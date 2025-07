'El verano en que me enamoré' temporada 3 se estrenó el 16 de julio. Foto: Composición LR/PrimeVideo | prime video

'El verano en que me enamoré' temporada 3 se estrenó el 16 de julio. Foto: Composición LR/PrimeVideo | prime video

La serie juvenil ‘El verano en que me enamoré’ (The Summer I Turned Pretty en inglés) estrenó su tercera y última temporada el pasado 16 de julio a través de Prime Video. Basada en la exitosa trilogía de novelas escrita por Jenny Han —autora también de ‘A todos los chicos de los que me enamoré’—, esta entrega promete cerrar con fuerza una historia cargada de romance, drama y emociones. Con un elenco de jóvenes talentos con gran proyección en Hollywood, la producción continúa ambientada en Cousins Beach, el escenario icónico donde se ha desarrollado gran parte de la trama.

En esta temporada final, veremos el desenlace del viaje de Isabel ‘Belly’ Conklin, interpretada por Lola Tung, quien tras su tercer año de universidad parece estar lista para dar el siguiente paso con Jeremiah, su alma gemela. Sin embargo, el inesperado regreso de Conrad, su primer amor, podría desestabilizar sus planes. La serie se acompaña de una cuidada banda sonora donde destacan artistas como Taylor Swift, aportando aún más intensidad a los momentos clave. A continuación, te contamos quiénes completan el reparto y todos los detalles que necesitas saber sobre este esperado cierre.

¿Quiénes son los personajes y actores de ‘El verano en que me enamoré’ temporada 3?

Lola Tung como Isabel 'Belly' Conklin

'Belly' Conklin es la protagonista y su crecimiento a lo largo de los veranos en Cousins Beach es el eje de la historia. En medio de un triángulo amoroso con los hermanos Fisher, Belly enfrenta una decisión crucial: su futuro con Jeremiah parece estable, pero el regreso de Conrad, su primer amor, lo complica todo. Interpretada por Lola Tung, la actriz también participa en la película ' Sé lo que hicieron el verano pasado' (2025).

Christopher Briney como Conrad Fisher

Conrad Fisher, interpretado por Christopher Briney ('Mean Girls', 'Dalíland'), es el hermano mayor de los Fisher. Con una personalidad reservada y emocionalmente contenida, su carácter enigmático despierta intriga tanto en Belly como en los espectadores. A lo largo de la serie, su vínculo con Belly y los sentimientos compartidos con su hermano Jeremiah desencadenan un intenso conflicto que alimenta el triángulo amoroso central de la historia.

Gavin Casalegno como Jeremiah Fisher

Jeremiah Fisher es lo contrario a su hermano Conrad, ya que es extrovertido y no teme mostrar lo que siente. Esta actitud abierta lo convierte en un personaje cercano para Belly, con quien termina iniciando una relación al final de la segunda temporada. Gavin Casalegno interpreta a este personaje, su carrera incluye participaciones en producciones como 'Noah', 'El equipo no se rinde' y 'The Unhealer'.

Sean Kaufman como Steven Conklin

Steven Conklin es el hermano mayor de Belly y un amigo cercano de Conrad y Jeremiah. Su personaje aporta a la serie un equilibrio entre humor y realismo familiar. Además, tiene su propia historia de amor con Taylor, la mejor amiga de Belly. El personaje es interpretado por Sean Kaufman, actor que también ha participado en la serie 'For All Mankind'.

Rain Spencer como Taylor Madison Jewel

Taylor Madison Jewel es la mejor amiga de Belly y una figura clave en su vida, aportando dinamismo, autenticidad y una amistad tan fuerte como imperfecta. Además, su relación con Steven, el hermano de su mejor amiga, está marcada por la tensión y la complicidad, sumando una dosis de drama a la trama. El personaje es interpretado por Rain Spencer, quien ha participado en la película 'Good Girl Jane'.

Otros personajes de ‘El verano en que me enamoré’ temporada 3

Además del elenco principal, la serie contará con la participación de otros personajes secundarios que enrequecirán la trama:

Jackie Chung como Laurel Park

Rachel Blanchard como Susannah Fisher

David Iacono como Cam

Kyra Sedgwick como Julia

Elsie Fisher como Skye

Tom Everett Scott como Adam Fisher

Colin Ferguson como John Conklin

¿De qué se trata la temporada 3 de ‘El verano en que me enamoré’?

La segunda temporada cerró con un momento clave: Belly decidió quedarse con Jeremiah, rompiéndole el corazón a Conrad y consolidando así el triángulo amoroso entre los hermanos Fisher. En la nueva entrega, según lo revelado en el tráiler y en el tercer libro de la saga, Belly regresa a Cousins Beach para pasar el verano junto a Jeremiah, mientras ambos cursan estudios en la Universidad de Finch. Por su parte, Conrad asiste a Stanford, lo que sugiere que aún está presente en la historia, aunque más alejado, al menos al principio.

Todo parece marchar bien para la pareja, hasta que Jeremiah le propone matrimonio a Belly de forma inesperada, una noticia que no es bien recibida por sus familias. A partir de ese momento, los Conklin y los Fisher se ven envueltos en los preparativos de una boda que pone a prueba los sentimientos y decisiones de todos. En medio de este proceso, y en plena transición hacia la adultez, Belly tendrá que enfrentarse a su mayor dilema: elegir finalmente a quién ama de verdad.