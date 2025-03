Cine peruano: 'Vino la noche' gana premio en el Festival Karlovy Vary en República Checa

Un grupo de jóvenes se prepara para combatir en el Vraem, y cada quien tiene razones diferentes para hacerlo; por ejemplo, uno de ellos espera que su padre autoritario se sienta orgulloso de tener un hijo militar. El director peruano Paolo Tizón eligió contar estas historias en Vino la noche (Night Has Come) documental estrenado esta semana en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary en República Checa.

“Mi intención con la película es mostrar matices”, nos dice por teléfono antes de ganar el premio especial del jurado ( la Federación Internacional de Críticos de Cine otorga dos Premios FIPRESCI). “A estas personas se les da un uniforme, un casco, se les asigna un número, hay un grado de deshumanización que se busca y que, digamos, la misma institución busca la deshumanización. Mi intención fue penetrar esa barrera anónima y contar las historias que hay detrás”.

Durante 10 meses, Tizón filmó en La Joya, Arequipa; en San Ramón, Chanchamayo; en cuarteles de Lima y en Chiclayo. Dice que uno de los retos era “alejarse de los lugares comunes”, de la idea del rol “hipermasculino” o del hombre invencible. “Ha sido un trabajo largo y delicado porque no todas las personas son abiertas a compartir sus experiencias. El eje del documental es tratar con respeto a las personas, no por encima sino horizontalmente. Y sin condescendencia ni paternalismo”.

La recepción en República Checa y de la prensa internacional ha sido más de lo que imaginó para su ópera prima (Variety y The Hollywood Reporter le dedicaron reseñas), teniendo en cuenta que también se estrenaron películas de figuras como Viggo Mortensen. “Ha sido genial, todas las funciones han estado agotadas. Tuvimos una sesión que tuvo preguntas y respuestas al final y se quedó un buen número de asistentes”.

Patricia Wiesse con Mujer de soldado recoge testimonios que hablan de esa “deshumanización” que mencionas. ¿Cómo crees que se relacionan ambos documentales?

La película de Patricia me parece muy potente. Es importante que existan estas diferentes miradas. Nuestras películas no van a agotar el tema y es necesario que nos sigamos preguntando por estas instituciones. Para mí sería interesante hacer ciclos de películas que tengan estas temáticas, se armaría un conversatorio alrededor de estos temas y creo que eso es valioso. No deben ser excluyentes, creo que este tipo de películas enriquecen el debate.

¿Cuál es el futuro de este tipo de documentales con la nueva ley?

No ha habido una acción concreta de parte de la ministra, ¿no? Generó expectativa alrededor de poder observarla. La ley pone en peligro el cine libre, el cine entendido como una expresión artística que necesita libertad, un tipo de cine que puede ir en contra de los discursos del Estado; tener eso es síntoma de una democracia sana. Ahora hay cláusulas nuevas y ambiguas y proponen un ente censor. Me parece problemático.

Además de los incentivos de DAFO, para Viene la noche tuviste productores asociados, ¿no?

Sí, de España y México, y fue clave para terminar. El recorte de presupuesto que proponen hará mucho daño, claro que en otros países es normal que pongan límites al financiamiento del Estado, pero es porque esos países tienen una cinematografía más desarrollada y tienen más oportunidades de hacer coproducciones. Pero la cinematografía peruana es emergente, diversa, con tantas dificultades y no tenemos una escuela de cine. Entonces, la nueva ley significa sumarle más dificultades a lo ya difícil que es hacer cine en Perú.

¿Vas a continuar tu carrera en España?

Vivo dos años en España, estudié un máster, pero mi plan es seguir haciendo películas en Perú porque están los temas y las personas que me interesan. Tengo una película en desarrollo y este tema del límite (de financiamiento) ya me está jugando en contra. He venido a este festival a estrenar mi película, pero también para promover mi nueva película. Llegar a un festival internacional con la incertidumbre de que el organismo estatal está en crisis, da desconfianza para que otros se sumen. Cuando los festivales eligen las películas, lo hacen porque son buenas, pero hay factores políticos, económicos y de relaciones internacionales que ayudan a que las películas se posicionen. v