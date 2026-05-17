La historia gira en torno a Elif y Erhan, una pareja comprometida cuya vida cambia tras una mala inversión. La llegada de Sibel, una mujer con una inesperada propuesta, desatará tensiones en su relación. | Foto: difusión

La historia gira en torno a Elif y Erhan, una pareja comprometida cuya vida cambia tras una mala inversión. La llegada de Sibel, una mujer con una inesperada propuesta, desatará tensiones en su relación. | Foto: difusión

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Latina continúa apostando por las grandes producciones turcas y este lunes 18 de mayo suma 'La propuesta', una novela que promete emocionar a los televidentes con una historia de amor, drama, traición y decisiones que cambiarán la vida de sus protagonistas.

Los fans de las telenovelas turcas podrán ver, desde este lunes 18, a las 10.45 p. m. y después de 'Yo soy', una historia protagonizada por Elif y Erhan, una pareja comprometida que sueña con construir un futuro juntos. Sin embargo, todo cambia cuando Erhan pierde su dinero en una mala inversión. En medio de la desesperación, aparece Sibel, una mujer exitosa y solitaria que atraviesa un delicado problema de salud y necesita convertirse en madre cuanto antes. Por eso, le hace a Erhan una propuesta inesperada: pasar tres días con ella a cambio de una gran suma de dinero.

‘La propuesta’ es una novela que promete emocionar a los televidentes con una historia llena de amor, drama y traición. Foto: difusión

Conoce a los protagonistas de 'La propuesta'

Elif: es una mujer fuerte, sensible y muy leal en el amor. Está comprometida con Erhan y confía plenamente en él. Sin embargo, cuando siente que la traicionan, le cuesta perdonar y su vida cambia por completo. A lo largo de la historia, pasa de ser una mujer enamorada y estable a alguien que lucha por rehacer su vida.

Erhan: es un hombre inteligente, trabajador y ambicioso. Quiere mejorar su situación económica y por eso toma decisiones arriesgadas que lo llevan a perderlo todo. Aunque ama a Elif, sus decisiones lo meten en problemas emocionales y morales que lo dejan dividido entre el amor y la responsabilidad.

Sibel: es una mujer adinerada, segura de sí misma y muy decidida. Tiene una gran necesidad de ser madre por su situación de salud, lo que la lleva a tomar decisiones extremas. Es fuerte y dominante e influye mucho en la vida de Erhan.

Trama de 'La propuesta'

Elif y Erhan están comprometidos y planean casarse pronto, pero todo se complica cuando Erhan, al tratar de mejorar su situación económica, hace una mala inversión en la bolsa de valores y pierde todo su dinero, con lo que pone en riesgo su casa y su futuro. En ese momento aparece Sibel, una mujer exitosa pero solitaria, que descubre que tiene un problema de salud y necesita quedar embarazada pronto si quiere ser madre. Por eso, le propone a Erhan pasar tres días con ella a cambio de una gran suma de dinero. Desesperado por la situación, Erhan acepta la propuesta de Sibel, a pesar de la negativa de Elif, lo que genera profundas tensiones e inseguridades en la relación entre ambos. Con el tiempo, Sibel comienza a acercarse más a Erhan. ¿Podrá el amor de Elif y Erhan superar esta situación? O ¿la propuesta de Sibel destruirá todo?

Latina estrenará 'Promesa de hermanos'

Además, el martes 19 desde las 5.00 p. m., Latina estrenará 'Promesa de hermanos', una historia familiar que sigue la vida de seis hermanos que, tras el asesinato de sus padres, quedan huérfanos y completamente solos. La tragedia se origina en el amor prohibido de Balay y Rıfat, una historia que marcó para siempre el destino de toda la familia.

Luego de crecer aislados en el bosque, los hermanos deberán huir hacia la gran ciudad de Estambul, donde no conocen a nadie y solo tienen una esperanza: encontrar a Aslan, el mejor amigo de su padre. Pero, mientras intentan sobrevivir y mantenerse unidos, tendrán que escapar de Yavuz, el hombre que asesinó a sus padres y que ahora también irá tras ellos. En medio del peligro, los secretos y la lucha por salir adelante, los seis hermanos descubrirán que su mayor fuerza será permanecer juntos.