¿A qué hora y dónde se estrena 'Betty, la fea' 2 temporada 2?

La espera terminó: 'Betty, la fea: la historia continúa' regresa con su segunda temporada, y lo hace como uno de los estrenos más fuertes de Amazon Prime Video en agosto. La secuela de la icónica telenovela colombiana retoma la historia de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza, interpretados nuevamente por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. La producción, que debutó en 2023 bajo el formato de serie, retoma el universo de Ecomoda con nuevos conflictos familiares, tensiones amorosas y giros empresariales.

'Betty, la fea 2' es, sin duda, una de las propuestas más esperadas del año por los fanáticos de la televisión latina. En esta segunda entrega, los personajes se enfrentan a decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus vidas y la estabilidad de su entorno profesional. La serie, producida por Estudios RCN exclusivamente para Prime Video, estrenará sus episodios de forma progresiva a partir del viernes 15 de agosto de 2025.

¿Dónde puedo ver la temporada 2 de Betty la Fea?

'Betty, la fea' 2, también conocida como 'Betty, la fea: la historia continúa', estará disponible solo a través de Amazon Prime Video, plataforma de streaming que adquirió los derechos exclusivos de distribución internacional de la serie. Para acceder a los episodios, es necesario contar con una suscripción activa al servicio, el cual ofrece distintos planes según la región.

La producción, desarrollada en Colombia por Estudios RCN, no se transmitirá por señal abierta ni en otro servicio de video bajo demanda. A lo largo de cinco semanas, los usuarios podrán disfrutar de 10 episodios, lanzados en pares todos los viernes desde el 15 de agosto. Este modelo de distribución semanal busca mantener la expectativa y conversación activa en redes sociales, como ya ocurrió con la primera temporada.

¿Cuándo sale la segunda temporada de 'Betty, la fea' 2?

Calendario oficial de estrenos:

Episodios 1 y 2: viernes 15 de agosto de 2025

Episodios 3 y 4: viernes 22 de agosto de 2025

Episodios 5 y 6: viernes 29 de agosto de 2025

Episodios 7 y 8: viernes 5 de septiembre de 2025

Episodios 9 y 10: viernes 12 de septiembre de 2025

La historia continuará explorando las dificultades personales y profesionales de Betty, esta vez marcadas por su frágil relación con Armando y los nuevos retos como madre, mientras intenta acercarse a su hija Mila. Los conflictos dentro de Ecomoda también escalarán, dividiendo a los personajes entre el Team Betty y el Team Nacho, y enfrentando a la compañía a una posible fractura interna.

¿A qué hora ver 'Betty, la fea' 2?

Los nuevos episodios de 'Betty, la fea' 2 estarán disponibles en Amazon Prime Video desde las 12:00 a.m. (hora local) del día de su lanzamiento. Esto significa que los usuarios en Colombia, México, Perú, Argentina y otros países de Latinoamérica podrán acceder al contenido desde la medianoche de cada viernes, siempre y cuando tengan una suscripción activa y una conexión estable a internet.

Este horario de estreno se alinea con la estrategia habitual de Amazon, que lanza sus series originales durante las primeras horas del día para garantizar disponibilidad global y minimizar filtraciones. Así, los fans más fieles podrán madrugar para conocer qué pasará con Betty, Armando y el resto del equipo de Ecomoda sin necesidad de esperar al fin de semana.