Reparto 'Betty la fea 2' segunda temporada: qué personajes regresan y nuevos personajes

El estreno de la segunda temporada de 'Betty, la fea: la historia continúa' ha generado gran expectativa entre los seguidores de la exitosa producción colombiana. Prime Video confirmó que los capítulos 1 y 2 se estrenarán el próximo 15 de agosto de 2025, dando inicio a una nueva etapa en la vida de Beatriz Pinzón Solano. Esta continuación mostrará a una Betty más segura de sí misma, enfrentando decisiones importantes tanto en el ámbito profesional como emocional, mientras se desatan grandes conflictos dentro de Ecomoda.

La trama retomará los acontecimientos ocurridos tras el final de la primera temporada, donde Betty se trasladó a Cartagena luego de recibir los papeles de divorcio de Armando. En medio de nuevos dilemas personales, una lucha por el control de la empresa y secretos que salen a la luz, los fans podrán reencontrarse con el reparto original que marcó un hito en la televisión latinoamericana, así como con una serie de nuevos personajes que darán un giro inesperado a la historia.

Nuevos personajes que ingresan a 'Betty, la fea 2'

Stefanía Gómez como Aura María Fuentes, 'La Pechuguín'

Stefanía Gómez. Foto: Prime Video

Juanita Molina como Mila, hija de Betty y Armando

Mila en 'Betty, la fea'. Foto: Prime Video

Zharick León como Majo, abogada de Armando

Zharick León. Foto: Prime Video

Sebastián Osorio como Ignacio, sobrino de Marcela Valencia

Sebastián Osorio. Foto: Prime Video

Rodrigo Candamil como Esteban Ruiz, abogado de Betty

Rodrigo Candamil. Foto: Prime Video

¿Qué personajes del elenco original regresan en la segunda temporada de 'Betty, la fea'?

La segunda entrega contará con la presencia del elenco original, lo que ha emocionado a los seguidores más fieles de la historia. Estos son los protagonistas que regresan: