame Web'?

¿Quién es Isabela Merced, la actriz peruana que deslumbra en la película 'Madame Web'?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman lapidó a Pablo Ceppelini por su celebración pese a bajo nivel: "No has hecho nada con la '10' de Alianza Lima"

Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Cine y series

'Thunderbolts' llega a Disney+: fecha confirmada de su estreno en la plataforma de streaming

‘La vorágine’ llega al streaming: actores cuentan cómo fue el reto de adaptar un clásico de más de cien años [EXCLUSIVO]

¿A qué hora se estrena 'En el barro' en Netflix en Latinoamérica?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota